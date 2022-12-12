Окупанти риють окопи на кримських пляжах. ВIДЕО

Російські окупанти почали копати окопи на кримських пляжах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опублікований відеозапис окопу на одному із пляжів.

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Автор публікації стверджує, що йдеться про оборонні споруди в селищі Чорноморське на березі Каркіницької затоки.



