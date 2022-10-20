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Підрив Каховської ГЕС буде катастрофою та унеможливить постачання води до окупованого Криму на роки, - Данілов. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські загарбники, ймовірно, можуть вдатися до підриву Каховської ГЕС, але це нашкодить насамперед їм, бо водопостачання до окупованого Криму буде зупинено.

Про це в інтерв'ю 24 каналу заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо вони вдадуться до таких речей, то ніякого водопостачання найближчі роки туди бути не може", - наголосив він.

"Інша справа, що вони можуть знищити агрегати, які там є та виробляють електроенергію для нашої країни. Це вони можуть зробити й у нас є інформація щодо цих речей", - додав секретар РНБО.

За його словами, згідно з українськими розрахунками, якщо окупанти підуть на підрив Каховської ГЕС, то є небезпека для деяких населених пунктів. Так, це буде не просто знищенням об'єктів інфраструктури, а катастрофою неймовірних масштабів з величезною кількістю людських жертв.

Читайте: Представники окупаційної влади Нової Каховки вивозять свої сім’ї на територію АР Крим, - Генштаб ЗСУ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+21
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20.10.2022 11:58
+21
Вот это и есть главная доктрина "рускава мира" - сами жить не можем и вам не дадим.
Все диктаторы заканчивают одинаково.
Апрель 1945-го, Гитлер приказал затопить берлинское метро, где прятались тысячи человек - "Немецкий народ оказался недостоин меня".
А Путин нацелился на Каховскую ГЭС.
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20.10.2022 12:01
+18
Данілова турбує неможливість постачання води в окупований Крим? 😮
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20.10.2022 11:59
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Нічого , якось переживуть у Криму .
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20.10.2022 11:58 Відповісти
Крим це Україна, і його буде деокуповано. (надіюсь найближчим часом)
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20.10.2022 12:12 Відповісти
У Криму зайвехромосоми, вже збирають манатки ...
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20.10.2022 12:15 Відповісти
Ну по-перше все те що було і буде зруйновано рабсіяне будуть виплачувати репарації.І навіть не отриману вигоду порахуємо.
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20.10.2022 12:57 Відповісти
лівий берег нижчий за правий і вода, після підриву дамби, в першу чергу затопить самих відступаючих кацапів
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20.10.2022 12:57 Відповісти
Надаль це розширить діда Дніпра, що суттєву ускладнить його форсування нашими військами ЗСУ.
Скор за все - замисли два - 1. знищити гідроєнергетику 2. зробити Дніпро максимально широким для форсування.
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20.10.2022 13:16 Відповісти
Якщо ЗСУ не зможуть форсувати, то і москалі також, що дозволить ЗСУ сконцентрувати більше сил та засобів зі сторони Запорізької області. Не здається план москалів трохи дибільним? В ЗСУ жукових немає, щоб займатися мазохізмом та форсувати Дніпро. А в ОПі немає часу стратегічно мислити, там всі пройшли спеціальний відбір.
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21.10.2022 00:01 Відповісти
Если включить логику, они хотят убить сами себя
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20.10.2022 20:33 Відповісти
А ти , істота, тільки цим й переймаєся, що орки у Криму не отримають воду !, А не тим щоб знищуватт ворога.
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20.10.2022 14:00 Відповісти
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20.10.2022 11:58 Відповісти
Данілова турбує неможливість постачання води в окупований Крим? 😮
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20.10.2022 11:59 Відповісти
Вы кремлебот? ЗСУ, вообще-то, планирует деоккупацияю
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20.10.2022 12:44 Відповісти
То після деокупації воду в Крим можна буде постачати? 🤔
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20.10.2022 12:56 Відповісти
Він знає що це буде турбувати Зеленського.
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20.10.2022 12:56 Відповісти
В разі підриву Каховської ГЕС затопиться лівий берег а не правий бо лівий берег нижчий
тобто затоплять свої війська бо вони туди відходять але ці орки не дивляться на географічні карти висот
