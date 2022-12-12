Робимо все, щоб повернути світло Одещині, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський традиційно звернувся до громадян ввечері 11 грудня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Володимира Зеленського.

"Тривають відновлювальні роботи на півдні нашої країни – робимо все, щоб повернути світло Одещині. Станом на цей час в Одесі та інших містах та районах області вдалося частково відновити постачання. Робимо все, щоб вийти на максимум можливого в умовах після російських влучань. Але зараз Одеський регіон – все ще серед тих областей, де найбільше відключень", - зазначається у повідомленні.

Президент зазначив: "Київ і область, Львівщина, Вінниччина, Тернопіль і область, Чернівці і область, Закарпаття, Сумщина, Дніпропетровщина – ситуація залишається дуже складною. Працюємо постійно з партнерами, щоб полегшити її і дати нашим людям більше можливостей, більше електрики.

І ще одне. Рішенням Ради національної безпеки і оборони України застосовані санкції проти семи осіб. Робимо все для того, щоб держава-агресор не мала жодної ниточки, за яку могла би смикати українське суспільство.

Дякую всім, хто захищає нашу державу! Дякую кожному і кожній, хто воює за Україну! Вічна пам’ять усім, чиї життя забрали російські терористи!".