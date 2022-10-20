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Воїни ЗСУ знищують танк окупантів за допомогою американського ПТРК "Tow". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережу потрапили кадри, як українські захисники знищують ворожий танк за допомогою американського ПТРК "Tow".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твіттері написав офіцер ЗСУ, блогер Анатолій Штефан.

Він зазначив: "Американський ПТРК "Tow" мінусує кацапський танк".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Спецпризначенці СБУ знищили з ПТРК ворожу БМП на Херсонщині. ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+16
можешь свой "юмор" засунуть себе в резиновую жопу...
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20.10.2022 22:39
+13
вот почему вы свиноцабаки палитесь так быстро на Цензоре...?
да потому что вы ******** тупорылые не понимаетечто ваши рога вас выдают сразу...!
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20.10.2022 22:53
+12
Да. Но американской компании тоже нужна реклама.
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20.10.2022 22:31
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Наша Стугна не гірша
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20.10.2022 22:28 Відповісти
Да. Но американской компании тоже нужна реклама.
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20.10.2022 22:31 Відповісти
только младше на 50 лет)
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20.10.2022 22:39 Відповісти
Прям как В-52?
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20.10.2022 22:43 Відповісти
Точно? Сравним?
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20.10.2022 22:42 Відповісти
не гірша, а може і краща як ми за далекобійність,
але є нюанс - Стугна потребує "підсвітки" до цілі.
Tow - пальнув i збирай монатки, а ці секунди - це життя хлопців..
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20.10.2022 22:43 Відповісти
Хіба? На жаль, то така штука, як братовий фагот - треба тримати ціль і ракета може зійти, обірвавши льоску об кущі...
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20.10.2022 22:47 Відповісти
А сейчас Стугну производим?
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20.10.2022 22:48 Відповісти
гарне питання до зелені - а Стугну зараз виробляємо?
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20.10.2022 22:51 Відповісти
Предприятие разбомбили в первые дни войны. Если и производят, то никто не скажет.
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20.10.2022 23:09 Відповісти
"не на часі" (с)
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21.10.2022 14:55 Відповісти
Мабуть у вас не точна інформація- система наведення чи по проводах (як найбільш захищена) чи радіокомандна.
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20.10.2022 22:50 Відповісти
не вподобляйтесь кацапам з їхнім "неимеющим аналагов в мире"
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20.10.2022 23:00 Відповісти
краще б подякували нашим американським друзям...
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20.10.2022 23:01 Відповісти
Не чув ще у нас про ТОУ, хоч і старенька, але дуже не погана зброя. І величезний плюс її в дуже великій кількості вироблених ракет, які можуть поставлятись купою країн ))
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21.10.2022 09:22 Відповісти
Згідно Вікіпедії за весь час всіх модифікацій вироблено до 500 000 шт.
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21.10.2022 09:24 Відповісти
Nezakcyvajetsia Javelin,Tow oni podalse streliajet gde to 3.5 kilometrov ili ecio dalse zavysemo kakije polucili
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20.10.2022 22:40 Відповісти
Це зовсім різні системи, окрім призначення - ПТУРС. TOW-2B оснащений доволі цікавою системою із підривом бойової частини направленої дії над бронетехнікою. Для цього використовується лазерний та магнітний сенсори, які відповідають за політ на заданій висоті та активацію бойової частини рівно над бронемашиною.
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20.10.2022 22:41 Відповісти
Катюши в музеях ще є
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20.10.2022 22:37 Відповісти
можешь свой "юмор" засунуть себе в резиновую жопу...
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20.10.2022 22:39 Відповісти
ты свиноцабака иконку друга иди целуй...!
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20.10.2022 22:47 Відповісти
вот почему вы свиноцабаки палитесь так быстро на Цензоре...?
да потому что вы ******** тупорылые не понимаетечто ваши рога вас выдают сразу...!
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20.10.2022 22:53 Відповісти
свинорус - не стоит считать что все похожи на вашу армию боевых **********...!
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20.10.2022 23:03 Відповісти
твои влажные мечты меркнут в сравнении с видео - где твой брательник приложился к иконке своего боевого таварисча...)))
весь мир видел это видео - хорошо что ЗСУ остановило эту "молитву" одной бомбочкой...!)))
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20.10.2022 23:11 Відповісти
Екіпаж кацапського шушпанцера вже слухає Кабздона і хір Алєксандрова.
...Москальська воєнщина дуже ******** цього співця ротом - от і відомий багатьом юзерам "геніальний" поет-ахвіцер Едуард Шляпніков свого часу навіть шедевр нашкарябав І що характерно, просто вгадав концепцію - "невесомый и свободный от мирских подштанников"... це ж він про смерть!

Когда во мне звучит Кобзон
Я наполняюсь нот озоном!!!
Я становлюсь с ним невесомым -
Свободным от мирских кальсон!

Средь выступающих персон
Нет в мире красивей Кобзона!
Его вокальный дипазон
Звучит сильнее, чем клаксон.

Его куплетов сладкий сон
Полезен и для кругозора...
Всегда я слушаю Кобзона
Когда во мне поёт Кобзон!
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20.10.2022 22:48 Відповісти
Служил Гаврила почтальоном)))
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21.10.2022 00:21 Відповісти
мехводом .ля, гавріла був...
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21.10.2022 02:58 Відповісти
ні що би поощряти піздовню - сміешся..
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21.10.2022 03:00 Відповісти
Чому спам не відкривається???
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20.10.2022 22:58 Відповісти
нужно перезагрузить страничку...
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20.10.2022 23:00 Відповісти
Перегружала,таке часто буаває,ну то таке,дякую.
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20.10.2022 23:02 Відповісти
новий район в Київі після війни - Джавелін.
ця машинка в гарних руках реально спасла Київ.
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20.10.2022 23:00 Відповісти
тільки Борщагівку і Святошино не переіменовувать, бо обідка буде...
дуже дякую!
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21.10.2022 02:00 Відповісти
Н-да ... хотів заперечити, але потім згадав, що поряд вже новий Бучанський р-н.
Києво-Святошинський пішов у історію.
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21.10.2022 10:42 Відповісти
"Київ спасла" наша рідненька артилерія - 70% вражень. Відомі кадри з Бучі, це ювелірна робота арти.
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21.10.2022 10:39 Відповісти
треба запросити розробників , щоб тестити на кацапах нові проекти зброї ... такий собі експеремент на шарікових , і друга армія Світу перетвориться на лабораторних крис на яких велуться випробування
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20.10.2022 23:22 Відповісти
ОЙ синачка пагіб!!! Праклятіе біндеровци с Украини!!!
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21.10.2022 00:15 Відповісти
3 синачки ...
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21.10.2022 09:20 Відповісти
Зверніть увагу на ракету, як вона летить під лінієчку. Нашу стугну ковбасить із сторони в сторону, ще якість спіралі накручує
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21.10.2022 00:39 Відповісти
Давно хотів це побачити. Дякую!
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21.10.2022 00:55 Відповісти
Це ж чомусь танк стоїть у чистому полі ?? А що під час руху ?

ТОУ старезна система і габаритна. Але ... краще ніж нічого.
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21.10.2022 10:49 Відповісти
путин нажал кнопку самоуничтожения россии
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21.10.2022 10:49 Відповісти
 
 