Депутат російської Держдуми Гурульов: "Им поставят все, чтобы нас добить. И к этому надо готовиться". ВIДЕО

Колишній російський генерал, а нині депутат Держдуми РФ Андрій Гурульов в ефірі пропагандистського шоу Володимира Соловйова відзначив розширення географії українських ударів по військових об’єктах у Росії і зазначив, що росіянам слід готуватися до ще гіршого.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Гурульов запевнив, що Україна отримає усю необхідну високотехнологічну зброю, щоб добити російську армію.

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