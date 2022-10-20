Зеленський - Європейській раді: Атаками іранських ударних дронів Росія провокує нову хвилю міграції українців у країни ЄС. ВIДЕО

Атаками російських крилатих ракет та іранських ударних дронів зруйновано більше третини нашої енергетичної інфраструктури. Також Росія провокує нову хвилю міграції українців у країни ЄС. Російський терор проти наших енергооб’єктів спрямований на те, щоб створити Україні якнайбільше проблем з електрикою й теплом цієї осені та взимку і щоб якнайбільше українців поїхало до європейських країн.

Про це заявив у зверненні до Європейської ради Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

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"Дуже дякую, Шарлю, дуже дякую, шановний пане Президенте!

Шановні колеги!

Радий вітати всіх вас і хочу одразу, не гаючи часу, перейти до питань, які життєво важливі зараз не лише для України, а, впевнений, і для всієї європейської спільноти.

Відбувається нова ескалація в російському терорі. І це потребує від нас із вами нових кроків у відповідь – швидких і солідарних. Кроків, які захищатимуть і українців, і всіх європейців.

Нинішнє керівництво Росії роками працювало для того, щоб перетворити енергоресурси на зброю. На щастя, цей їхній план провалюється.

Попри критичну залежність деяких європейських країн від російського газу, від нафти й нафтопродуктів, усе ж вдалося забезпечити енергетичну незалежність Євросоюзу завдяки ефективному лідерству як на рівні ЄС, так і на рівні національних урядів.

Європейські газові сховища заповнені, альтернативне постачання на континент налагоджене. Це ваш безумовний успіх.

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На жаль, досі залишається дуже серйозний виклик цінової кризи, яку Росія розпалила й підживлює, щоб спровокувати соціальну напругу у країнах Європи. Це прорахований тиск Росії на сімейний бюджет кожної європейської родини. Але я вірю, що можуть бути знайдені соціально справедливі рішення, щоб подолати й цей виклик.

Ви знаєте, що Україна пропонувала свою допомогу, щоб ми всі разом могли пройти цю зиму в кращих умовах. Зокрема, ми розпочали експорт електрики в ЄС. І це було дуже суттєвим внеском в енергетичну й цінову стабільність Європи.

Однак така наша допомога стала очевидною мішенню для російських терористів. Не змігши використати енергоресурси як зброю, нинішнє керівництво Росії віддало наказ перетворити саму енергосистему на поле бою. Наслідки цього дуже небезпечні, знов-таки для всіх нас у Європі.

Атаками російських крилатих ракет та іранських ударних дронів зруйновано понад третину нашої енергетичної інфраструктури. Через це, на жаль, ми більше не можемо експортувати електрику, щоб допомогти вам зберігати стабільність.

Однак, це лише частина проблеми.

Також Росія провокує нову хвилю міграції українців у країни ЄС. Російський терор проти наших енергообʼєктів спрямований на те, щоб створити Україні якнайбільше проблем з електрикою й теплом цієї осені та взимку і щоб якнайбільше українців поїхало до ваших країн. Держава-терорист вже погіршила соціальні умови у ваших країнах, але хоче погіршити ще, провокуючи хвилю переселення.

На це треба негайно відповідати.

Перша відповідь, фундаментальна, – це протиповітряна й протиракетна оборона. Ми маємо зробити все можливе, щоб для Росії стало повністю неможливим руйнувати нашу енергосистему ракетами й дронами.

Ми вже отримали від Німеччини дуже ефективну систему IRIS-T. Я дякую за це пану канцлеру. Ця німецька система захищає не тільки українське небо. Вона захищає європейську стабільність, обмежуючи російський терор, який бʼє і по нашій країні, і в перспективі – по ваших країнах. Але ми потребуємо більше систем ППО та ПРО, щоб створити справді надійний повітряний щит.

Я знаю, що деякі країни ЄС уже підтвердили свою участь у цій роботі. І я закликаю вас максимально прискорити реалізацію рішень. Звертаюся зараз до Франції, Італії, до інших наших партнерів, і не тільки у Європі, а й у Сполучених Штатах Америки. Не тільки до тих, хто виробляє ППО й ПРО, а й до тих, хто має необхідні системи. Що захищеніше українське небо, то стабільнішим буде життя в усій Європі. Ми маємо це забезпечити.

Другою відповіддю мають бути санкції. Нові потужні санкції і проти Росії, і проти Ірану – за спільництво з державою-терористом. Хоча ми знищили тільки за цей місяць понад 200 іранських дронів, а десятки таки влучили по різних цілях, представники Ірану досі брешуть, ніби вони не передавали дрони Росії.

Росія має заплатити за цей терор. І це має бути відображено у девʼятому санкційному пакеті ЄС. Іран має бути позбавлений будь-якої можливості та навіть бажання постачати хоча б комусь такі дрони.

Добре, що вже є перший крок: схвалені нові індивідуальні санкції проти іранських діячів і компаній. Але кілька осіб і компаній – це ще не відповідальність. Потрібні більш системні кроки.

Ми з вами можемо, а отже, повинні зробити все, щоб і цей терористичний план російського керівництва провалився. Ніколи знову енергосистема будь-якої країни не має перетворитись на поле бою. Саме зараз на прикладі Росії та Ірану ми маємо змогу показати, що очікує будь-яку державу-терориста, якщо вона намагатиметься ось так бити по європейцях чи будь-яких інших народах.

