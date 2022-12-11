У ВМС показали, як знищують дрейфуючу міну біля узбережжя Одещини. ВIДЕО

В Одеській області підрозділи Військово-Морських Сил Збройних сил України успішно ліквідували чергову дрейфуючу міну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це ВМС ЗСУ повідомляють у Телеграмі.

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"Силами оборони було виявлено чергову дрейфуючу протикорабельну міну поблизу узбережжя Одещини. Небезпечну знахідку було оперативно ліквідовано підрозділом Військово-Морських Сил Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

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