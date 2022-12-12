Окупанти обстріляли з вогнеметної системи ТОС-1А "Солнцепек" селище Новоселівське на Луганщині. ВIДЕО

Окупанти обстріляли селище Новоселівське на Луганщині термобаричними снарядами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис обстрілу населеного пункту системою ТОС-1А "Солнцепек", що використовує такі заряди, опубліковані у соцмережах.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли Авдіївку запалювальними боєприпасами. ВIДЕО