Світ має превентивно реагувати на плани Росії підірвати дамбу Каховської ГЕС, - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 239 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Під час засідання Європейської Ради сьогодні поінформував європейців про черговий теракт, до якого Росія готується на Каховській гідроелектростанції. За нашою інформацією, агрегати й дамба Каховської ГЕС заміновані російськими терористами.
Зараз всі у світі мають діяти потужно та швидко, щоб не допустити ще й такого російського теракту. Підрив дамби означатиме масштабну катастрофу. І якщо Росія готує такий теракт, якщо вона всерйоз розглядає і такий сценарій, то це означає, що терористи дуже чітко усвідомлюють: їм не утримати не тільки Херсон, але й увесь південь нашої країни, зокрема й Крим.
Маємо зараз усі разом – усі європейці, усі лідери світу, усі міжнародні організації – дати зрозуміти державі-терористу, що такий теракт на Каховській ГЕС означатиме абсолютно те саме, що й застосування зброї масового ураження. Світ повинен реагувати – превентивно. Це ключове зараз. Принцип превентивного реагування на загрози безпеці нарешті має стати одним із базових для міжнародної політики", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Украина в опасности- об этом говорит Президент страны всему миру.
Раскрытие планов ху@ла до того как он их собирается совершить есть правильная тактика Украины.
Это усложняет действия агрессора и мобилизует союзников Украины для будущих ответных действий.
Когда Украина должна быть единой. Без этого победы не будет.
Враг силён и опасен. Расслабляться пока Нет полной победы Украины- нельзя.
Разом до Перемоги.
А Уже после Победы, будет проведён разбор полетов: кто, что, когда и как..
раше - 3.14 zda.
победа будет за Украиной
(кстати , а куда вона заховалась?).
Все просто и понятно:
1. Путлер требует снятия « Киевского режима».
Для чего? Для победы над Украиной.
2. Как сейчас «отозовутся» Украине Публичная критика власти?
Только негативно.
Никто не выступает адвокатом Ермака и других.
Но главное для нас сейчас одно- Победа.
Победа и ещё раз Победа.
Так шо Петя, повремени...
Придет время для публичных разборок.
По-перше, то зовсім не страшна Запорізька ГЕС, там широченна дамба, якій є куди розлитись без значних руйнувань і жертв.
По-друге, тоді канал у Крим всьо.
Ну і по-третє, нарешті зійде непотрібне Каховське водосховище і знову вирине на поверхню наш козацький Великий Луг.
Тож хай рвуть, а ми подивимось...
Путин уже сделал одно доброе дело - помог нам стать украинцами как нацией!
И мог бы сделать еще одно - помочь нам возродить Дніпро могучий,шоб поніс він в Чорне море кров чужую!
Отоді я все покину і полину...
Что не завалили «русский мир» В Украине ещё в 2014. А слушали Медведчуков, рабиновичей, Шуфричей и прочих подстилок Кремля.
Что Украина не выступила единым неприступным бастионом, где каждый гражданин был готов рвать на части кацапов голыми руками.
Как это делают сейчас патриоты на фронте.
Украина платит кровью за свою свободу и независимость.
Этот путь к свободе прошли многие страны мира. Пройдёт и Украина
Що нам реально загрожує, якщо цю дамбу підірвуть?
я не розуміюся на тих перепадах води, наскільки все буде не добре?
Стоимости электроэнергии от Каховской ГЭС, я думаю, с натягом хватает Суркису с Григоришиным & Со на утренне кофе для своих шестерок в Грушевскго и директору ГЭМ на скромное содержание любовницы и флакон разливных французских духов секретарше на 8 Марта.
Молю Бога, шоб москали таки до этого додумались и надеюсь, шо у прибрежного населения Херсонской области имеются дома резиновые сапоги.
Ну, а рис в Крыму, как и мак, 8 лет не родил, а голода в Украине не было!
Ну в мене взагалі там сумашечша ідея є - через Манич воду в Каспій своїм ходом - максимально де треба прорити - це з десяток кілометрів глибину до 20 м... Можна було б і рівень Каспію тримати потрібен і короблям гарний хід в Каспій. Ех, а совки зробили Цимлянське водосховище і купу шлюзів
Добре що Залужний не послухався і не відвів 92 бригаду від Харкова.
Меньше бы вреда принесли медведчуки, мураевы, шуфричи.
Но лучше поздно, чем никогда.
@Ray_net_ua
Всех удивляла ненависть россиян к Бандере, о котором они ничего не знали. Война дала ответ: Россияне ненавидели не Бандеру, а украинцев за храбрость, ум, здоровье, богатство и свободу. Россияне всегда были жалкими завистливыми рабами, а ненависть к Бандере была для маскировки.
Ты, это... иду по курсу русского военного корабля.
пока не поздно...
у тебе Є гроші дятел, піди КУПИ або ЗАМОВ те що нам потрібно, тобі ніхто нічого не винен чмо і санкцій на нас не накладали, як вже воно *******...
» тебя уже заэбало»? Однако рано ты втомився.
Впереди ещё работы- непочатый край :
добить *****,
получить с него репарации,
страну отстроить,
навести порядок в Украине.
Само оно все с неба не упадёт