Будь-хто, хто закликає до послаблення санкцій проти Росії за терор чи намагається політично торпедувати санкційний механізм, не лише намагається зробити російський терор безкарним і не тільки зраджує памʼять жертв терору, а й ставить усю європейську спільноту в залежність від найбільш антиєвропейської сили у сучасному світі. Звертайте увагу на такі голоси у Європі – вони проти Європи.

Не забувайте, будь ласка, і про аспект з Білоруссю. Ви прекрасно знаєте, що ми робимо все, щоб не допустити втягування народу Білорусі у війну проти нашої держави. Але з білоруської території від початку російського повномасштабного вторгнення запускаються ракети проти України, тепер додалися іранські дрони. Отже, за таке спільництво мають додаватись і санкції.

І щоденно додається актуальність нашій пропозиції щодо направлення на кордон України та Білорусі міжнародних спостерігачів, які могли б контролювати безпекову ситуацію.

Але й це ще не все.

Росія свідомо створює підґрунтя для масштабної катастрофи на півдні України. Ми маємо інформацію, що російські терористи замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції. Це один з великих енергообʼєктів. Дамба цієї ГЕС утримує обсяг близько 18 мільйонів кубічних метрів води. Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном. Сотні тисяч людей можуть постраждати.

Може бути зруйноване забезпечення водою значної частини півдня України. Цей російський теракт може залишити Запорізьку атомну станцію без води для охолодження – вода для ЗАЕС береться саме з Каховського водосховища. Навіть робота каналу, який побудований для постачання води в Крим і про який періодично нібито "печуться" у Москві, буде повністю зруйнована. Ось це – справжнє ставлення Росії до нашого українського Криму. А загалом руйнівні екологічні, гуманітарні, техногенні наслідки одного цього російського теракту можуть стати такими, що його називатимуть історичною катастрофою.

За нашою інформацією, Росія вже підготувала все, щоб здійснити цей теракт. Українських працівників викинули з Каховської станції – там тільки російські громадяни. Вони повністю контролюють станцію. Треба негайно діяти, щоб Росія не мала змоги реалізувати цю катастрофу.

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Потрібна міжнародна спостережна місія на Каховську ГЕС. Потрібно повернути туди український персонал і забезпечити негайне й професійне розмінування агрегатів і дамби.

Росія робить це, щоб влаштувати чергову операцію під фальшивим прапором – здійснити теракт і звинуватити в цьому Україну. Але ми з вами знаємо, у чому правда.

Ми знаємо, що цю територію контролюють окупанти і на що вони вже були здатні. Вони самі ні перед чим не зупиняться. Але ми з вами можемо їх зупинити. Можемо зупинити настання катастрофічних наслідків. Можемо, а отже – повинні!

І ще одне. Відбудова.

Хоч би які терористичні плани були в Росії та її спільників, ми маємо дбати про життя. Коли в нас буде надійний захист неба, тобто достатня кількість і якість систем ППО й ПРО, ми зможемо гарантувати нормальне економічне й соціальне життя в Україні. Це можливості для нашої з вами співпраці, а отже, для економічного зростання й створення нових робочих місць. Не лише робочих місць в Україні, а й у ваших країнах.

Коли ми зможемо гарантувати, що російський терор на Каховській гідроелектростанції й на Запорізькій атомній станції припиниться, ми зможемо повернутися до стабільного енергозабезпечення українців, а отже, до експорту електрики нашим європейським сусідам.

За цих передумов – захищене небо й захищена енергетика – ми зможемо перейти до масштабнішої відбудови в Україні. І це не тільки про економіку та соціальну сферу. Це не тільки про безпеку. Це також і про престиж Європи.

Сподіваюся, що вже найближчим часом, а саме 25 жовтня у Німеччині, під час конференції щодо відбудови України, ми обговоримо, як ми разом доведемо, що дієвість нашого єднання й наших інституцій значно потужніша, ніж будь-який антиєвропейський терор. Російський, іранський чи будь-який інший.

Але, не чекаючи наступного тижня й початку конференції, уже сьогодні зазначу: ми потребуємо більшої підтримки в реалізації нашого Fast Recovery Plan. Тобто у першочергових заходах для відбудови України після терористичних ударів.

У вас є всі ці дані – чого саме ми потребуємо. Ми вже маємо розуміння щодо необхідних коштів. Це 3,5 мільярда євро цьогоріч і близько 14 мільярдів євро наступного року. І поки що ми із цих коштів отримали нуль. А вони життєво необхідні. Як і життєво необхідні наступні транші макрофіну для України.

Дякуємо за кошти, які вже надійшли, але досі не ухвалено рішення щодо решти 6 мільярдів із цього пакету, які критично потрібні цього року. І це у ваших силах – уже сьогодні дійти принципової згоди щодо надання цієї допомоги нашій державі.

Терор має програти. Україна і вся Європа мають перемогти.

Я дякую вам за увагу! Дякую за підтримку!

Сподіваюся на швидкі та ефективні рішення європейської спільноти.

Слава Україні!" - розповів Зеленський.