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Херсон зранку під масованим обстрілом, горить житловий будинок, - телеграм-канали. ВIДЕО
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Зранку 11 грудня в Херсоні прогриміло декілька серій потужних вибухів.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазнчається, після "прильотів" горить житловий будинок.
Станом на зараз офіційних коментарів щодо ситуації в місті не надходило.
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