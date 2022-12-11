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У ВМС показали, як знищують дрейфуючу міну біля узбережжя Одещини. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В Одеській області підрозділи Військово-Морських Сил Збройних сил України успішно ліквідували чергову дрейфуючу міну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це ВМС ЗСУ повідомляють у Телеграмі.

"Силами оборони було виявлено чергову дрейфуючу протикорабельну міну поблизу узбережжя Одещини. Небезпечну знахідку було оперативно ліквідовано підрозділом Військово-Морських Сил Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

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Пора эти мины отвести к Кенигсбергу или, еще лучше, к Северному морскому пути. Танкер подорвать, пускай кацапы 10 миллиардов евро экологического ущерба заплатят. Можно просто в наглую на моторке кидать мину прямо на танкер и если не попали, то цеплять ее снова и закидывать по новой, обогнав танкер. Никто ничего не предъявит, вбросить 30 версий про переодетых зеленых человечков и самоподрыв и все.
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11.12.2022 18:13 Відповісти
...бред кацапа, так сказать...
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11.12.2022 23:12 Відповісти
Приклад покажеш? Ідіот! Морські міни приводяться в бойову готовність через деякий час після постановки - для безпеки самих постановщиків Раніше ставилися запобіжники з цукру - він через деякий час після виставлення міни розчиняється водою і міна приводиться в бойову готовність Найменший удар по "рогах" контактної міни - вибух! Які зараз засоби запобігання самопідриву - не знаю Але буть повинні Уявляю, як ти, стоячи в моторному човні, що скаче на хвилях, береш "на пупа" міну в кілька десятків кілограмів і кидаєш перед танкером А потім витягуєш її з води і, тримаючи на руках, обганяєш танкер і кидаєш її у воду знову А тепер глянь у дзеркало" Ти побачиш там придурка!
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12.12.2022 08:58 Відповісти
 
 