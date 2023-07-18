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Десантники розбили ДРГ росіян у районі Бахмуту. ВIДЕО
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Бійці 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України розбили диверсійно-розвідувальну групу загарбників у районі Бахмуту Донецької області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пресслужба Десантно-штурмових військ повідомляє в телеграмі.
"Російські війська в районі Бахмута задіяли диверсійно-розвідувальну групу для виявлення системи оборони українських позицій. Однак підібратися до позицій 71-ої окремої єгерської бригади ДШВ не вийшло - всевидячі дрони виявили пересування ворога, а мінометна батарея накрила їх влучним вогнем", - ідеться в повідомленні.
Топ коментарі
+30 Vik Tor 98802600
показати весь коментар11.12.2022 14:44
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Что, Зеленский боится сам выраситить себе конкурента на президентских выборах?
Каких-то воров гуманитарки из Запорожья наградил орденами.
Разжиревшего на харчах войны, боящугося служить в армии Кошевого из 95 квартала и его друга не менее пышного от переживаний от войны друга, тоже наградил орденами.
Типа задаток на будущую поддержку на выборах?
Відповідь ЗЕкоМанди може бути(версії)
1. "Неначасі".
2. "Проє#алі".
Тихая месть...
Дєрмак список повернув, здогадайтесь ЧОМУ?
В списку є Муженко.
Залужний список повернув з приписом -"Більше відправляти не буду". Почну складать «розстрільний»!
71-ша окрема єгерська бригада була створена одразу після початку широкомасштабного вторгнення РФ, що почалося 24 лютого 2022 року.
Напис «IMMITIS», що розташований на емблемі бригади, означає «безжальні».
З'явившись як підрозділ Корпусу резерву, уже в квітні 2022 року підрозділи бригади вийшли з резерву та взяли участь у бойових діях на Харківщині, а з червня 2022 року також і на Донбасі[1][2].
Підрозділи 71-ї бригади були помічені на початковому етапі наступальної операції на Харківщині в вересні 2022 року. Зокрема, 5-8 вересня її бійці форсували Сіверській Донець і повели наступ на Балаклію з напрямку Гусарівки.[3] В жовтні 2022 воїни бригади отримали відзнаки командувача ДШВ ЗС України, в повідомленні згадується, що на той момент вони виконували бойові завдання у Донецькій області.[4] Є згадки про участь бригади в оборонних боях під Бахмутом.[5]
6 грудня 2022 року 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ Збройних Сил України указом Президента України Володимира Зеленського відзначена почесною відзнакою «За мужність та відвагу».[6]
Кровавый штурм российских позиций с камеры украинского воина Сергея Шутькова. ВИДЕО 18+
Ермаки це окрема армія проти нас.