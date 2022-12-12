Бойова робота українського снайпера в Бахмуті. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис з фрагментом роботи українського снайпера в Бахмуті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі видно, як боєць веде спостереження, змінює позицію, обирає нову і здійснює постріли.

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