ЗСУ поцілили в будівлю у Сватовому, де розташовувалися російські окупанти. ВIДЕО

На Луганщині ЗСУ поцілили у місце дислокації окупантів - є загиблі та поранені.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал "ЗСУ. Війна з окупантами".

Зазначається, що вибухи зафіксовані у місті Сватове. Там ЗСУ поцілили у будівлю, де розташовувалися російські загарбники.

На кадрах, які зафільмував очевидець, видно, що будівля зруйнована, а з-під завалів дістають вбитих та поранених.

Про кількість втрат поки не повідомляється.

В окремих телеграм-каналах повідомляють, що "прилетіло" в гуртожиток бійців ПВК "Вагнер".

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