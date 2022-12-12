ЗСУ поцілили в будівлю у Сватовому, де розташовувалися російські окупанти. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Луганщині ЗСУ поцілили у місце дислокації окупантів - є загиблі та поранені.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал "ЗСУ. Війна з окупантами".
Зазначається, що вибухи зафіксовані у місті Сватове. Там ЗСУ поцілили у будівлю, де розташовувалися російські загарбники.
На кадрах, які зафільмував очевидець, видно, що будівля зруйнована, а з-під завалів дістають вбитих та поранених.
Про кількість втрат поки не повідомляється.
В окремих телеграм-каналах повідомляють, що "прилетіло" в гуртожиток бійців ПВК "Вагнер".
Топ коментарі
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Будь ласка, зачекайте...
Оттянуться всей компанией хотим.
И гитары взяли мы с собой,
Чтоб песни пелись.
С нами Алла, с нами Филипп
(его никто не звал,
он как-то сам прилип).
И тут один из нас сказал:
"Вот и по нам в*бало! Вадик, ты посмотри - там полобщаги нету"
Он отличный парень не смотря на то, что гей.
Да и Боря с Колей тоже как-то странно оделись.
А то, что будет дальше - это просто Труба... -ч-ч-ч!
Это не любовь это упорная борьба.
Но это все потом, а сейчас мы все пойдем к Элис.(с)
Наші бійці б'ють по цілям,це добре.
Вас попереджали, а ви не вірили, тож жеріть та не о***пайтесь, а це лишень за одного пухнастого, а ви зачепили цілий виводок, то ж чекайте, далі буде... не менше, дебіли... ***