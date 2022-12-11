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СБУ (10003) знищення (4069)

Спецпризначенці СБУ знищили КАМАЗ з 10 окупантами. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ знищили російській КАМАЗ разом із загарбниками

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в телеграм-каналі Служба безпеки України.

"Наша тактична група проводила розвідку та зафіксувала російський КАМАЗ та його "пасажирів". Прямим влучанням із ПТРК і техніка, і окупанти вирушили покращувати щоденну статистику своїх втрат", - ідеться в повідомленні.

Також дивіться: За минулу добу морпіхи знищили шістьох російських військових та ворожу БМП. ІНФОГРАФІКА

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
Мелитополь, шашлык получился сочный😏
Принесите хлебушек и попкрона🥲
PS: Пишут ещё что какой-то Максимка из рфии спалил их нахождение и из-за него туда и влупили😏https://t.me/Ukraine_365News/42381
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11.12.2022 10:56
+14
Рада ЄС ухвалила рішення про 18-мільярдний пакет для України попри вето Угорщини.
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11.12.2022 10:59
+12
Сосан Пидаров може й заслужений, але явно не артист..
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11.12.2022 11:57
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скільки разів уже писав - такі ссилки для порядного ? каналу новин є неприйнятні !
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11.12.2022 10:55 Відповісти
Пєші ісчо!
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11.12.2022 11:28 Відповісти
А таки вплинуло !
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11.12.2022 11:49 Відповісти
Вани тебья игнорят. Видна пейсатель с тебья покакой...))
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11.12.2022 11:53 Відповісти
Гойда,ванья!Гойда!
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11.12.2022 12:48 Відповісти
Мелитополь, шашлык получился сочный😏
Принесите хлебушек и попкрона🥲
PS: Пишут ещё что какой-то Максимка из рфии спалил их нахождение и из-за него туда и влупили😏https://t.me/Ukraine_365News/42381
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11.12.2022 10:56 Відповісти
Самый раз было второй раз у*бать по етому же месту. Дохлых орков в два раза больше было бы
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11.12.2022 11:01 Відповісти
Українські воїни розгромили під час ударів Мелітополем базовий табір одного з підрозділів 19 мотострілецької дивізії 58-ї армії (Владикавказ, Північна Осетія). За попередніми даними, відпрацював HIMARS.

Серед ліквідованих окупантів багато осетин, можливо, і Сослан Фідаров - так званий заслужений артист Республіки Північна Осетія.
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11.12.2022 11:11 Відповісти
Сосан Пидаров може й заслужений, але явно не артист..
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11.12.2022 11:57 Відповісти
Морги Мелітополя вщент забиті тіктокерами - марафон "Незламна країна" - початок о 18:20, анонс 5-го телеканалу
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11.12.2022 18:24 Відповісти
Красівоє
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11.12.2022 10:56 Відповісти
Музика, відео усе показує ,що хлопці профі, націлені на Перемогу
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11.12.2022 11:00 Відповісти
Рада ЄС ухвалила рішення про 18-мільярдний пакет для України попри вето Угорщини.
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11.12.2022 10:59 Відповісти
Мадьярам ,то ше аукнеться
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11.12.2022 11:13 Відповісти
Скільки до сотні залишилось, в днях?

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11.12.2022 11:03 Відповісти
Якщо дохнутимуть - по 400 за день , то - два тижні приблизно , + - .
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11.12.2022 11:10 Відповісти
Якраз під Різдво!
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11.12.2022 22:21 Відповісти
Норм.
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11.12.2022 11:04 Відповісти
ой яка ж бо ловка пісня... Боже, допомагай воїнам, бережи та охороняй цих мужніх синів Украини!
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11.12.2022 11:11 Відповісти
Тепер на 10 сімей кацапів автовласників побільшало))))
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11.12.2022 11:13 Відповісти
Это были добровольные автоинспекторы которые выписали оркам штраф за нарушение ПДД.
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11.12.2022 11:17 Відповісти
Заголовок был бы лучше, если был бы короче:
Спецназовцы СБУ уничтожили "КамАЗ". Весь.
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11.12.2022 13:13 Відповісти
Кожному такому успіху я вдячна нашим бійцям.Ви наближуєте нашу Перемогу,ви даєте нам надію,адже ситуація дуже складна...
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11.12.2022 14:54 Відповісти
Хм... Ну КАМАЗ знищено без питань. Але як кумулятивна струя (ПТРК) може знищити 10 орків? Якби було влучання осколковим *********** - тоді так...
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12.12.2022 00:32 Відповісти
 
 