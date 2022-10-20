Підрив Каховської ГЕС буде катастрофою та унеможливить постачання води до окупованого Криму на роки, - Данілов. ВIДЕО
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Російські загарбники, ймовірно, можуть вдатися до підриву Каховської ГЕС, але це нашкодить насамперед їм, бо водопостачання до окупованого Криму буде зупинено.
Про це в інтерв'ю 24 каналу заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо вони вдадуться до таких речей, то ніякого водопостачання найближчі роки туди бути не може", - наголосив він.
"Інша справа, що вони можуть знищити агрегати, які там є та виробляють електроенергію для нашої країни. Це вони можуть зробити й у нас є інформація щодо цих речей", - додав секретар РНБО.
За його словами, згідно з українськими розрахунками, якщо окупанти підуть на підрив Каховської ГЕС, то є небезпека для деяких населених пунктів. Так, це буде не просто знищенням об'єктів інфраструктури, а катастрофою неймовірних масштабів з величезною кількістю людських жертв.
Будь ласка, зачекайте...
Скор за все - замисли два - 1. знищити гідроєнергетику 2. зробити Дніпро максимально широким для форсування.
тобто затоплять свої війська бо вони туди відходять але ці орки не дивляться на географічні карти висот
Все диктаторы заканчивают одинаково.
Апрель 1945-го, Гитлер приказал затопить берлинское метро, где прятались тысячи человек - "Немецкий народ оказался недостоин меня".
А Путин нацелился на Каховскую ГЭС.
А як вони спішили з ним....все коту під хвіст..
Вони в тупіку: як вивести війська рф?
Якщо підірвуть дамбу,то специ кажуть,не буде води в Криму - буде пустеля...
Якщо не підірвуть,то бояться наступу наших бійців,не встигнуть евакуюватись - адже там по оцінкам 20000 орків,пропускна спроможність по баржам низька,тривала в часі...Та й невідомо,куди потече вода після підриву дамби,адже можуть ще й нашкодити собі...