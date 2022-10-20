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НАБУ (3421) Боголюбов (88)

Ексспіввласник "ПриватБанку" Боголюбов відвідав НАБУ, - ЗМІ. ВIДЕО

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Бізнесмен і колишній співвласник "ПриватБанку" Геннадій Боголюбов 20 жовтня приїжджав до Національного антикорупційного бюро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП.

"Об 11 годині ранку Боголюбов у супроводі адвокатів приїхав до НАБУ. У будівлі Боголюбов перебував 25 хвилин. Далі, після короткої розмови з адвокатами на вулиці, кортеж олігарха поїхав в напрямку центра Києва", - зазначає видання.

УП звернулась до НАБУ з проханням пояснити, у якій справі відбувся візит. Це може бути справа "Привату" або "Укрнафти".

Відповіді поки не надходило.

Також читайте: Суди повертаються до розгляду призупинених "справ Приватбанку"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+3
Скотиняка !
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20.10.2022 15:27
+3
Эта Мразь как и беня и подельник Оманский Осел, переводивший украленные в привате бабки через офшоры 95 квартала должны вместе посетить Гуантонамо...
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20.10.2022 15:46
+1
Спокійно хлопці слуга коломойского зеленський всіх відмаже - і боголюбова і коломойского і татарова і дермака і слуг-ворюг і себе, а ще точніше він ніхто і цим займается його пахан коломойский
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20.10.2022 17:08
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Кофе хоть завалили?
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20.10.2022 15:26 Відповісти
чифир там в респекте
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20.10.2022 15:52 Відповісти
це в минулому. та й не для них.
у них , мабуть, в попиті білий порошок.
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20.10.2022 23:10 Відповісти
Скотиняка !
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20.10.2022 15:27 Відповісти
Про Ермака в НАБУ ни слова. И тоже сегодня
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20.10.2022 15:29 Відповісти
а какого Бога он любит ?
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20.10.2022 15:42 Відповісти
Эта Мразь как и беня и подельник Оманский Осел, переводивший украленные в привате бабки через офшоры 95 квартала должны вместе посетить Гуантонамо...
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20.10.2022 15:46 Відповісти
Цього сіоніста потрібно було не знімати а пристрелити разом з холуями.
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20.10.2022 15:48 Відповісти
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20.10.2022 15:55 Відповісти
...бюджет НАБУ, збільшився на до...НАБагато!
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20.10.2022 16:11 Відповісти
А чому він з Беняю не сидить? Розікрали 5 млрд доларів, ми зі своїх податків покрили це. Як генерала Марченка, то Клован по надуманому звинуваченню за грати запроторив.
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20.10.2022 16:27 Відповісти
ЭТА СВОЛОТА И ***** ДАВНО ДОЛЖНЫ СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ НО ЗЕЛЯ ИХ ДРУГАН ....ТВОЮ МАТЬ
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20.10.2022 16:30 Відповісти
израильский паспорт сдал?
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20.10.2022 17:07 Відповісти
Спокійно хлопці слуга коломойского зеленський всіх відмаже - і боголюбова і коломойского і татарова і дермака і слуг-ворюг і себе, а ще точніше він ніхто і цим займается його пахан коломойский
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20.10.2022 17:08 Відповісти
 
 