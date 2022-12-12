Робимо все, щоб повернути світло Одещині, - Зеленський. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до громадян ввечері 11 грудня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Володимира Зеленського.
"Тривають відновлювальні роботи на півдні нашої країни – робимо все, щоб повернути світло Одещині. Станом на цей час в Одесі та інших містах та районах області вдалося частково відновити постачання. Робимо все, щоб вийти на максимум можливого в умовах після російських влучань. Але зараз Одеський регіон – все ще серед тих областей, де найбільше відключень", - зазначається у повідомленні.
Президент зазначив: "Київ і область, Львівщина, Вінниччина, Тернопіль і область, Чернівці і область, Закарпаття, Сумщина, Дніпропетровщина – ситуація залишається дуже складною. Працюємо постійно з партнерами, щоб полегшити її і дати нашим людям більше можливостей, більше електрики.
І ще одне. Рішенням Ради національної безпеки і оборони України застосовані санкції проти семи осіб. Робимо все для того, щоб держава-агресор не мала жодної ниточки, за яку могла би смикати українське суспільство.
Дякую всім, хто захищає нашу державу! Дякую кожному і кожній, хто воює за Україну! Вічна пам’ять усім, чиї життя забрали російські терористи!".
Будь ласка, зачекайте...
.приехали бригада аварийная и ЗАЯВИЛА ЭТО НЕ НАШЕ...А ЧЬЕ *** И РЕМОНТИРОВАТЬ НЕ БУДЕМ НАРОД Взбесился перекрыл им выезд на аварийные я вызвал полицию энергетики удрали была ли полиция не ясно народ сфоткал автомобили аварийки и гос номера двум домам за взятку отремонтировали ...а полтора десятка остались сосать мрак дальше..и да не говорите мне про Россию и Путина..я помню Симона Петлюру.....про московские воши и украинские гнид...у нас пейсатые и татарские и что из них хуже затрудняюсь дать ответ..о тревога прилетала сирена не гундосит света нема
играл главнейшую роль...\сейчас играет роль президента...\
Твій П націоналізує? ВВП/ЗП підійме?
Ніт, уже доказав що проти олігархів не попре а Вкраїну їм зіл'є.
Тому якщо не за гроші, не пропагуй зрадника-жуліка.
Из-за масштаба разрушений в Одессе отключены от электроэнергии все потребители, кроме критической инфраструктуры, - рассказал Труханов. Это от пяти шахедов масштабные разрушения ?
Тобто, ворог теж вчиться. Мабуть, так буде і далі, і в інших регіонах України. Віримо в ЗСУ. Тільки вони врятують.
К тому же если смотреть на точные и болезненные попадания кацапни по объектам инфраструктуры Одессы, то в рядах власти сидит очень информированный и высоко сидящий крот предатель. Не удивлюсь, что это зам обладминистрации, который называет Украинских военных быдлом бандитским под аплодисменты депутатов от опзж и слуг народа. Они категорически его не хотят снимать. Вата свободно устраивает показушные демонстрации под видеокамеры и проплачивают это все те же депутатишки.