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Український танк Т-64БВ знищує прямим попаданням російський Т-72Б3. ВIДЕО безпілотника

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Екіпаж українського танку Т-64БВ знищив прямим попаданням російський Т-72Б3.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бойової роботи українських танкістів опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Артилеристи 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка знищили три російські танки. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+52
Здесь в лучшем качестве видео....

https://twitter.com/i/status/1602030183694860288
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12.12.2022 08:34
+31
Супер! Швидко та красиво! Слава ЗСУ
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12.12.2022 08:36
+30
Не успели кацапы приварить мангал. А то ужо бы показали кузькину мать))
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12.12.2022 08:29
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Не успели кацапы приварить мангал. А то ужо бы показали кузькину мать))
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12.12.2022 08:29 Відповісти
Здесь в лучшем качестве видео....

https://twitter.com/i/status/1602030183694860288
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12.12.2022 08:34 Відповісти
Шикарный one shot...
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12.12.2022 09:34 Відповісти
На 51с і 56с видно зправа ще один...
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12.12.2022 09:34 Відповісти
Супер! Швидко та красиво! Слава ЗСУ
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12.12.2022 08:36 Відповісти
Смажених бурятів прибуло.
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12.12.2022 08:37 Відповісти
Реально бурятів поменшало. Може вже і закінчились. Їх не так вже і багато було в плані чисельності етносу - десь 500 тис.
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12.12.2022 09:00 Відповісти


ОФІЦІЙНО З РАШКИ.

По данным на 21 октября, пять регионов с наибольшим числом погибших - это Краснодарский край (332), Дагестан (321), Бурятия (305), Башкортостан (258) и Волгоградская область (230).
28 жовт. 2022 р.

спокійно можна помножити на 10-ть.
або на 20-ть.
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12.12.2022 09:47 Відповісти
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12.12.2022 08:38 Відповісти
На місці так довго не можна стояти.
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12.12.2022 08:41 Відповісти
Я так зрозумів, що кацап наш танк позаду вже знищеного не бачив.... Тому наш зненацька виїхав та ******
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12.12.2022 08:45 Відповісти
Мисливець за зорями



Порятунок пораненого побратима під шквальним вогнем окупантів

https://twitter.com/i/status/1602050471119683585
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12.12.2022 08:42 Відповісти
Четыре орка возле танка,
Дополнят утренний пейзаж.
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12.12.2022 08:50 Відповісти
Все зависит, от профессионализма и мотивации , ну и своя земля помогает , . Задержались орки на Земле .
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12.12.2022 09:07 Відповісти
Это прямо какие-то танковые асы на уровне Михаеля Биттмана, который лично уничтожил 139 танков.
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13.12.2022 07:50 Відповісти
"Знающие люди" посилають тебе-Andrew ********, свiжевилуплений кацапчик , на прутень...
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12.12.2022 09:21 Відповісти
не вірю очам своїм?

бо косяпенпропагандист ? ))))
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12.12.2022 09:49 Відповісти
Украина сейчас имеет много из трофейных танков, оставленных орками
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12.12.2022 10:01 Відповісти
Ось тобi ссилка на сусiдню тему :
https://censor.net/ua/video_news/3386350/tila_likvidovanoyi_grupy_rosiyiskyh_okupantiv_video_18

Порадiй там успiхам НАШИХ воiнiв..
Також можеш тамi питання якiсь "вумнi" написати- наприклад-"Чому у кацапнi шоломи 40-х рокiв випуску?"...))
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12.12.2022 10:13 Відповісти
Там выхлоп действительно видится как будто слева, хотя может просто из-за того, что ветер сносит дым. У 72-ки труба к башне ближе чем к заднему срезу, поэтому при том ветре дым вряд ли оставался бы за танком на линии левого борта, его бы сносило сильно левее танка.

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12.12.2022 11:35 Відповісти
Andrew ********

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Реєстрація: 12.12.2022
«І гдє же ти била» раніше
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12.12.2022 09:47 Відповісти
Переглянь відео вищої якості що скинули в коментах вище. там добре видно що вихлоп сзаду
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12.12.2022 11:16 Відповісти
Слаженная работа, орки маякнули что мясо на мангале, наши молниеносно разожгли мангал, все остались довольны, а несколько семей станут счастливыми обладателями калин.
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12.12.2022 09:26 Відповісти
Орковский танк вспыхнул, как советская ёлочная игрушка из ваты...
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13.12.2022 07:52 Відповісти
Гарне Влучання! СЛАВА НАШИМ ГЕРОЯМ ! СЛАВА ЗСУ!
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12.12.2022 09:26 Відповісти
ВСУ красавцы.
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12.12.2022 11:31 Відповісти
Слава ЗСУ!
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12.12.2022 11:45 Відповісти
"И не узна-а-ет молодая,
Какой в танкиста был конец..."
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12.12.2022 13:29 Відповісти
Порядок в танковых войсках Украины!
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12.12.2022 16:21 Відповісти
Гарний постріл.
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13.12.2022 01:08 Відповісти
 
 