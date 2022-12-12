Тіла ліквідованої групи російських окупантів. ВIДЕО 18+

Українські бійці опублікували відеозапис, на якому зафільмовані тіла знищеної групи російських окупантів. Увага! Не рекомендується до перегляду людям з нестійкою психікою!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно тіла, щонайменше шести ліквідованих загарбників.

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