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Херсон зранку під масованим обстрілом, горить житловий будинок, - телеграм-канали. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зранку 11 грудня в Херсоні прогриміло декілька серій потужних вибухів.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазнчається, після "прильотів" горить житловий будинок.

Станом на зараз офіційних коментарів щодо ситуації в місті не надходило.

Також читайте: Росіяни обстріляли пологове відділення в Херсоні

Автор: Ірина Дашківська
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Паскуди ніяк не заспокояться. До чого ж бридкі виродки
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11.12.2022 09:47 Відповісти
Кацапня.
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11.12.2022 09:56 Відповісти
Це вони там мусять за вчорашню кадировську казарму в Мелітополі.
І як прийнято у фашистів - відіграються за воєнні невдачі на цивільних...
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11.12.2022 10:01 Відповісти
мстять
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11.12.2022 10:02 Відповісти
Вони і до казарми щодня обстрілювали,прилети були
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11.12.2022 10:07 Відповісти
в телеге нема у них
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11.12.2022 11:36 Відповісти
 
 