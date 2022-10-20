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Наслідки ранкового обстрілу Миколаєва: російські ракети влучили в колишній авторинок. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Вранці 20 жовтня російські війська випустили по Миколаєву декілька ракет С-300. Вони влучили в колишній авторинок.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ

"Російські терористи випустили декілька ракет із зенітно-ракетних комплексів С300. Обстріляли місто та прилеглі населені пункти. Зафіксовано влучання в колишній авторинок. Жертв немає", - написав Тимошенко.

Наслідки ранкового обстрілу Миколаєва: російські ракети влучили в колишній авторинок 01

Автор: Марина Макєєва
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пропоную в ті ями саджати дерева! профіт - не треба копати!
знову ж таки, буде виконана програма препіздента "Мульярд дерев"
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20.10.2022 13:27 Відповісти
у вовачки когнитивний дисонанс буде:
саджати дерева чи все ж таки асвальтувати та красти ?

скажіть, а садженьці теж можна воровать ?
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20.10.2022 13:32 Відповісти
думаю що "нашим" клептоманам у владі буде дуже важко встояти навіть від такої спокуси
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20.10.2022 13:36 Відповісти
 
 