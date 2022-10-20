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В Саратові росіянка в автобусі голосить та проклинає Україну, дізнавшись, що її син загинув на війні. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

В Саратові росіянка, яка їхала в автобусі, почала голосити та проклинати Україну, після того як їй повідомили про загибель сина на війні в Україні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вона кричала "За що? За що?", не розуміючи очевидну причину загибелі її сина. В автобусі жінку ніхто не підтримав. Лише одна з пасажирок мовчки витерла сльози.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+102
а шо он в Украине забыл?
А ШО ТЫ **** ДУРНАЯ СДЕЛАЛА, ЧТОБ ОН НЕ ШЕЛ В ЧУЖУЮ СТРАНУ УБИВАТЬ?

КТО К НАМ С ЧЕМ - ТЕМ МЫ ЕГО И ТОГО
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20.10.2022 13:59
+76
****, @лять, на#уй... Це все що можна сказати про цей двоногий скот...
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20.10.2022 13:59
+72
І виховатись сама .
Проклинати жертву за те що вона захищається , може лише зовсім вже - хворе на голову .
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20.10.2022 14:06
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У орков нет мозговой опции причинно- следственной связи. Во всем виноват тот, на кого зомбоящик укажет.
Это тупиковая ветвь славянства.
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20.10.2022 17:35 Відповісти
Издохните все кас абы проклдятые. Вас к нам на Украину никто не приглашал!!!
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20.10.2022 17:43 Відповісти
Я этой ****** старой желаю по тихому повесится..Раз уж пля ни сына ни Лады..
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20.10.2022 17:49 Відповісти
Биомусор утилизирован, а матка так ничего и не поняла....
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20.10.2022 18:08 Відповісти
Тварь!!!Еще язык поворачивается Украину прокленать,что бы твой язык грязный отсох!!!Путинососные черти приходят разрушать в Украину,убивать,калечить,насиловать,воровать,а в итоге виновата Украина?Гореть вам тварям в аду поколениями!!
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20.10.2022 18:12 Відповісти
Ненатурально скулит. Больше похоже на спецмероприятие по психологической обработке.
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20.10.2022 18:31 Відповісти
А не треба було їхати в Україну, от такі свинячі синочки, як оцієї стерви, вбили тисячі людей і мільйони заставили тікати. От приїхала ця російська свиня вбивати українців, а вбили цю свиню, ось за це ця свиня і спочила у землі. Всі претензії до її улюбленого фюрера Путлера, це він його в Україну вбивати за свої шизойренічні фантазії.
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20.10.2022 18:54 Відповісти
кацапская свиноматка не получила белую ладу...
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20.10.2022 20:06 Відповісти
И почему-то мне не грустно от этого ролика...))
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20.10.2022 20:07 Відповісти
А коли їхав вбивати українців, то вона певне, думала, що тільки її синуля стрілятиме... Нічого, зате машину отримає!
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20.10.2022 20:27 Відповісти
Нічого - купить собі ладу, зробить ремонт, віддасть борги за компенсацію....
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20.10.2022 20:37 Відповісти
Вднюча московитка завила з горя. це бальзам
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20.10.2022 20:44 Відповісти
Отправляла - веселилась,
Получила - прослезилась.
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21.10.2022 00:40 Відповісти
У свиноматок не має бути відповіді на очевидні запитання, їх призначення заключається у іншому....
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21.10.2022 00:59 Відповісти
Сдохните, кацапские твари!
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21.10.2022 01:01 Відповісти
Жаль не предвидится продолжения сериала, когда этой свиноматке передают кулёк с протухшей тушкой Сер-гея
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21.10.2022 02:05 Відповісти
Рашистская свинья , это ты сама убила своего сына, когда послала в Украину убивать чтобы забаботать бабла..Себя проклинай мразь, заработала? Ты, тварь свинособачья ,уже проклята всей Украиной, и внуки твои, и правнуки,завывай теперь упыриха, хотела крови украинской ,а напилась своей.
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21.10.2022 02:12 Відповісти
Сергоня іздох і так буде з кожним козломордим .
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21.10.2022 02:14 Відповісти
Краще б зробила аборт...
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21.10.2022 05:55 Відповісти
якраз ******** що в колясці виросли і іздохли бесславно довозилися в колясці-танку
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21.10.2022 08:07 Відповісти
ростили гарматне м,ясо для путлера, до танків привчали малечу ,не має віри сльозам рашкосамки,воно нелюд,воно поклало свого сину як жертовну вівцю за гроші пулера ,нагодувало кремлівськрого упира кров,ю своєї дитини. І таких у рашці мільони, упир кремлівській п,є кров і купається у крові .Тепер місія самки завершена і вона буде доживати як сміття ,нікому не потрібною.
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22.10.2022 00:14 Відповісти
Тоесть он поехал отдыхать а эти укропы сних взяли и убили.Вот бл.
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21.10.2022 13:11 Відповісти
Дура ты конченая, своего ху#ла проклинай, а Украина здесь не виновата в смерти твоего отпрыска-дебила Его сюда никто не звал, сам припёрся, вот и нашёл что искал. Или ты хотела, чтоб он бабло заработал на крови украинцев? Теперь поняла чем всё то кончается, и такое будет с каждой сволочью, кто посягнёт на нашу Украинскую землю!
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22.10.2022 23:29 Відповісти
Успакойся, гражданачька: новєнькая Лада уже у ворот! Бєлава цвєта! Твой любімий цвєт!
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28.03.2023 12:26 Відповісти
"Почєму"?? "..За что?" ????? За Мариупольский драмтеатр, за изнасилованных детей в Буче, за стёртый с лица земли подьезд с 50 убитыми в Днепре, за уничтоженные украинские сёла и города, За Марьинку. За Бахмут. За наши бессонные ночи. За ожидание весточки от любимого/отца/сына/брата.
ЗА ВОТ ЭТО ВСЁ - ЛЯРВА КАЦАПСКАЯ! Сдохни тварь, отправляйся к своему ********, которого ты так и не научила быть Человеком!
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28.03.2023 12:50 Відповісти
Хорошо сыграла! Оскара ей!
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28.03.2023 12:51 Відповісти
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