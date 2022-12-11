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Гелевий акумулятор загорівся та вибухнув у київській багатоповерхівці через коротке замикання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Події Київські новини

У 24-поверховому будинку на вул. Паньківській в центрі столиці сталося коротке замикання. Через це загорівся та вибухнув гелевий акумулятор в квартирі, переробленій під офіс.

Про це повідомили в головному управлінні ДСНС у Києві, інформує Цензор.НЕТ.

"В одній із квартир на 13-му поверсі, яка використовувалася під офісне приміщення, сталося коротке замкнення електромережі з наступним горінням та вибухом гелевого акумулятора", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники вивели з верхніх поверхів 10 мешканців та загасили пожежу.

Через вибух вилетів склопакет. Пошкоджено меблі, побутову техніку, закопчено стіни та стелю. Також постраждав припаркований біля будинку автомобіль.

Також дивіться: У кіоску в Києві вибухнув газовий балон. Постраждали 5 людей. ФОТО

Гелевий акумулятор загорівся та вибухнув у київській багатоповерхівці через коротке замикання 01
Гелевий акумулятор загорівся та вибухнув у київській багатоповерхівці через коротке замикання 02
Гелевий акумулятор загорівся та вибухнув у київській багатоповерхівці через коротке замикання 03
Гелевий акумулятор загорівся та вибухнув у київській багатоповерхівці через коротке замикання 04
Гелевий акумулятор загорівся та вибухнув у київській багатоповерхівці через коротке замикання 05
Гелевий акумулятор загорівся та вибухнув у київській багатоповерхівці через коротке замикання 06
Гелевий акумулятор загорівся та вибухнув у київській багатоповерхівці через коротке замикання 07
Гелевий акумулятор загорівся та вибухнув у київській багатоповерхівці через коротке замикання 08
Гелевий акумулятор загорівся та вибухнув у київській багатоповерхівці через коротке замикання 09
Гелевий акумулятор загорівся та вибухнув у київській багатоповерхівці через коротке замикання 10
Гелевий акумулятор загорівся та вибухнув у київській багатоповерхівці через коротке замикання 11
Гелевий акумулятор загорівся та вибухнув у київській багатоповерхівці через коротке замикання 12

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+35
До енергетического колапса что аакомуляторы что генераторы что другие електроприборы стоили в 3-5 раз дешевле. Сейчас несмотря на то что власти убрали пошлины с некоторых категорий, цены на все автономное електричество просто зашкаливают. Перекупы и крахоборы гребут деньги лопатой продавая по бешенным неадекватным ценам даже одноразовое китайское бракованное говно которое годами валялось на складах. А цены на утеплитель вообще космические. Квадратный метр пенопласта не наилучшего качества дерут от 500грн. За такое уже расстреливать и вешать нужно
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11.12.2022 13:12
+18
перекідний рубільник (або автомат) I-0-II унеможливлює таке в принципі

хтось зажав 300-400 грн при підключенні генератора за 500 тис
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11.12.2022 14:03
+16
соседи снизу наверное в екстазе ...
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11.12.2022 12:55
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Хоч би написали, до чого акумулятор підключений був.. Чи його плюс-мінус у розетку втикнули?
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11.12.2022 12:51 Відповісти
при взриві будь яка конструкція страждає... Якщо вилетів склопакет то сила підриву була на рівні гранати.

