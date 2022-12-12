Український воїн витягує з поля бою пораненого побратима. ВIДЕО безпілотника

Український воїн евакуював свого пораненого побратима з поля бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, евакуацію під обстрілом зафіксувала камера українського безпілотника поблизу Бахмута.

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