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Бійці спецпідрозділу Kraken показали знищену ворожу техніку та ліквідованих окупантів. ВIДЕО 18+

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Бійці спеціального підрозділу Kraken опублікували відеозапис, на якому зафіксована знищена ворожа техніка та вбиті окупанти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі принаймні два тіла убитих загарбників та три одиниці знищеної техніки.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+38
Гарно .
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20.10.2022 11:25
+34
правильне рюзьге має виглядать так
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20.10.2022 11:25
+29
Чергові дохлі кацапські свині-Кракену респект...
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20.10.2022 11:26
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Гарно .
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20.10.2022 11:25 Відповісти
правильне рюзьге має виглядать так
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20.10.2022 11:25 Відповісти
Чергові дохлі кацапські свині-Кракену респект...
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20.10.2022 11:26 Відповісти
Бог в помощь , як казав вовчик з мультика.
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20.10.2022 11:30 Відповісти
СЛАВА!
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20.10.2022 11:31 Відповісти
Kraken - це сила!
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20.10.2022 11:33 Відповісти
За саундтрек окремий + та вподобайка
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20.10.2022 11:34 Відповісти
свиноцабаки думали что "кракен" только в океанах водится - но только забыл о наших Украинских "биолабораториях"...)))
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20.10.2022 11:36 Відповісти
чим менше орків тим ближче час визволення окупованих територій. врешті решт орда відчує втрати і відкочує взад в свої чагарі
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20.10.2022 11:46 Відповісти
Тут живе кацапська смерть.
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20.10.2022 11:47 Відповісти
Калюжа - це природнє середовище для кацапів.
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20.10.2022 11:52 Відповісти
Скоріш рило в багнюці 🐽
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22.10.2022 07:29 Відповісти
на 0:29 акробат профессиональный, хороший
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20.10.2022 11:53 Відповісти
йох
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20.10.2022 12:03 Відповісти
сдох
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20.10.2022 12:45 Відповісти
Не ну Kraken красавчики, всегда гарнi видосiкi для релаксации выкладывают....смотришь видиш бьют гадов руснявых,как клопов и сразу спокойно становится)
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20.10.2022 12:01 Відповісти
Дуже сподобалося. Уламки, трупи кацапів, все так тішить око, особливо балетмейстер.
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20.10.2022 12:23 Відповісти
Може з "бальшого тєатра" отого балєріна загребли ?
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20.10.2022 12:26 Відповісти
Може. А може на гастролях був, підіймав боЄвой дух кацапам і бурятам. Вони великі цінувальники балЄту.
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20.10.2022 12:31 Відповісти
На 06 и 22 секундах - кацап пьет воду из лужи с надеждой стать хотя бы козленочком!
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20.10.2022 12:43 Відповісти
--єтонога?...єто кого надо нога
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20.10.2022 12:46 Відповісти
Трохи перефразую: гарний кацап- дохлий кацап. Кракену слава!
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20.10.2022 13:05 Відповісти
Народитися, жити, і здохнути, гірше як тварина, в чужій землі
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20.10.2022 13:08 Відповісти
нахер це "18+". вальтер скот писав - "труп ворога завжди пахне гарно". це лайно прийшло нас вбивати, по ділам їх і отримали.
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20.10.2022 13:45 Відповісти
родился сдох за любимого ***** вот и вся биография орка...
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20.10.2022 15:27 Відповісти
Воістину, кацапські біографії самі прості в світі !
1. Роділся (пазальоту , сбадуна і нєпонятно от кого)
2. Мучілся...
3.Сдох
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22.10.2022 07:56 Відповісти
Красівий перформанс, БМП кацапську красиво розірвало.
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20.10.2022 16:04 Відповісти
Смотря на эти уродливые фото, думаешь , когда-то в этого человека было детство, друзья , возможно семья любимая мама . папа . И вот итог , доверить , отдать свою жизнь, злобному карлику, сдохнуть лежа лицом лужи грязи , убитой бешеной собаки. Но правда со временем дойдет кацапам, такими видео,освободители куевы...
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20.10.2022 16:58 Відповісти
А второго трупика по ходу на бегу подбили, так широко ноги растянул, это ж надо так бежать было)))
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20.10.2022 18:57 Відповісти
Що за музика грає?
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21.10.2022 09:24 Відповісти
"Кракен" особождайте уже Сватово, а не киношки показьІвайте.
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21.10.2022 10:27 Відповісти
 
 