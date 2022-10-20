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війна (56949) Херсон (2369) Бутусов Юрій (3129)

Прорив з оточення на Антонівському мосту танкістів 59-ї бригади. Позивний Мольфар про події 24 лютого. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

24 лютого частина 59 ОМПБр, в якій служить Мольфар, однією з перших зустрілася з росіянами у Херсонській області. Того ж дня отримали наказ відходити по Антонівському мосту, але потім довелося тим же шляхом повертатися і допомагати десантникам з 80-ї бригади, які потрапили в оточення. Двічі підбиті, майже без палива, з втратами, але підрозділу Мольфара вдалося прорватися і виїхати з території, яка за лічені години вже була окупованою.

 Як повідомляє Цензор.НЕТ, інтерв'ю з Мольфаром про події перших днів війни на Херсонщині опубліковане на сторінці головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова в Youtube.

Мольфар родом із Західної України, з юнацьких років мріяв стати танкістом. "Коли вперше заліз у танк, було таке відчуття, ніби він по мені збудований", - каже хлопець. У 2012 році вступив до військового ліцею, а у 2020-му закінчив Національну академію Сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+12
А хто відвів усю артіллерію від Чонгара ?
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20.10.2022 12:44
+11
тсссс! все було продумано! як би не той мудрий крок, то зараз не було б "геройського наступу на півдні" і не було б такої кількості "переможних відосіків"
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20.10.2022 12:48
+8
Треш просто...абсолютна беспорадність і недолугість на всіх ланках управління, ніяких планів оборони, танки поганяли туди-сюди, поки не закінчилось пальне і покинули...от і відповідь на питання, чому не було організованного спротиву, чому ЗА мостами і дамбою не стояли наші танки і тд....
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20.10.2022 13:06
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А хто відвів усю артіллерію від Чонгара ?
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20.10.2022 12:44 Відповісти
тсссс! все було продумано! як би не той мудрий крок, то зараз не було б "геройського наступу на півдні" і не було б такої кількості "переможних відосіків"
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20.10.2022 12:48 Відповісти
Немає у вас аргументів. Зараз також у степу воюють. Готовність в обороні Херсонщини була нульова.
Так на Атонівському мосту і на ГЕС були бої 3 доби, багато кацапів накришили, а головне дали час підготуватися Миколаєву… Героїзм наших воїнів! А натомість ма був бути спланований комплекс оборонних заходів.
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20.10.2022 13:32 Відповісти
Тобто перевага кацапів у танках, авіації, артилерії ітд - не аргумент? Хлопці справді герої, зуміли спинити ворога, але це вже сталося надто далеко від місця початкового удару. Стримати такий потужний наступ зі Криму на початкових рубіжах на жаль у наших військових майже не було шансів, тільки за наявності ******** зброї, а як відомо, у нас всі ці роки промисловість майже не працювала
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20.10.2022 13:51 Відповісти
такаж перевага була в березні під Миколаєвом, і також степ. А якби ми готувалися до наступу з півдня, перевага булаб іншою? А перешийки? А мости, канали, мінні загородження? і т.д.
Ще раз:
Героїзм наших воїнів! А натомість ма був бути спланований комплекс оборонних заходів.
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20.10.2022 14:22 Відповісти
Під Миколаєвом вони розтягнули свої логістичні лінії, а добила кацапів тероборона і відновлені підрозділи. Ну і звісно, час отриманий внаслідок героїзму воїнів дав змогу цю тероборону сформувати та підрозділи відновити. Артилерія тут ні до чого. І якраз таки перешийки дали кацапам вогневим ураженням рознести наші сконцентровані підрозділи на кордоні з Кримом. Інше питання, що робила влада всі ці місяці для того, щоб сформувати тероборону хоча б у Києві? Чому не були побудовані надійні лінії оборони за Дніпром? Чому не підірвали мости? І так далі
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20.10.2022 15:42 Відповісти
Та не було там значных наших сил… з того що відомо мені дастаменно основні сили - то 1/2 мотострілкового батальйону в Чаплинкі, 1/2 в Каланчаку. Вони відступи перед переважаючими силами. 24го зранку вже були безпосередньо під Херсоном.
Ще раз - потрібен був комплекс оборонних дій. Всім було зрозуміло,що на південь буде наступ.
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20.10.2022 17:48 Відповісти
Видео о том, как Зе подготовился к вторжению на южном направлении
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20.10.2022 12:45 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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20.10.2022 13:01 Відповісти
Треш просто...абсолютна беспорадність і недолугість на всіх ланках управління, ніяких планів оборони, танки поганяли туди-сюди, поки не закінчилось пальне і покинули...от і відповідь на питання, чому не було організованного спротиву, чому ЗА мостами і дамбою не стояли наші танки і тд....
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20.10.2022 13:06 Відповісти
Ще круто "засаду" організували...12 танків поставили на мосту, щоб їх було здалеку видно і чекали чогось, доки по ним невідомо звідки не почали стріляти - повезло, що тільки з кулемету...чому вчать у наших військових навчальних закладах взагалі?
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20.10.2022 13:14 Відповісти
певно наступати, а не оборонятися. Тільки героїзм наших воїнів та звичайних людей врятував країну. На рахунок навчальних закладів - навчання 5 років, в Ізраілі після 3 років служби в армії охочі здають тести, пів-року курси , отримують лейтенанта та продовжують служити
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20.10.2022 15:35 Відповісти
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21.10.2022 14:00 Відповісти
Наказ відвести війська ЗСУ від меж Криму до 21 лютого це не фантазії і не фантастика.
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21.10.2022 14:25 Відповісти
 
 