Український танк Т-64БВ знищує прямим попаданням російський Т-72Б3. ВIДЕО безпілотника

Екіпаж українського танку Т-64БВ знищив прямим попаданням російський Т-72Б3.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бойової роботи українських танкістів опублікований у соцмережах.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Артилеристи 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка знищили три російські танки. ВIДЕО