Дуже цікаво, з практичної сторони, що так за конструкція була, AGM на скільки знаю після розгерметизації внаслідок перегріву(через КЗ) не горить на відміну від акб на Li-ion...
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11.12.2022 16:39 Відповісти
Цены на гелевые АКБ просто сумашедшие в ЕС за такие деньги можно купить генератор.
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11.12.2022 12:52 Відповісти
соседи снизу наверное в екстазе ...
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11.12.2022 12:55 Відповісти
Да и сверху тоже...
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11.12.2022 17:49 Відповісти
Цены зависят от ёмкости, есть гелевые акб и по 3 тысячи - никаких генераторов за 3 тысячи ты не купишь.
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11.12.2022 12:55 Відповісти
Какие № на бесперебойник нужна сотка а там цены по 500-700 баксов.
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11.12.2022 12:58 Відповісти
10-12тыс грн 95-110мач и это я смотрел только топовые бренды. Не фантазируй.
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11.12.2022 13:13 Відповісти
Данеужели? Так мне с Италии за 12 000 тысяч генератор могут прислать.
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11.12.2022 13:44 Відповісти
а на 10-12тыс грн сможешь в обменнике 500-700 баксов купить? данеужели?
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12.12.2022 12:35 Відповісти
Щойно бачив 12в 200Аг - майже 900 вічнозелених..
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11.12.2022 17:55 Відповісти
щеб 300 пошукали
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12.12.2022 12:33 Відповісти
"смотрел" та купив теж ДВІ ВЕЛИКІ сідниці!!
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13.12.2022 20:16 Відповісти
ват?
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13.12.2022 20:48 Відповісти
До енергетического колапса что аакомуляторы что генераторы что другие електроприборы стоили в 3-5 раз дешевле. Сейчас несмотря на то что власти убрали пошлины с некоторых категорий, цены на все автономное електричество просто зашкаливают. Перекупы и крахоборы гребут деньги лопатой продавая по бешенным неадекватным ценам даже одноразовое китайское бракованное говно которое годами валялось на складах. А цены на утеплитель вообще космические. Квадратный метр пенопласта не наилучшего качества дерут от 500грн. За такое уже расстреливать и вешать нужно
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11.12.2022 13:12 Відповісти
«...власти убрали пошлины с некоторых категорий...» для збільшення маржі продавців, а не зниження ціни для споживачів. Мало хто може поїхати закордон за генераторами, це вже з бляхами проходили
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11.12.2022 15:24 Відповісти
тоже самое было с масками при ковиде.
так сколько там маска стоила, а сколько генераторы....
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11.12.2022 17:32 Відповісти
Так расстреливай и вешай! Или мы за тебя это будем делать?
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11.12.2022 19:54 Відповісти
кто то в окопе сидит мерзнет за страну умирает,а другие на людях скалачивают огромные деньжища, сейчас разные лампы на акумуляторах,генераторы,павербанки и так далее стоят минимум в 3 раза дороже,я себе купил кабель дя того чтобы можна было роутер запитать от павербанка,до этой ситуации с енергетикой он стоил 50-70 грн,сейчас 500
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12.12.2022 01:38 Відповісти
враховуючи що пінопласт дуже пожежнебезпечний (миттєво загоряється, розповсюджується полумя, крім того він токсичний коли горить), а кацапи обстрілюють мало не кожен день, цим утеплювачем не можна користуватися, треба вату мініральну, але вона теж дешева не буде, може й дорожче бути.

https://www.youtube.com/watch?v=mrMZEnxCN2Y
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12.12.2022 02:58 Відповісти
а когда начнут в хатах буржуйки ставить, то ваще ховайся...
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11.12.2022 12:54 Відповісти
Це у вас в хатах баржуйки 😃 У нас водяне опалення... або каміни на тверде паливо.
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11.12.2022 13:00 Відповісти
Ага, как пойдеш отето зимой в минус 25, то пока жопу подмоешь, то сосулька образовывается на члене
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11.12.2022 13:04 Відповісти
Сосулька на члєнє?...
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11.12.2022 13:29 Відповісти
запросто, я бывал там где кипяток на лету замерзает.
ну это чуть ниже -25, где то около -60
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11.12.2022 14:00 Відповісти
кіпʼяток всюди замерзає на літу при мінусовій температурі
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12.12.2022 01:16 Відповісти
чЛенка - сосулька?
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11.12.2022 14:04 Відповісти
А по-хорошему дай совет одесситам, которым кацлы ********* всьо что только могли. Теперь тетя Сара с Привиза будет мыть свою жопу снегом, вот-так...
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11.12.2022 13:07 Відповісти
Шо то за шнурок поруч з дядьком?
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11.12.2022 13:11 Відповісти
То його "лисим" називають
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11.12.2022 16:14 Відповісти
"все що могли" це отак



