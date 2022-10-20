32 331 34
Бійці спецпідрозділу Kraken показали знищену ворожу техніку та ліквідованих окупантів. ВIДЕО 18+
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Бійці спеціального підрозділу Kraken опублікували відеозапис, на якому зафіксована знищена ворожа техніка та вбиті окупанти.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі принаймні два тіла убитих загарбників та три одиниці знищеної техніки.
Топ коментарі
+38 Ігор Медушівський
показати весь коментар20.10.2022 11:25
+34 A San
показати весь коментар20.10.2022 11:25
+29 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар20.10.2022 11:26
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
1. Роділся (пазальоту , сбадуна і нєпонятно от кого)
2. Мучілся...
3.Сдох