Спецпризначенці СБУ знищили КАМАЗ з 10 окупантами. ВIДЕО

Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ знищили російській КАМАЗ разом із загарбниками

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграм-каналі Служба безпеки України.

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"Наша тактична група проводила розвідку та зафіксувала російський КАМАЗ та його "пасажирів". Прямим влучанням із ПТРК і техніка, і окупанти вирушили покращувати щоденну статистику своїх втрат", - ідеться в повідомленні.

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