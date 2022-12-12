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Тіла ліквідованої групи російських окупантів. ВIДЕО 18+
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Українські бійці опублікували відеозапис, на якому зафільмовані тіла знищеної групи російських окупантів. Увага! Не рекомендується до перегляду людям з нестійкою психікою!
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно тіла, щонайменше шести ліквідованих загарбників.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+77 Zemer
показати весь коментар12.12.2022 09:36
+35 Patrick Bond ab3dd2dd
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+32 Вадим Думи
показати весь коментар12.12.2022 09:37
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Будь ласка, зачекайте...
дуже чемно говоре хлопець
https://www.youtube.com/watch?v=waLXB0wlIJs
🦍🦍🦍☠️☠️☠️
https://www.youtube.com/watch?v=b74LbIOduSw&t=58s
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Дякуємо ЗСУ!!!
The hunter has became the hunted, как говорять американци...охотник стали жертвою....
А я парни-ишка лет 17-20-30- 48
Лежу с оторванной ногой,
челюсть рядом,
зубы сбоку,
Нос в оторваных руках!