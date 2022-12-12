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Бойова робота українського снайпера в Бахмуті. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

У мережі опублікований відеозапис з фрагментом роботи українського снайпера в Бахмуті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі видно, як боєць веде спостереження, змінює позицію, обирає нову і здійснює постріли.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+12
Хлопці будьте обережні, на білому вікні не слід обматувати гвинтівку темною ганчіркою, і перелазити по балконах ззовні а не через кімнату, і тим паче строчити зі снайперської гвинтівки як з кулемета, повірьтє нам з диванів дуже це гарно видно.
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12.12.2022 11:27
+12
Провулок Першотравневий і вкл. Лумумби це ще не весь Бахмут. Там ситуація зиінюється кожну хвилину і не потрібно подавати як факт,що Бахмут уже не бореться. З травня місяця просунулися орки на 180 метрів у Бахмуті
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12.12.2022 11:53
+11
тю,так они с северной стороны еще пару месяцев назад пару домов заняли и дальше глухо,как будто єто новая для когото инфа.
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12.12.2022 11:55
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Хлопці будьте обережні, на білому вікні не слід обматувати гвинтівку темною ганчіркою, і перелазити по балконах ззовні а не через кімнату, і тим паче строчити зі снайперської гвинтівки як з кулемета, повірьтє нам з диванів дуже це гарно видно.
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12.12.2022 11:27 Відповісти
Тому снайперу ще в школу ходити, підставляє себе... Бережи його Боже
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12.12.2022 12:41 Відповісти
не то что ты с дивана
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12.12.2022 20:42 Відповісти
снайпер, как и вася иванов, который попал струей в унитаз...
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12.12.2022 20:45 Відповісти
а ты я вижу опытен в снайперском деле, ложкой в рот ещё можешь попасть...
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12.12.2022 20:47 Відповісти
Тебе, легко.
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12.12.2022 22:31 Відповісти
Нажаль, ворог вже у Бахмуті, веде обстріл позицій українців у житлових будинках.
Ці вуличні бої нагадали Сіверодонецьк.
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12.12.2022 11:47 Відповісти
Провулок Першотравневий і вкл. Лумумби це ще не весь Бахмут. Там ситуація зиінюється кожну хвилину і не потрібно подавати як факт,що Бахмут уже не бореться. З травня місяця просунулися орки на 180 метрів у Бахмуті
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12.12.2022 11:53 Відповісти
Ну,орки і по Києву каталися.
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12.12.2022 12:09 Відповісти
Виходить, що йдуть вуличні бої. Зайшла орда до міста. Там їх і похоронять.
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12.12.2022 11:49 Відповісти
тю,так они с северной стороны еще пару месяцев назад пару домов заняли и дальше глухо,как будто єто новая для когото инфа.
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12.12.2022 11:55 Відповісти
Дякую, я цього не знав.
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12.12.2022 11:57 Відповісти
Ці відео з не перевірених ресурсів не потрібно видавати за реальність,бо дуже часто не має підтвердження, що так і є. Згадайте міст і як під мостом везуть на возику пораненого. Бахмут має усе для оборони і наступу.
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12.12.2022 11:59 Відповісти
Питання профана: а що це нормально для снайпера з такою швидкістю випускати кулі та чи снайперська це гвинтівка?
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12.12.2022 12:15 Відповісти
Це нормально, тому що він марксмен. Гвинтівка UAR-10
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12.12.2022 14:24 Відповісти
Это паливо.
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12.12.2022 12:16 Відповісти
Братикі заберіть у нього гвинтівку, доки він ще живий і відправте його на кухню
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12.12.2022 12:38 Відповісти
Мочи пидоров.
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12.12.2022 13:14 Відповісти
Друзі,уявіть якби це була ваша квартира,на яку ви все життя працювали...Квартири арестовічей резнікових жданових ліз богуцкіх тімошенков не в такому стані,а в нормальному
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12.12.2022 20:18 Відповісти
 
 