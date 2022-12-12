Окупанти обстріляли з вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепек" селище Новоселівське на Луганщині. ВIДЕО
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Окупанти обстріляли селище Новоселівське на Луганщині термобаричними снарядами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис обстрілу населеного пункту системою ТОС-1А "Солнцепек", що використовує такі заряди, опубліковані у соцмережах.
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+12 Maryna Solska e862e0af
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Людей переселити,побудувати ******* будиночки,як у Европі.
600 тис.кв.км. на 40 млн.населення.
Для порівняння: в Італії - 300 тис.кв.км.
на 60 млн.населення.