хай одесити радіють що таке рускоязичонє місто не встигли "звільнити"
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11.12.2022 21:19 Відповісти
мають позбавитися банди труханова.
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12.12.2022 02:59 Відповісти
На гєлєвий акумулятор вистачило, а на елементарні плавкі запобіжники не звернули уваги...
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11.12.2022 12:56 Відповісти
Найбільш ефективним є так званий "Захист від дурня".
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11.12.2022 13:01 Відповісти
це який так званий "Захист від дурня"? як він захистить від того, що дурень вирішить поколупатися в аккумі?
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11.12.2022 13:07 Відповісти
Набираєш у Гуглі антивандальний...
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11.12.2022 13:47 Відповісти
проти нормального дурня ніщо не поможе, вони здатні робити таку хрінь, до якої ви не додумаєтесь навіть
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11.12.2022 14:14 Відповісти
От дурні і "набираєш в гуглі".. а після того от такі наслідки..
Гугл ж сказав! А дядько на радіоринку дурний, світа ж не бачив до чого тіхнології аліекспресні дійшли!
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11.12.2022 16:17 Відповісти
думаю тут справа не в економії, а в необізнаності користувачів. Кожен хто використовує аккумулятори в квартирах після цього повинні замислитись технікою безпеки, аби не залишитися без квартири або життя
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11.12.2022 13:04 Відповісти
Встановити такий акумулятор розуму вистачило, а встановити запобігач - ні, не чули.
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11.12.2022 13:09 Відповісти
Какие нахрен предохранители? К 100АЧ аккумулятору провода с палец толщиной подходят. Тут либо акк сам говно, либо инвертор кетайское говно, либо умудрились трубой железной замкнуть.
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11.12.2022 13:28 Відповісти
дроти з палець товщиною до дупи, якщо там струм короткого замикання кількасот ампер
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11.12.2022 14:02 Відповісти
Именно шо. Только токи КЗ у них тысячи ампер.
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11.12.2022 14:27 Відповісти
Предохранители вполне бывают и на сотни ампер, это обычное дело.
Основная проблема это забивание болта на элементарную технику безопасности.
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11.12.2022 14:07 Відповісти
Так звані circuit breaker, або автомати-вимикачі хоч на 1000А
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11.12.2022 17:31 Відповісти
згідний... то точно...ампери то страшна сила...достатньо глянути в трансформаторний зварювальний апарат ,які там дроти.
Мабуть нарід путає напругу, з силою струму.
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11.12.2022 20:31 Відповісти
Запобіжник...
Не перекручуйте вже.. понавидумовували нових слів вже й зелені в міносвіти
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11.12.2022 16:18 Відповісти
чому ж - "членкиня" ще той квартал95
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11.12.2022 16:43 Відповісти
Офіс на 13му поверсі,а ще коли там ніхто не мешкає,для сусідів величезний ризик,потрібен якийсь закон,якщо нема.
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11.12.2022 13:09 Відповісти
может все таки ЛИТИЕВЫЙ акумулятор , а не гелька, в гельке гореть нечему там кислота в гелеобразной форме
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11.12.2022 13:14 Відповісти
А в літєвому є якась вибухівка? Так літієвий може загоритися і навіть дуже сильно, але вибухнути так аби склопакети повилітали..це маячня.
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11.12.2022 13:17 Відповісти
так и гелька так бабахнуть не сможет, там тоже взрывчатки нет)))
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11.12.2022 13:28 Відповісти
Так а я зашо кажу...
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11.12.2022 13:33 Відповісти
Вибухає водень, що виділяється з акумулятора.
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11.12.2022 13:40 Відповісти
який к фігам водень?? Лол. Шо ви верзете??!! АХ-ХА-ХА! Гелієвим він називаєтся не черз назву хімічного елементу, а через агрегатний стан кислотного наповнювача. Наповнюівач не рідкий, але геле-подібний..аморфний.

Туди ж курям на сміх спеца що перетворює ампер*години на вибухову потужність..


