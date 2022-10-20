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Під час візиту Шойгу на тренування мобілізованих у солдатів забрали набої. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Міністр оборони країни-окупанта Сергій Шойгу відвідав полігон, на якому тренувалися мобілізовані росіяни. У військових забрали набої, а на відео наклали звук стрілянини.

Відео оприлюднив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Це шедевр показухи! Міністр оборони РФ Шойгу злякався своїх солдатів і в них забрали набої на час його візиту на полігон! Шойгу відвідав тренування мобілізованих росіян, пресслужба МО РФ зняла рекламний сюжет, і там видно, що у всіх солдатів розрядили зброю. При цьому коли солдати ціляться з автоматів, на відео накладають звуки стрілянини!

Тобто російські військові бояться, що їхні солдати застрелять свого міністра – не довіряють тим, кого Путін та Шойгу заганяють на війну. У 18-му столітті став крилатим вираз "потьомкінське село", а зараз це "путінський полігон", - прокоментував Бутусов.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+28
Пам'ятаю, як перед військовим парадом Зеленський нишпорив по кишеням у нашої військової еліти (ДШБ)..
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20.10.2022 16:53
+27
зеля такое же самое ссылкло, как и шольгу и как и *****. боится собственного народа
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20.10.2022 16:56
+25
ну хоть не змусили "тра-та-та!" кричати, вже прогрес.
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20.10.2022 16:50
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дежавю... Золотое-4

як вони схожі...
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20.10.2022 16:48 Відповісти
Та чтобы не завалили дурака!
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20.10.2022 17:35 Відповісти
Тільки хотів написать що вони з нашого ЗЕ-керівництва приклад беруть! Бо з самого першого відвідування наших військових "Блазнем" у наших солдат патрони забирали!
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21.10.2022 07:15 Відповісти
це дуже правильно, - треба позбавити їх патронів також у передових рядах.
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22.10.2022 00:29 Відповісти
А по кому ж ім тренуватись .
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20.10.2022 16:49 Відповісти
Та ці показушники могли поставити кадрових робить картинку, а чмобіків тим часом собаки доїдають.
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20.10.2022 17:09 Відповісти
ну хоть не змусили "тра-та-та!" кричати, вже прогрес.
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20.10.2022 16:50 Відповісти
Військові навчання були у самому розпалі… От, з ревінням і гуркотом по полю пробігли, широко розставивши руки, парами, з десяток офіцерів у висотно-компенсуючих костюмах та шоломах на головах, і звіддалік, з боку «умовного противника», почулося «Вж-ж-жх.Бах!»

Потім з кущів почулося потужне ревіння, і звідти, перевальцем, вибралося зо три десятки товстопиких прапорщиків, з натужно роздутими щоками, які, поляскуючи зв»язками залізяччя, шо імітувало брязкотіння танкових траків, рушили вперед… Слідом за ними піднявся цеп піхотинців з автоматами без магазинів… «Та-та-та!!!» «Та-та-та-та-та!», «Та-та-та!», оглушливо рознеслось над полем бою!...

І тут позаду спостерігачів почувся сторонній звук… «Дж-ж-ж-ж…», і мимо вуха верховного Головнокомандувача пролетів волохатий джміль, якому не було діла до усіх військових стратегій… Від несподіванки Головнокомандувач здригнувся, і його організм несподівано вирішив внести елемент несподіванки в чітко визначений план навчань - над спостережною вишкою прогриміло : «Пр-р-р-рть!!!…»

