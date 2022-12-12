УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15870 відвідувачів онлайн
Новини Відео СуспільствоВійна в Україні Війна
28 805 25
війна (56124) поранення (2656) евакуація (1921) бойові дії (1656) Бахмут(Артемівськ) (1480)

Український воїн витягує з поля бою пораненого побратима. ВIДЕО безпілотника

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Український воїн евакуював свого пораненого побратима з поля бою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, евакуацію під обстрілом зафіксувала камера українського безпілотника поблизу Бахмута.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Десантники розбили ДРГ росіян у районі Бахмута. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+51
Слава героям!
показати весь коментар
12.12.2022 10:20
+50
ЗСУ-справжні воїни та герої.Кацапи-ось так виглядає сваіх нє брасают.Респектище...
показати весь коментар
12.12.2022 10:21
+41
Пораненому вижити, а героєм, котрий ризикуючи своім життям спасав його, пишаємось. Впевнена, що на таке здібні, якщо не всі, то більшість, це точно.
показати весь коментар
12.12.2022 10:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава героям!
показати весь коментар
12.12.2022 10:20 Відповісти
Пораненому вижити, а героєм, котрий ризикуючи своім життям спасав його, пишаємось. Впевнена, що на таке здібні, якщо не всі, то більшість, це точно.
показати весь коментар
12.12.2022 10:28 Відповісти
ЗСУ-справжні воїни та герої.Кацапи-ось так виглядає сваіх нє брасают.Респектище...
показати весь коментар
12.12.2022 10:21 Відповісти
Довели іпу чі опзжисти, та 73 процентна. какая разница.
Козли диряві, притягли війну в Україну.
показати весь коментар
12.12.2022 10:24 Відповісти
Винний ***** у війні й його раби-нелюди Кацапи. Не треба перекладати відповідальність на когось!!!
P. S. жОПЗЖ ТЕЖ , як пособники ворога. Іньших винних НЕМАЄ.
показати весь коментар
12.12.2022 11:11 Відповісти
Але й відповідальність з себе знімати не варто. ***** готувалось два десятиліття, а нарід нехтував, і навіть після 14 року ще сподівався проскочити.
показати весь коментар
12.12.2022 14:26 Відповісти
Не нехтував! Аби нехтував то вже Київ би захопили рашизди. Не пишіть дурню!
показати весь коментар
12.12.2022 23:29 Відповісти
Київ - Києвом. А хто в цей час Південь захопив? Марсіани? Дурню собі лишіть, якщо дуже **********.
показати весь коментар
13.12.2022 04:01 Відповісти
Ruslan Konoval Південь не захопили, дурню пишете Ви. Захопили ЧАСТИНУ півдня, чи Миколаїв, Одеса вже не Південь?
А чому швидко зайшли у Херсон всі розуміють, зрадники нікуди не поділися.
показати весь коментар
13.12.2022 09:52 Відповісти
Головний винуватець - це глобальна, всенародна "какая разніца"...
показати весь коментар
12.12.2022 21:47 Відповісти
показати весь коментар
12.12.2022 10:38 Відповісти
Негідник
показати весь коментар
12.12.2022 10:50 Відповісти
Один з 73%
показати весь коментар
12.12.2022 21:48 Відповісти
Красені !....
показати весь коментар
12.12.2022 10:50 Відповісти
Героям слава! Дякую за велич української нації! Дякую батькам,що виховали Героя!
показати весь коментар
12.12.2022 10:58 Відповісти
Слава Україні!!!
Герлям слава!!!
показати весь коментар
12.12.2022 11:07 Відповісти
Молодці Козаки! Так тримати! Удачі Вам! Слава Героям! Слава Україні!!!
показати весь коментар
12.12.2022 11:18 Відповісти
пораненому - якнайшвидшого одужання
побратиму, який рятував - янгола на плече...
обом - Божого Благословіння!
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
12.12.2022 12:22 Відповісти
Головне життя збережено, а пікапов ще купимо !
показати весь коментар
12.12.2022 12:57 Відповісти
Господи, бережи наших захисників, вони найкращі в світі! ЗСУ- гордість націі!
показати весь коментар
12.12.2022 13:02 Відповісти
Любі мої братики!!! Тримайтесь!
показати весь коментар
12.12.2022 14:35 Відповісти
Столкновение цивилизованного мира с миром тьмы, царством орков. Невероятно жалко раненых и погибших героев. В сравнении, орки свой биомусор не считают за ценность...
показати весь коментар
13.12.2022 07:30 Відповісти
Хай Господь вам допомагає і оберігає. Які ситуації виникають, аж дивитись страшно, а ви наші захисники робите все так неначе ні обстрілів ні розривів немає. Велика вам подяка.
показати весь коментар
13.12.2022 19:20 Відповісти
 
 