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11.12.2022 14:11 Відповісти
Гелієвим???
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11.12.2022 14:24 Відповісти
*уєлієвим
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11.12.2022 15:50 Відповісти
Гелевим.. ***.. ви такий самий писака як журналісти
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11.12.2022 16:21 Відповісти
тобто там Гелій а не гель? ясно-понятно, відповз
дблблть.
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11.12.2022 19:42 Відповісти
Гелій то газ ти дурне
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11.12.2022 22:08 Відповісти
То акумулятори на газу і ото газ гелій вибухнув?
От я тупий..
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11.12.2022 22:19 Відповісти
В 100АЧ аккумуляторе 4.3МДж энергии, что даже несколько больше, чем в килограмме тротила.
Пока потихонечку тратишь, то оно вроде и ничо.
А вот если замкнуть... Как у тротила, конечно, не получится, но окна вынести при "удачном" стечении обстоятельств вполне. Плюс пожар обеспечен.
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11.12.2022 13:34 Відповісти
Офис на 24 єтаже це круто...почти Манхєттен
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11.12.2022 13:15 Відповісти
мабуть спостерігав за Шахєдами
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11.12.2022 20:26 Відповісти
Маячня! Що це за аккумулятор що вибухаючи півквартири виносить на вулицю разом із склопакетом?
Загорітися акумулятори можуть, особливо це стосується китайських літієвих. Але щоб акум вибухнув із силою близькою до протитанкової міни...ЦЕ МАЯЧНЯ!
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11.12.2022 13:15 Відповісти
То був склад акумів якогось інет магазу нп хаті... мабуть..
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11.12.2022 16:22 Відповісти
це вже сходе на правду - китайщина підірвалась - бизнесмен відрапортував - це мій кровний акб потік...
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11.12.2022 16:46 Відповісти
Вертолетную площадку надо добавить...на 13 єтаж..🤣
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11.12.2022 13:16 Відповісти
У знакомых на фирме сгорел дизельгенератор за 0,5 млн. грн. Когда дали свет кто-то не проверил отключение генератора и включил рубильник навстречу генератору...
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11.12.2022 13:17 Відповісти
То вже такий генератор, або такі умільці його підключали. Там захист має бути.
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11.12.2022 13:21 Відповісти
перекідний рубільник (або автомат) I-0-II унеможливлює таке в принципі

хтось зажав 300-400 грн при підключенні генератора за 500 тис
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11.12.2022 14:03 Відповісти
100 Ач гелевый 17К стоит ..10 часов можно телик смотреть
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11.12.2022 13:19 Відповісти
ви олігарх
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11.12.2022 20:24 Відповісти
Якщо AGM (гелевий) заряджати великим струмом, то буде бах. Він герметичний. Рекомендовано 10 відсотків від його ємності. Відповідно час зарядки близько 10 год.
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11.12.2022 13:46 Відповісти
Кто-то решил максимально ускорить процесс.
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11.12.2022 14:19 Відповісти
Будь який акумулятор не можна заряджати великим струмом. Гріються насильно.
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11.12.2022 14:53 Відповісти
коротнул до бесперебойника значит, предохранитель надо сразу на клему ставить
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11.12.2022 14:10 Відповісти
Звичайна лампа розжарювання є стабілізатором струму...
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11.12.2022 14:27 Відповісти
не заработает тогда бесперебойник из за падения напряжения. Да и свет рассеивать впустую, когда каждый ватт на счету
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11.12.2022 17:00 Відповісти
І міни не треба.
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11.12.2022 14:51 Відповісти
это очень дорогая мина
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11.12.2022 17:40 Відповісти
Дзвінок до кума електрика...
Слухавку бере дружина.
- Привіт, а де кум?
- На роботу поїхав, там у них якесь замикання. Але він мабуть скоро повернеться, бо сказав, що коротке.
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11.12.2022 14:53 Відповісти
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11.12.2022 17:43 Відповісти
Грошові хватило на гелевий акумулятор, а на групу безпеки ні.
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11.12.2022 14:57 Відповісти
з квартир на 13-му поверсі, яка використовувалася під офісне приміщення - 13 этаж Карл, офис..... совсем что ли там с ума посходили???!!
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11.12.2022 15:30 Відповісти
какая разница какой этаж при наличии лифта?

это ж не магазин, а бэк-офис
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11.12.2022 20:28 Відповісти
У мене ТРИ гелєві акумулятори.12 вольт 9 ампер..заряджаю 1:10 відсотка ампер..якраз до блєкаутів придбав..Нагрівання не наблюдав..хіба шо ті ґумові пімпочки пукали.а Літій-іонні так гріються ,маю одну таку 12вольт 5 ампер..то на неї завжди косими поглялами поглядаю..
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11.12.2022 20:23 Відповісти
Єлєктрики---розходимся!
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11.12.2022 20:32 Відповісти
Сраних коробок бетонних понатикували, якщо живеш на верхніх поверхах у випадках пожежі вихід один - головою вниз
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11.12.2022 21:15 Відповісти
 
 