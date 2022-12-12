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Український воїн витягує з поля бою пораненого побратима. ВIДЕО безпілотника
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Український воїн евакуював свого пораненого побратима з поля бою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, евакуацію під обстрілом зафіксувала камера українського безпілотника поблизу Бахмута.
Топ коментарі
+51 Qq Qqq f1a4586b
показати весь коментар12.12.2022 10:20
+50 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар12.12.2022 10:21
+41 Наталия П
показати весь коментар12.12.2022 10:28
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Козли диряві, притягли війну в Україну.
P. S. жОПЗЖ ТЕЖ , як пособники ворога. Іньших винних НЕМАЄ.
А чому швидко зайшли у Херсон всі розуміють, зрадники нікуди не поділися.
Герлям слава!!!
побратиму, який рятував - янгола на плече...
обом - Божого Благословіння!
Слава ЗСУ!