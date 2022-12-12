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Тіла ліквідованої групи російських окупантів. ВIДЕО 18+

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські бійці опублікували відеозапис, на якому зафільмовані тіла знищеної групи російських окупантів. Увага! Не рекомендується до перегляду людям з нестійкою психікою!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно тіла, щонайменше шести ліквідованих загарбників.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 93 760 осіб, 2940 танків, 1927 артсистем, 5917 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+77
Ще кілька раз подивлюсь перед сном, щоб не пить снодійне
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12.12.2022 09:36
+35
"18+" - це скорочено "Дивитись 18 разів або більше"
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12.12.2022 10:09
+32
Красиво отдыхают.
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12.12.2022 09:37
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Ще кілька раз подивлюсь перед сном, щоб не пить снодійне
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12.12.2022 09:36 Відповісти
А мене навпаки, бадьорить))
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12.12.2022 09:42 Відповісти
Я теж не розумію попереджень про нестійку психіку, до чого це.
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12.12.2022 09:56 Відповісти
"18+" - це скорочено "Дивитись 18 разів або більше"
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12.12.2022 10:09 Відповісти
і де там ненормативна лексика?!
дуже чемно говоре хлопець
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12.12.2022 23:35 Відповісти
Очень хорошее видео, Супер!
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12.12.2022 10:04 Відповісти
Вот теперь ,эти кацапы -хорошие ‼️
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12.12.2022 10:07 Відповісти
Новоявленный архистратиг🤦 путлер отпоёт у@бков. Если выползет из своей норы.
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12.12.2022 09:37 Відповісти
ВІдспіває в АД ...
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12.12.2022 09:53 Відповісти
Красиво отдыхают.
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12.12.2022 09:37 Відповісти
Колискова для ворога.

https://www.youtube.com/watch?v=waLXB0wlIJs
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12.12.2022 09:38 Відповісти
Вы фсёврёти! Небензя знает, что они обмазались кетчупом и загорают после победного наступления.
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12.12.2022 09:39 Відповісти
РюZZкие бабы ещё дерьма нарожают,казав маршал жюков..
🦍🦍🦍☠️☠️☠️
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12.12.2022 09:40 Відповісти
вже! кацап народився
https://www.youtube.com/watch?v=b74LbIOduSw&t=58s
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12.12.2022 13:17 Відповісти
Скоріш всього - артналіт (міни чи снаряди)
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12.12.2022 09:40 Відповісти
Картіна маслам-Кацапи на прівалє.
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12.12.2022 09:41 Відповісти
Каски 42го року. "Втарая армія міра"
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12.12.2022 09:44 Відповісти
Боооже, як красиво!
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12.12.2022 09:42 Відповісти
Машка и Медведь удерут из мультфильма ...залезут в Берлогу дяревни Простоквашино и нарожают десять негритят ЧМОбиков...😝 Могилизация идёт успешно..скаже хенерал Козлашенков 💀🤣
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12.12.2022 09:44 Відповісти
но что же все таки случилось?
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12.12.2022 09:46 Відповісти
Йшли на Україну, а попали В УКРАЇНУ!
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12.12.2022 09:54 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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12.12.2022 09:47 Відповісти
Якби були там мізки... То не було б ху йла при владі.
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13.12.2022 06:59 Відповісти
Курвамама! Землі Української захотілося! Ну то жріть! Дідько б вас в пекло забрав!
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12.12.2022 09:48 Відповісти
а если видел смерть врага, еще при этой жизни, в другой тебе дарован будет верный зоркий глаз! (тм)
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12.12.2022 09:51 Відповісти
земна куля стала чистіше...
Дякуємо ЗСУ!!!
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12.12.2022 09:55 Відповісти
от таких видосов психика только укрепляется! )
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12.12.2022 10:00 Відповісти
Як добре попрацювали наші військові.
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12.12.2022 10:04 Відповісти
У мене була нестійка психіка, після перегляду відео стала стійкою ...
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12.12.2022 10:04 Відповісти
Язик не повертється називати це тілами. Це, в кращому випадку, трупи.
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12.12.2022 10:05 Відповісти
хороші русскі
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12.12.2022 10:08 Відповісти
Відправились в краї вічних помийок.
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12.12.2022 10:09 Відповісти
Ваньке в голову попала пуля,- Разрывная, подумал он. )))
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12.12.2022 10:13 Відповісти
Забруднюють святу українську землю. В скотомогильник цих тварин!
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12.12.2022 10:22 Відповісти
Ну чё? Сафари на хахлов не получилось?...

The hunter has became the hunted, как говорять американци...охотник стали жертвою....
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12.12.2022 10:30 Відповісти
Мда….Сквозняк в голове.
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12.12.2022 10:39 Відповісти
В окупанта трупи,а не тіла,коли ви вже навчитеся речі називати своїми іменами неуки.
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12.12.2022 10:39 Відповісти
Какие непринужденные позы - прям сердце радуется
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12.12.2022 10:58 Відповісти
Передивився кілька разів із задоволенням. Рекомендую.
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12.12.2022 11:18 Відповісти
Добрива для весняних робіт.
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12.12.2022 11:28 Відповісти
Витязи устали на совсем.
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12.12.2022 11:36 Відповісти
Ролик к просмотру во всех военкоматах недоимперии
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12.12.2022 11:55 Відповісти
Подзаработали деньжат, и домой, в пакете.
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12.12.2022 12:39 Відповісти
Неприємно, але вони прийшли нас вбивати. Тому так.
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12.12.2022 13:18 Відповісти
Z йога
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12.12.2022 13:19 Відповісти
Напомнило куплет из старой веселой студенческой песни:
А я парни-ишка лет 17-20-30- 48
Лежу с оторванной ногой,
челюсть рядом,
зубы сбоку,
Нос в оторваных руках!
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12.12.2022 15:03 Відповісти
надеюсь семечки подсолнухов у них в карманах??
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12.12.2022 17:54 Відповісти
Слава ЗСУ !!!
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12.12.2022 22:34 Відповісти
На летовищі аеродрому Енгельс вишикували особовий склад у вигляді напису "Смерть нацистам". ФОТО Джерело: https://censor.net/ua/p3386616
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13.12.2022 06:48 Відповісти
 
 