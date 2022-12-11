Херсон зранку під масованим обстрілом, горить житловий будинок, - телеграм-канали. ВIДЕО

Зранку 11 грудня в Херсоні прогриміло декілька серій потужних вибухів.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.

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Як зазнчається, після "прильотів" горить житловий будинок.

Станом на зараз офіційних коментарів щодо ситуації в місті не надходило.

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