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20.10.2022 12:00 Відповісти
Все вони дивляться. Думаєте вони за лівий берег переживають?
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20.10.2022 12:14 Відповісти
Вот это и есть главная доктрина "рускава мира" - сами жить не можем и вам не дадим.
Все диктаторы заканчивают одинаково.
Апрель 1945-го, Гитлер приказал затопить берлинское метро, где прятались тысячи человек - "Немецкий народ оказался недостоин меня".
А Путин нацелился на Каховскую ГЭС.
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20.10.2022 12:01 Відповісти
Вусате-******* джугашвіллі , наказало підірвати Дніпрогес і було затоплено багато сіл разом з людьми - тому тут методи схожі . Гітлер в порівнянні з ним - милий та інтелектуальний художник .
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20.10.2022 12:14 Відповісти
При підриві Каховської греблі зникне Каховське море, а це став-охолоджувач для ЗАЕС.
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20.10.2022 12:06 Відповісти
Щось оце : https://zp.depo.ua/ukr/zp/u-stavok-okholodzhuvach-zaporizkoi-aes-vipustili-biozakhisnikiv-45-tisyach-malkiv-chornogo-amura-202104131308681 на Каховське водосховище не зовсім схоже (( ну і крім того , Дніпро не підірвеш
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20.10.2022 12:37 Відповісти
Підрив Каховської ГЕС підтвердження їх поразки та готовності залишити територію півострова. Крим це Україна
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20.10.2022 12:09 Відповісти
Як вони 8 років без каналу обходились? Не готові вони залишити Крим, але прийдеться, «допоможе ЗСУ»!
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20.10.2022 12:15 Відповісти
Та й гроші за кримський міст - на вітер....
А як вони спішили з ним....все коту під хвіст..
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20.10.2022 15:39 Відповісти
Це тільки підтверджує що росіяни не здатні втримати Крим.
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20.10.2022 12:18 Відповісти
Зачем Данилову вода в Крыму?
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20.10.2022 12:20 Відповісти
Да ***** уже не беспокоит ни крым ни вода. ***** с красными глазами хочет уничтожить все в Украине
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20.10.2022 12:23 Відповісти
Хай краще підірвуть московське водосховище яке не встигли німці у 1942 році та торф'яники підпаллять біля мацкви. Козлорилим буде чим займатись. Болото це їх місце.
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20.10.2022 12:23 Відповісти
Та путіну плювати на Крим, казочки про сакральність для дурнів, що вірять в пропаганду. Нефіг дєлать, може і зробити. Тільки нелогічно, заллє ж лівий берег
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20.10.2022 12:40 Відповісти
Зеля буде супротив.
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20.10.2022 12:57 Відповісти
Готовятся сдавать Крым? Главное - подосрать Украине? Защитники русскоязычных....
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20.10.2022 12:41 Відповісти
Ймовірніше, що підрив ГЕС може статися у випадку прориву ВСУ лінії оборони в напрямку Василівка та Токмак, тільки тоді москалі остаточно почнуть згортатися в Херсонської області для захисту Мелітополя та Криму.
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20.10.2022 13:17 Відповісти
Насправді, усі ці дніпровські штучні моря потрібно спустити н@хєр, щоб вони не засирали дніпровську воду отим зеленим гівном (яке співпадіння) під назвою "сінє-зєльониє водорослі". І якщо рашисти почнуть з каховського водосховища, то просто допоможуть нам. А Крим просто захлинеться тією каламуттю. Вгору по течії буде простіше, і так до самого київського. До речі, а н@хєра вони взагалі створювались?
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20.10.2022 14:41 Відповісти
Каскад ГЕС
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20.10.2022 15:42 Відповісти
рашисти самі кажуть : не прості рішення.....
Вони в тупіку: як вивести війська рф?
Якщо підірвуть дамбу,то специ кажуть,не буде води в Криму - буде пустеля...
Якщо не підірвуть,то бояться наступу наших бійців,не встигнуть евакуюватись - адже там по оцінкам 20000 орків,пропускна спроможність по баржам низька,тривала в часі...Та й невідомо,куди потече вода після підриву дамби,адже можуть ще й нашкодити собі...
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20.10.2022 15:34 Відповісти
Специалист Данилов , ска на все руки, я бы сказал "эксперт".
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20.10.2022 18:52 Відповісти
 
 