Під час візиту Шойгу на тренування мобілізованих у солдатів забрали набої. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Міністр оборони країни-окупанта Сергій Шойгу відвідав полігон, на якому тренувалися мобілізовані росіяни. У військових забрали набої, а на відео наклали звук стрілянини.
Відео оприлюднив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Це шедевр показухи! Міністр оборони РФ Шойгу злякався своїх солдатів і в них забрали набої на час його візиту на полігон! Шойгу відвідав тренування мобілізованих росіян, пресслужба МО РФ зняла рекламний сюжет, і там видно, що у всіх солдатів розрядили зброю. При цьому коли солдати ціляться з автоматів, на відео накладають звуки стрілянини!
Тобто російські військові бояться, що їхні солдати застрелять свого міністра – не довіряють тим, кого Путін та Шойгу заганяють на війну. У 18-му столітті став крилатим вираз "потьомкінське село", а зараз це "путінський полігон", - прокоментував Бутусов.
Будь ласка, зачекайте...
як вони схожі...
Потім з кущів почулося потужне ревіння, і звідти, перевальцем, вибралося зо три десятки товстопиких прапорщиків, з натужно роздутими щоками, які, поляскуючи зв»язками залізяччя, шо імітувало брязкотіння танкових траків, рушили вперед… Слідом за ними піднявся цеп піхотинців з автоматами без магазинів… «Та-та-та!!!» «Та-та-та-та-та!», «Та-та-та!», оглушливо рознеслось над полем бою!...
І тут позаду спостерігачів почувся сторонній звук… «Дж-ж-ж-ж…», і мимо вуха верховного Головнокомандувача пролетів волохатий джміль, якому не було діла до усіх військових стратегій… Від несподіванки Головнокомандувач здригнувся, і його організм несподівано вирішив внести елемент несподіванки в чітко визначений план навчань - над спостережною вишкою прогриміло : «Пр-р-р-рть!!!…»
Над полем зависла тиша. Потім керівник навчань шанобливо нахилився до вуха Головнокомандувача і делікатно прошепотів: «Володимире Олександровичу! У нас нема ядерної зброї… А хімічна заборонена міжнародними конвенціями… Ви, як юрист, повинні це знать…»
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