Скинутий з дрона боєприпас здетонував від удару в голову окупанта. ВIДЕО

Оператор українського дрона скинув боєприпас на позиції окупантів, влучивши одному із загарбників прямісінько в голову.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українців опублікований у соцмережах. На записі видно, що боєприпас здетонував, вдарившись в металевий шолом окупанта.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бойовий дрон знищує ворожого кулеметника. ВIДЕО