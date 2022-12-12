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Окупанти риють окопи на кримських пляжах. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Російські окупанти почали копати окопи на кримських пляжах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опублікований відеозапис окопу на одному із пляжів.
Автор публікації стверджує, що йдеться про оборонні споруди в селищі Чорноморське на березі Каркіницької затоки.
Топ коментарі
+25 Артм Воронцов
показати весь коментар12.12.2022 10:52
+25 Alexey Prus 9f3d4003
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+23 Артур Пирожков 0437828b
показати весь коментар12.12.2022 10:54
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І кухня схожа на нашу, ну м'ясна, а не морепродукти.
Или канализации.
Или распил денег на ненужной работе.
пилите, Шура, они золотые