"Он уже третий раз женат - первые, вторые жены - все пособия получают": колишні дружини окупантів влаштовують скандали через виплати, - перехоплення ГУР. АУДIО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Росії родичі окупантів хочуть отримати максимальний зиск. Зокрема, колишні дружини російських окупантів влаштовують скандали через грошові виплати.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на перехоплення розмови російського окупанта з дружиною, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.
Російський окупант каже дружині, що він перебуває у Херсонській області і скаржиться, що "війна ніколи не закінчиться".
У відповідь дружина розповідає своєму чоловікові, що їхньому синові оформили виплату у розмірі 50 тисяч рублів.
"Я пішла оформляти ці 50 тисяч. Там скандал у соцзахисті. Приперлися перші дружини, у кого діти там, він уже втретє одружений. Приперлися перші, другі дружини - всі на дітей отримують цю допомогу, лаються там", - додає вона.
Також у телефонній розмові жінка згадує другу хвилю мобілізації, яка може розпочатися вже у січні-лютому 2023 року. У відповідь окупант наголошує, що "все може бути і народу не вистачає".
Будь ласка, зачекайте...
больше сдадут - больше получат...!!!
свиноцабаки всю свою историю ненавидят украинцев...!!\это не расписывая за что...!\
(
З5 тысяч - это не считая мелких заводов и предприятий.... страна лишалась по 9,6 завода каждый день с 2005 года. Да никакой Гитлер не мог уничтожать с такой интенсивностью нашу промышленность, как это смог сделать Путин за последние 10 лет...
Число работающих на селе - 1,17 млн. человек (за 20 лет сократилась в 5 раз)."
Кожному окупанту платити Росія звісно не буде бо гроші йдуть на закупівлю зброї а не на виплати.
"Повезло ей, привалило счастье вдруг,
Повезло одной на три села вокруг.
Повезло ей, повезло ей, повезло,
Повезло ей, повезло ей, повезло,
Повезло ей, повезло ей, повезло:
Аж две "лады" воротилися в село."