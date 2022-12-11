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Спецпризначенці СБУ знищили КАМАЗ з 10 окупантами. ВIДЕО
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Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ знищили російській КАМАЗ разом із загарбниками
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграм-каналі Служба безпеки України.
"Наша тактична група проводила розвідку та зафіксувала російський КАМАЗ та його "пасажирів". Прямим влучанням із ПТРК і техніка, і окупанти вирушили покращувати щоденну статистику своїх втрат", - ідеться в повідомленні.
Топ коментарі
+15 Bob Fayn
показати весь коментар11.12.2022 10:56
+14 Максім ХОЙ 07fb0949
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+12 Лариса Щепак
показати весь коментар11.12.2022 11:57
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Принесите хлебушек и попкрона🥲
PS: Пишут ещё что какой-то Максимка из рфии спалил их нахождение и из-за него туда и влупили😏https://t.me/Ukraine_365News/42381
Серед ліквідованих окупантів багато осетин, можливо, і Сослан Фідаров - так званий заслужений артист Республіки Північна Осетія.
Спецназовцы СБУ уничтожили "КамАЗ". Весь.