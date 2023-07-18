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Десантники розбили ДРГ росіян у районі Бахмуту. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України розбили диверсійно-розвідувальну групу загарбників у районі Бахмуту Донецької області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пресслужба Десантно-штурмових військ повідомляє в телеграмі.

"Російські війська в районі Бахмута задіяли диверсійно-розвідувальну групу для виявлення системи оборони українських позицій. Однак підібратися до позицій 71-ої окремої єгерської бригади ДШВ не вийшло - всевидячі дрони виявили пересування ворога, а мінометна батарея накрила їх влучним вогнем", - ідеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Десантники та артилеристи знищили підрозділ окупантів, що дислокувався у захопленому селі. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+30
повсирались підари
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11.12.2022 14:44
+21
Назад срана кацапня біжить значно швидше ніж вперед.
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11.12.2022 14:52
+18
Тайна скрепной Z раскрыта #z
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11.12.2022 15:48
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повсирались підари
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11.12.2022 14:44 Відповісти
Тайна скрепной Z раскрыта #z
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11.12.2022 15:48 Відповісти
тільки бережиться.. не треба гірлянди з відрізаних вух і носів...жарт аби всі були живі і здорові
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11.12.2022 14:44 Відповісти
утилизация орков продолжается...
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11.12.2022 14:45 Відповісти
Назад срана кацапня біжить значно швидше ніж вперед.
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11.12.2022 14:52 Відповісти
https://youtu.be/C9jj1QnP3ec...

ТОП 10 самых успешных операций ЗСУ Слава Україні Слава Героям СЛАВА генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇱🇷🇨🇦🇬🇧🇦🇮✊💪
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11.12.2022 15:04 Відповісти
А почему Залужному до сих пор не присвоено звание Героя Украины?
Что, Зеленский боится сам выраситить себе конкурента на президентских выборах?
Каких-то воров гуманитарки из Запорожья наградил орденами.
Разжиревшего на харчах войны, боящугося служить в армии Кошевого из 95 квартала и его друга не менее пышного от переживаний от войны друга, тоже наградил орденами.
Типа задаток на будущую поддержку на выборах?
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11.12.2022 15:25 Відповісти
Гарне питання.
Відповідь ЗЕкоМанди може бути(версії)
1. "Неначасі".
2. "Проє#алі".
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11.12.2022 15:39 Відповісти
Ну, как те, кто в феврале собирался за 3 дня сдать Киев и Украину, могут наградить того, кто поламал их радужные планы?
Тихая месть...
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11.12.2022 19:46 Відповісти
Залужний подав список на нагородження керівництва ВСУ.
Дєрмак список повернув, здогадайтесь ЧОМУ?
В списку є Муженко.
Залужний список повернув з приписом -"Більше відправляти не буду". Почну складать «розстрільний»!

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11.12.2022 22:59 Відповісти
71-ша це якась нова бригада.
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11.12.2022 15:31 Відповісти
71-ша окрема єгерська бригада (71 ****) - військове з'єднання у складі Десантно-штурмових військ Збройних сил України чисельністю у бригаду.

71-ша окрема єгерська бригада була створена одразу після початку широкомасштабного вторгнення РФ, що почалося 24 лютого 2022 року.

Напис «IMMITIS», що розташований на емблемі бригади, означає «безжальні».

З'явившись як підрозділ Корпусу резерву, уже в квітні 2022 року підрозділи бригади вийшли з резерву та взяли участь у бойових діях на Харківщині, а з червня 2022 року також і на Донбасі[1][2].

Підрозділи 71-ї бригади були помічені на початковому етапі наступальної операції на Харківщині в вересні 2022 року. Зокрема, 5-8 вересня її бійці форсували Сіверській Донець і повели наступ на Балаклію з напрямку Гусарівки.[3] В жовтні 2022 воїни бригади отримали відзнаки командувача ДШВ ЗС України, в повідомленні згадується, що на той момент вони виконували бойові завдання у Донецькій області.[4] Є згадки про участь бригади в оборонних боях під Бахмутом.[5]

6 грудня 2022 року 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ Збройних Сил України указом Президента України Володимира Зеленського відзначена почесною відзнакою «За мужність та відвагу».[6]

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11.12.2022 15:54 Відповісти
Гарнюче.
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11.12.2022 15:38 Відповісти
Не забуваємо планування МО... не давайте подібному повторитись... тому що приказ - є приказ...

Кровавый штурм российских позиций с камеры украинского воина Сергея Шутькова. ВИДЕО 18+

Ермаки це окрема армія проти нас.
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11.12.2022 16:11 Відповісти
Це не армія, а смердючий слиз між молотом і наковальнею...
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11.12.2022 17:39 Відповісти
Все одно як ви назовете їх, вони були до хрещення Русі вони будуть після Вас. Вони ж отримають "репарації" не ви і не я. Такі ж персонажі були при всіх попередніх "владах" - у них також ніякої відповідальності... Так було є і буде доки "влада" не стане "українською державою", унр пропалилась в третій раз... такої кволої спроби ще не було... забуття та зникнення чекає на безродного хлопа...
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11.12.2022 19:46 Відповісти
утилизация бахмутских коллаборантов и орков
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11.12.2022 16:19 Відповісти
 
 