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Гелевий акумулятор загорівся та вибухнув у київській багатоповерхівці через коротке замикання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Відео Цензор.НЕТ Події Київські новини
У 24-поверховому будинку на вул. Паньківській в центрі столиці сталося коротке замикання. Через це загорівся та вибухнув гелевий акумулятор в квартирі, переробленій під офіс.
Про це повідомили в головному управлінні ДСНС у Києві, інформує Цензор.НЕТ.
"В одній із квартир на 13-му поверсі, яка використовувалася під офісне приміщення, сталося коротке замкнення електромережі з наступним горінням та вибухом гелевого акумулятора", - йдеться у повідомленні.
Рятувальники вивели з верхніх поверхів 10 мешканців та загасили пожежу.
Через вибух вилетів склопакет. Пошкоджено меблі, побутову техніку, закопчено стіни та стелю. Також постраждав припаркований біля будинку автомобіль.
Топ коментарі
+35 FT FT
показати весь коментар11.12.2022 13:12
+18 Ali Babaika
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+16 Підлога Маккартні
показати весь коментар11.12.2022 12:55
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Будь ласка, зачекайте...
Дуже цікаво, з практичної сторони, що так за конструкція була, AGM на скільки знаю після розгерметизації внаслідок перегріву(через КЗ) не горить на відміну від акб на Li-ion...
так сколько там маска стоила, а сколько генераторы....
https://www.youtube.com/watch?v=mrMZEnxCN2Y
ну это чуть ниже -25, где то около -60
хай одесити радіють що таке рускоязичонє місто не встигли "звільнити"
Гугл ж сказав! А дядько на радіоринку дурний, світа ж не бачив до чого тіхнології аліекспресні дійшли!
Основная проблема это забивание болта на элементарную технику безопасности.
Мабуть нарід путає напругу, з силою струму.
Не перекручуйте вже.. понавидумовували нових слів вже й зелені в міносвіти
Туди ж курям на сміх спеца що перетворює ампер*години на вибухову потужність..
дблблть.
От я тупий..
Пока потихонечку тратишь, то оно вроде и ничо.
А вот если замкнуть... Как у тротила, конечно, не получится, но окна вынести при "удачном" стечении обстоятельств вполне. Плюс пожар обеспечен.
Загорітися акумулятори можуть, особливо це стосується китайських літієвих. Але щоб акум вибухнув із силою близькою до протитанкової міни...ЦЕ МАЯЧНЯ!
хтось зажав 300-400 грн при підключенні генератора за 500 тис
Слухавку бере дружина.
- Привіт, а де кум?
- На роботу поїхав, там у них якесь замикання. Але він мабуть скоро повернеться, бо сказав, що коротке.
это ж не магазин, а бэк-офис