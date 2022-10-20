Підрив Каховської ГЕС буде катастрофою та унеможливить постачання води до окупованого Криму на роки, - Данілов. ВIДЕО

Російські загарбники, ймовірно, можуть вдатися до підриву Каховської ГЕС, але це нашкодить насамперед їм, бо водопостачання до окупованого Криму буде зупинено.

Про це в інтерв'ю 24 каналу заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

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"Якщо вони вдадуться до таких речей, то ніякого водопостачання найближчі роки туди бути не може", - наголосив він.

"Інша справа, що вони можуть знищити агрегати, які там є та виробляють електроенергію для нашої країни. Це вони можуть зробити й у нас є інформація щодо цих речей", - додав секретар РНБО.

За його словами, згідно з українськими розрахунками, якщо окупанти підуть на підрив Каховської ГЕС, то є небезпека для деяких населених пунктів. Так, це буде не просто знищенням об'єктів інфраструктури, а катастрофою неймовірних масштабів з величезною кількістю людських жертв.

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