Скинутий з дрона боєприпас здетонував від удару в голову окупанта. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Оператор українського дрона скинув боєприпас на позиції окупантів, влучивши одному із загарбників прямісінько в голову.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українців опублікований у соцмережах. На записі видно, що боєприпас здетонував, вдарившись в металевий шолом окупанта.
Топ коментарі
+57 mrSmith
показати весь коментар20.10.2022 16:43
+41 Oleg Kikta
показати весь коментар20.10.2022 16:48
+40 jklpqrs
показати весь коментар20.10.2022 16:43
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
- Зачем тебе, Ванюша, голова?
"Держать удар! - отвечу я усем,
И, между прочим, головой я ем!"
а теперя дААМой, в пакете, кусками, на радныя срани-рязани. ляпота ! ))