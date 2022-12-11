39 503 35
Український танк Т-64БВ знищує прямим попаданням російський Т-72Б3. ВIДЕО безпілотника
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Екіпаж українського танку Т-64БВ знищив прямим попаданням російський Т-72Б3.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бойової роботи українських танкістів опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+52 Прощай немытая раССея
показати весь коментар12.12.2022 08:34
+31 Vujko Donetski
показати весь коментар12.12.2022 08:36
+30 Garry Grant
показати весь коментар12.12.2022 08:29
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
https://twitter.com/i/status/1602030183694860288
ОФІЦІЙНО З РАШКИ.
По данным на 21 октября, пять регионов с наибольшим числом погибших - это Краснодарский край (332), Дагестан (321), Бурятия (305), Башкортостан (258) и Волгоградская область (230).
28 жовт. 2022 р.
спокійно можна помножити на 10-ть.
або на 20-ть.
Порятунок пораненого побратима під шквальним вогнем окупантів
https://twitter.com/i/status/1602050471119683585
Дополнят утренний пейзаж.
бо косяпенпропагандист ? ))))
https://censor.net/ua/video_news/3386350/tila_likvidovanoyi_grupy_rosiyiskyh_okupantiv_video_18
Порадiй там успiхам НАШИХ воiнiв..
Також можеш тамi питання якiсь "вумнi" написати- наприклад-"Чому у кацапнi шоломи 40-х рокiв випуску?"...))
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація: 12.12.2022
«І гдє же ти била» раніше
Какой в танкиста был конец..."