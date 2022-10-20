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Скинутий з дрона боєприпас здетонував від удару в голову окупанта. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Оператор українського дрона скинув боєприпас на позиції окупантів, влучивши одному із загарбників прямісінько в голову.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українців опублікований у соцмережах. На записі видно, що боєприпас здетонував, вдарившись в металевий шолом окупанта.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бойовий дрон знищує ворожого кулеметника. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+57
Мозок не постраждав.
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20.10.2022 16:43
+41
Якщо би в чмобіка був мозок, він би там не був.
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20.10.2022 16:48
+40
похоже, это был нокаут.
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20.10.2022 16:43
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Пугающая точность!
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20.10.2022 17:42 Відповісти
Посему там никуя не осталось, от такой посылки.
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20.10.2022 17:49 Відповісти
)) русиш швайне!
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20.10.2022 18:03 Відповісти
по МАКОВКЕ гада , по МАКОВКЕ , суку !!!
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20.10.2022 18:12 Відповісти
Красивое...)))
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20.10.2022 18:14 Відповісти
Вважаю, що людська цивілізація, від такої детонації, нічого не втратила.
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20.10.2022 18:23 Відповісти
Якби мав би мозок, то точно дістав би струс мозку
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20.10.2022 18:35 Відповісти
Якби не Шолом відбувся би переляком, бо об пусту голову граната не детонує
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20.10.2022 18:35 Відповісти
Жаль потратили боеприпас. Хватило бы и простого силикатного кирпича!
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20.10.2022 18:37 Відповісти
кацапа треба бити в життєво важливі органи, а не в голову!
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20.10.2022 18:37 Відповісти
Прикольненько
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20.10.2022 18:48 Відповісти
"немає москаля, немає москаля..."
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20.10.2022 18:57 Відповісти
Бідний припас.... ********-ся в таку тупу перешкоду...
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20.10.2022 19:25 Відповісти
Ну тепер емерити можуть спокійно спати. Одним песиголовцем менше.
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20.10.2022 19:28 Відповісти
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20.10.2022 19:48 Відповісти
Друзі, це як тепер він без голови їсти буде? Friends, how is he going to eat without a head now? Glory to Ukraine!
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20.10.2022 20:04 Відповісти
Он всего лишь пораскинул мозгами.
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20.10.2022 20:12 Відповісти
кацапу - кацапья смерть
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20.10.2022 21:32 Відповісти
headshot
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20.10.2022 22:08 Відповісти
Шалом!
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20.10.2022 22:51 Відповісти
Пока голова была на плечах он её использовал для ношения каски и ел дыркой в голове, а потом пораскинул мозгами.
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20.10.2022 23:31 Відповісти
Мне говорят обидные слова:
- Зачем тебе, Ванюша, голова?
"Держать удар! - отвечу я усем,
И, между прочим, головой я ем!"
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21.10.2022 07:13 Відповісти
вОнюшке кирдык))

а теперя дААМой, в пакете, кусками, на радныя срани-рязани. ляпота ! ))
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20.10.2022 23:49 Відповісти
На вряд чи він про це згадає...
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21.10.2022 03:12 Відповісти
чик, и сразу в путенский рай!
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21.10.2022 04:27 Відповісти
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21.10.2022 06:53 Відповісти
Навіть такий "гробік-коробочка" буде завеликий.

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21.10.2022 07:11 Відповісти
Крайній з права онаніст ?)
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12.02.2023 21:59 Відповісти
ОЙ ...... бо бо бо .....
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21.10.2022 08:06 Відповісти
Це другий випадок за тиждень коли окупанту на голову з дрона падае)))
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21.10.2022 09:29 Відповісти
Бинго! Трехочковое попадание!
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21.10.2022 11:10 Відповісти
Головне ні одна тварина не постраждала.
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12.02.2023 21:57 Відповісти
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