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Бійці 59-ї ОМПБр знищили три ворожі танки. ВIДЕО безпілотника

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка знищили три ворожі танки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці змогли зафільмувати з безпілотника фрагменти успішної атаки та опублікували їх у соцмережах.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+11
ординці крадуть камери контролю швидкості Canon вздовж шведських трас, щоб використовувати їх у безпілотниках Орлан-10😵‍💫
за даними Управління транспорту Швеції, за останні місяці в країні було викрадено близько 100 камер
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20.10.2022 16:01
+4
Блин сколько же у них этой техники ? Они уже потеряли в Украине 3000 штук подбитыми и захвачеными, а сколько еще сломаных
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20.10.2022 15:57
+4
чому? це вони принаймі на протязі останніх 100 років роблять
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20.10.2022 17:32
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Прем'єрка Британії оголосила про відставку
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20.10.2022 15:41 Відповісти
Эх, Лиза... Трасс... На трассу теперь?
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20.10.2022 16:17 Відповісти
Обычный схрон 21 века. Україна.
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20.10.2022 15:45 Відповісти
Нічяво, баби ящьо танкаф наражают.
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20.10.2022 15:55 Відповісти
Уже нет.
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20.10.2022 15:58 Відповісти
Блин сколько же у них этой техники ? Они уже потеряли в Украине 3000 штук подбитыми и захвачеными, а сколько еще сломаных
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20.10.2022 15:57 Відповісти
Всего около 24 000 танков у кацапстана, из них 3330 было в строю, остальное на консервации. Понятно больше половины из консерв непригодны к использованию, но тем не менее, по оценкам экспертов боеспособных танков у них около 12 000 штук.
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20.10.2022 18:43 Відповісти
Да но это все старые танки, новых Т-90/80/72 там около 500 штук и то их еще восстанавливать надо.
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20.10.2022 18:59 Відповісти
ординці крадуть камери контролю швидкості Canon вздовж шведських трас, щоб використовувати їх у безпілотниках Орлан-10😵‍💫
за даними Управління транспорту Швеції, за останні місяці в країні було викрадено близько 100 камер
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20.10.2022 16:01 Відповісти
Я в шоці від таких дій кацапні , просто слів бракує 😡
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20.10.2022 16:34 Відповісти
чому? це вони принаймі на протязі останніх 100 років роблять
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20.10.2022 17:32 Відповісти
 
 