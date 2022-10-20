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Бійці 59-ї ОМПБр знищили три ворожі танки. ВIДЕО безпілотника
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Бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка знищили три ворожі танки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці змогли зафільмувати з безпілотника фрагменти успішної атаки та опублікували їх у соцмережах.
Топ коментарі
+11 Ksenia VB
показати весь коментар20.10.2022 16:01
+4 Vadim Izumov 8c903f2e
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+4 Yuriy Shudrya
показати весь коментар20.10.2022 17:32
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