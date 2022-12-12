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Бойова робота українського снайпера в Бахмуті. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
У мережі опублікований відеозапис з фрагментом роботи українського снайпера в Бахмуті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на відеозаписі видно, як боєць веде спостереження, змінює позицію, обирає нову і здійснює постріли.
Топ коментарі
+12 Александр Иванов 29ff5b68
показати весь коментар12.12.2022 11:27
+12 Валентина Саюн c856325a
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+11 KosAn30 JT26
показати весь коментар12.12.2022 11:55
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Ці вуличні бої нагадали Сіверодонецьк.