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"Он уже третий раз женат - первые, вторые жены - все пособия получают": колишні дружини окупантів влаштовують скандали через виплати, - перехоплення ГУР. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Росії родичі окупантів хочуть отримати максимальний зиск. Зокрема, колишні дружини російських окупантів влаштовують скандали через грошові виплати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на перехоплення розмови російського окупанта з дружиною, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Російський окупант каже дружині, що він перебуває у Херсонській області і скаржиться, що "війна ніколи не закінчиться".

У відповідь дружина розповідає своєму чоловікові, що їхньому синові оформили виплату у розмірі 50 тисяч рублів.

"Я пішла оформляти ці 50 тисяч. Там скандал у соцзахисті. Приперлися перші дружини, у кого діти там, він уже втретє одружений. Приперлися перші, другі дружини - всі на дітей отримують цю допомогу, лаються там", - додає вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Зґвалтували вп’ятьох, потім вбили": російський окупант розповів про звірства армії РФ в Україні, - перехоплення ГУР. ВIДЕО

Також у телефонній розмові жінка згадує другу хвилю мобілізації, яка може розпочатися вже у січні-лютому 2023 року. У відповідь окупант наголошує, що "все може бути і народу не вистачає".
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Топ коментарі
+11
лапті будуть а не лада.
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11.12.2022 19:47
+10
сейчас война уже идёт за бампер...!!!
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11.12.2022 19:40
+10
я с тобой не согласен...!
свиноцабаки всю свою историю ненавидят украинцев...!!\это не расписывая за что...!\
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11.12.2022 19:43
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лапті будуть а не лада.
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11.12.2022 19:47 Відповісти
склеїть
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11.12.2022 20:37 Відповісти
в чём вопрос...? пусть ********* сразу записывают на мобилизацию...!!!
больше сдадут - больше получат...!!!
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11.12.2022 19:35 Відповісти
В том-то и дело, что сначала баранов в провинции довели до нищеты, а теперь за дурные нефтегазовые денежки отправляют стадами на убой, надеясь закидать количеством. А народ то и не сильно сопротивляется, надеясь заработать и в итоге вся история рискует затянутся надолго
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11.12.2022 19:40 Відповісти
я с тобой не согласен...!
свиноцабаки всю свою историю ненавидят украинцев...!!\это не расписывая за что...!\
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11.12.2022 19:43 Відповісти
"квадратні на круглих будуть йти за те, що ті рівні, як їх не крути", ось за що.
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12.12.2022 01:34 Відповісти
"Эффективный менеджмент путинизма - более 35 000 закрытых завода с 2005 года.
(
З5 тысяч - это не считая мелких заводов и предприятий.... страна лишалась по 9,6 завода каждый день с 2005 года. Да никакой Гитлер не мог уничтожать с такой интенсивностью нашу промышленность, как это смог сделать Путин за последние 10 лет...

Число работающих на селе - 1,17 млн. человек (за 20 лет сократилась в 5 раз)."
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11.12.2022 20:06 Відповісти
Деруться за головний приз білу Ладу.
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11.12.2022 19:36 Відповісти
сейчас война уже идёт за бампер...!!!
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11.12.2022 19:40 Відповісти
Пусть сначала докажут , шо его зажмурили... Там же передвижные "освенцимы" следы заметают.
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11.12.2022 20:02 Відповісти
Тепер я це знаю,а нах.й воно мені?
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11.12.2022 19:38 Відповісти
Не ругайтесь. Если быстро хотите получить белую ладу и компенсацию а своего мужа то быстрее сдайте координаты где он находится ВСУ
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11.12.2022 19:41 Відповісти
Але чи виплатять їм ці 50 тисяч? В грн це 29 тис.
Кожному окупанту платити Росія звісно не буде бо гроші йдуть на закупівлю зброї а не на виплати.
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11.12.2022 19:44 Відповісти
во бабе той которая "два сына провожаю, на позитиве" попёрло )) будет радостей, как в совковой "пестне о ладах", которую и сегодня на своих концертах традиционно кабздох наяривает. тоже на позитиве ))
"Повезло ей, привалило счастье вдруг,
Повезло одной на три села вокруг.
Повезло ей, повезло ей, повезло,
Повезло ей, повезло ей, повезло,
Повезло ей, повезло ей, повезло:
Аж две "лады" воротилися в село."
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11.12.2022 19:58 Відповісти
Бг-г-г-г...Три жены не могут жмура поделить... Вот ента паа нашенски- паа-кацапски... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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11.12.2022 20:00 Відповісти
А нам как-то пофиг, шо у вас на кааздабаде деется... Еще бы мур до небес и ров с крокодилами, чтобы еще и не видеть ваш ягелеядный запоребрик.
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11.12.2022 20:25 Відповісти
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11.12.2022 20:49 Відповісти
Навіщо це сміття друкувати?
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11.12.2022 20:53 Відповісти
Тут більше половини "доброжелателей" із-за поребрика. Хай читають і слухають.
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12.12.2022 09:33 Відповісти
"Всё, давай, да". В Ладу скорее превращайся, что мне эти 50 тыр ...
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11.12.2022 20:57 Відповісти
Відправ сина з другою хвилею чмобілізації, і весною він проросте в одному скотомогильнику з батьком. І за гробовими двічі їздити не треба. Дуже зручно та надійно
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11.12.2022 21:47 Відповісти
Завтра Артема сожрут голодные собаки , обоссранного под забором , от взрыва гранаты в заднем проходе .
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11.12.2022 22:25 Відповісти
Вот зачем рассказал чем это закончится! Теперь смотреть не интересно....
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12.12.2022 13:44 Відповісти
Артьом, какой-то ты ваще неудачный. Сраные 50к и то за тебя не дали. Давай, хоть на жигули сыну заработай
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11.12.2022 23:27 Відповісти
Делят шкуру неубитого мобика
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12.12.2022 09:47 Відповісти
 
 