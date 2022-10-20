Воїни ЗСУ знищують танк окупантів за допомогою американського ПТРК "Tow". ВIДЕО
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У мережу потрапили кадри, як українські захисники знищують ворожий танк за допомогою американського ПТРК "Tow".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан.
Він зазначив: "Американський ПТРК "Tow" мінусує кацапський танк".
Американський ПТРК "Tow" мінусує кацапський танкhttps://t.co/GLExONwKU2 pic.twitter.com/aTNWRBLYao— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) October 20, 2022
Топ коментарі
+16 Великая Исландия
показати весь коментар20.10.2022 22:39
+13 Великая Исландия
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+12 Михаил Сомов e93c7ea8
показати весь коментар20.10.2022 22:31
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Будь ласка, зачекайте...
але є нюанс - Стугна потребує "підсвітки" до цілі.
Tow - пальнув i збирай монатки, а ці секунди - це життя хлопців..
да потому что вы ******** тупорылые не понимаетечто ваши рога вас выдают сразу...!
весь мир видел это видео - хорошо что ЗСУ остановило эту "молитву" одной бомбочкой...!)))
...Москальська воєнщина дуже ******** цього співця ротом - от і відомий багатьом юзерам "геніальний" поет-ахвіцер Едуард Шляпніков свого часу навіть шедевр нашкарябав І що характерно, просто вгадав концепцію - "невесомый и свободный от мирских подштанников"... це ж він про смерть!
Когда во мне звучит Кобзон
Я наполняюсь нот озоном!!!
Я становлюсь с ним невесомым -
Свободным от мирских кальсон!
Средь выступающих персон
Нет в мире красивей Кобзона!
Его вокальный дипазон
Звучит сильнее, чем клаксон.
Его куплетов сладкий сон
Полезен и для кругозора...
Всегда я слушаю Кобзона
Когда во мне поёт Кобзон!
ця машинка в гарних руках реально спасла Київ.
дуже дякую!
Києво-Святошинський пішов у історію.
ТОУ старезна система і габаритна. Але ... краще ніж нічого.