Над полем зависла тиша. Потім керівник навчань шанобливо нахилився до вуха Головнокомандувача і делікатно прошепотів: «Володимире Олександровичу! У нас нема ядерної зброї… А хімічна заборонена міжнародними конвенціями… Ви, як юрист, повинні це знать…»
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21.10.2022 07:18 Відповісти
Нафига козе баян
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20.10.2022 16:50 Відповісти
То очєрєді із лапатних пуканов...
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20.10.2022 16:51 Відповісти
Пам'ятаю, як перед військовим парадом Зеленський нишпорив по кишеням у нашої військової еліти (ДШБ)..
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20.10.2022 16:53 Відповісти
зеля такое же самое ссылкло, как и шольгу и как и *****. боится собственного народа
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20.10.2022 16:56 Відповісти
Нишпорив не він , а шістьорки, але вини з нього за образу ЗСУ це не знімає. Ще одна цеглина в судовий процес, який приведе Зелену владу на цвинтар. І не дай боже не на Личаків, там порядні люди спинились.
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20.10.2022 19:33 Відповісти
Правильно. Треба на суровікіна залишити.
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20.10.2022 16:55 Відповісти
Там у одного «стрелка» даже автомат забрали. Целится с пустыми руками))
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20.10.2022 16:57 Відповісти
Таджиков пулеметчиков там не хватает.
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20.10.2022 17:00 Відповісти
Та після такого, в чмобіків і саперні лопати позабирають.
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20.10.2022 17:03 Відповісти
With the targets that don't shoot back they all are heroes. Let's see how brave they are on the front line.
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20.10.2022 17:00 Відповісти
особливо якщо в них заберуть патрони
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22.10.2022 00:31 Відповісти
Да там один вообще без автомата стреляет.
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20.10.2022 17:14 Відповісти
Оленеводу на этот биомусор плевать, он бы их так и в окопы отправил без патронов и магазинов....нет препятствий для паРашкинских "патриотов"..
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20.10.2022 17:19 Відповісти
пушечное мясо...
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20.10.2022 17:15 Відповісти
В 2019 такое тоже было на Закарпатье ,если не ошибаюсь, когда был первый визит на учения...даже фоток много было...
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20.10.2022 17:15 Відповісти
А що ти чекав від маріонетки Коломойського?
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20.10.2022 19:36 Відповісти
Господи, до чого ж ці істоти жалюгідні!
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20.10.2022 17:25 Відповісти
Куй там забрали оружие?просто пустили Оленевода?убьют не убьют.Пока не убили но это вопрос времени..
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20.10.2022 17:27 Відповісти
Ему и накуй не нужен полигон, забухать это да.
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20.10.2022 17:45 Відповісти
продивляючись відео пізніше, алєневод, почувши накладені біля нього звуки стрілянини, наклав собі в галіфе, наживо!
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20.10.2022 17:55 Відповісти
Зеля приезжал в Авдеевку, на промку, даже бойки забрали,неговоря уже про патроны!🤣🤣🤣
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20.10.2022 18:04 Відповісти
Шукшин *Вся Россия покрылась ложью как коростой.*
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20.10.2022 18:19 Відповісти
Тьфу ***.........................тувинская свинособачья ***** просто..........................................................
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20.10.2022 18:21 Відповісти
Л.Толстой(1904)*И одурённые молитвами, проповедями, воззваниями, процессиями, картинами, газетами, пушечное мясо, сотни тысяч людей однообразно одетые, с разнообразными орудиями убийства, оставляя родителей, жен, детей, с тоской на сердце, но с напущенным молодечеством, едут туда, где они, рискуя смертью, будут совершать самое ужасное дело: убийство людей, которых они не знают и которые им ничего дурного не сделали. *
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20.10.2022 18:21 Відповісти
цьому відео вже 2 тиждні
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20.10.2022 18:29 Відповісти
При *совке* на парадах, на АК магазин лишали,а затвор забирали(після параду в Єгипті).
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20.10.2022 18:31 Відповісти
підєр вузькоглазий сцяє під себе. 😄

*********!
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20.10.2022 18:59 Відповісти
Ідіоти, навіть ілюзію створити не можуть! Автомати без магазинів (рожків) не стріляють! Я вже не кажу про звуки пострілів, які накладені з занадто високим рівнем гучності
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20.10.2022 20:40 Відповісти
Хто тобі таке сказав? Прекрасно стріляють без магазинів! Тільки одиночними пострілами! Відтягуєш затвор назад У ствол вставляєш патрон (зручніше всього знизу - через вікно горловини, куди вставляється магазин) і відпускаєш затвор Патрон - в патроннику Залишилося прицілиться і натиснуть спусковий гачок
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21.10.2022 07:28 Відповісти
Его можно и прикладами замесить, и просто ногами.
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20.10.2022 21:10 Відповісти
Как мычал бульбофюрер, у них даже автоматы деревянные.
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20.10.2022 21:27 Відповісти
кндр и ********* близнецы братья. Ганьба.
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20.10.2022 21:29 Відповісти
Автор статті хотів, щоб форумчани посміялися з Шойгу, а мимоволі виставив на посміховисько "Блазня" - бо форумчани провели аналогію і стали висміювать не міністра оборони Росії (фанерний генерал уже нікому не цікавий), а власного "Гімнокомандувача"
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21.10.2022 07:23 Відповісти
 
 