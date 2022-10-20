Бійці 59-ї ОМПБр знищили три ворожі танки. ВIДЕО безпілотника

Бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка знищили три ворожі танки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці змогли зафільмувати з безпілотника фрагменти успішної атаки та опублікували їх у соцмережах.

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