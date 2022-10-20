В Саратові росіянка в автобусі голосить та проклинає Україну, дізнавшись, що її син загинув на війні. ВIДЕО
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В Саратові росіянка, яка їхала в автобусі, почала голосити та проклинати Україну, після того як їй повідомили про загибель сина на війні в Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, вона кричала "За що? За що?", не розуміючи очевидну причину загибелі її сина. В автобусі жінку ніхто не підтримав. Лише одна з пасажирок мовчки витерла сльози.
Топ коментарі
+102 Тетяна Тать
показати весь коментар20.10.2022 13:59
+76 Andry Moon
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+72 Maksim Perepelitca
показати весь коментар20.10.2022 14:06
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