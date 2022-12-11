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У ВМС показали, як знищують дрейфуючу міну біля узбережжя Одещини. ВIДЕО
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В Одеській області підрозділи Військово-Морських Сил Збройних сил України успішно ліквідували чергову дрейфуючу міну.
Як передає Цензор.НЕТ, про це ВМС ЗСУ повідомляють у Телеграмі.
"Силами оборони було виявлено чергову дрейфуючу протикорабельну міну поблизу узбережжя Одещини. Небезпечну знахідку було оперативно ліквідовано підрозділом Військово-Морських Сил Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.
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Vladik 17aa7e06
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