Наслідки ранкового обстрілу Миколаєва: російські ракети влучили в колишній авторинок. ВIДЕО

Вранці 20 жовтня російські війська випустили по Миколаєву декілька ракет С-300. Вони влучили в колишній авторинок.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

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"Російські терористи випустили декілька ракет із зенітно-ракетних комплексів С300. Обстріляли місто та прилеглі населені пункти. Зафіксовано влучання в колишній авторинок. Жертв немає", - написав Тимошенко.