Бійці спецпідрозділу Kraken показали знищену ворожу техніку та ліквідованих окупантів. ВIДЕО 18+

Бійці спеціального підрозділу Kraken опублікували відеозапис, на якому зафіксована знищена ворожа техніка та вбиті окупанти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі принаймні два тіла убитих загарбників та три одиниці знищеної техніки.

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