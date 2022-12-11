Гелевий акумулятор загорівся та вибухнув у київській багатоповерхівці через коротке замикання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У 24-поверховому будинку на вул. Паньківській в центрі столиці сталося коротке замикання. Через це загорівся та вибухнув гелевий акумулятор в квартирі, переробленій під офіс.

Про це повідомили в головному управлінні ДСНС у Києві, інформує Цензор.НЕТ.

"В одній із квартир на 13-му поверсі, яка використовувалася під офісне приміщення, сталося коротке замкнення електромережі з наступним горінням та вибухом гелевого акумулятора", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники вивели з верхніх поверхів 10 мешканців та загасили пожежу.

Через вибух вилетів склопакет. Пошкоджено меблі, побутову техніку, закопчено стіни та стелю. Також постраждав припаркований біля будинку автомобіль.

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