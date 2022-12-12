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У Росії до "Дня героев Отечества" рідним ліквідованих в Україні окупантів вручили квіти та солодощі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

В одному з регіонів Росії до "Дня героев Отечества" рідним ліквідованих в Україні окупантів вручили квіти та солодощі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сюжет про це вийшов на місцевому телеканалі.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+22
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12.12.2022 11:15
+17
а лёд и мороженую рыбу зажали??
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12.12.2022 11:11
+17
Херої атєчества нерасєє.
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12.12.2022 11:15
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а лёд и мороженую рыбу зажали??
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12.12.2022 11:11 Відповісти
Какие они конченные ублюдки !!! Ни одна гнида не спросит за что они дохнут ? Уроды идут убивать грабить насиловать -- всех убьем
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12.12.2022 11:45 Відповісти
Награда достойная дєбілов-сосітє лєдєнци занюхівая цвєтамі...
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12.12.2022 11:12 Відповісти
Это же надо!!!как повезло!!!прям счастья какое!!!
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12.12.2022 13:21 Відповісти
Типа подсластить пилюлю (*********) в Украине
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12.12.2022 11:12 Відповісти
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12.12.2022 11:15 Відповісти
Реально орки, которым друг на друга плевать. Сын,сват,брат .. да пох. Нечего удивляться их отношению к другим народам. Это же надо подобному существовать.
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12.12.2022 11:18 Відповісти
В цьому сила орди!
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12.12.2022 11:21 Відповісти
Солодощі у вигляді труни.
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12.12.2022 11:15 Відповісти
Щоб ви вдавилися тими солодощами.
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12.12.2022 11:15 Відповісти
Херої атєчества нерасєє.
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12.12.2022 11:15 Відповісти
Томськ, здається?
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12.12.2022 18:21 Відповісти
Сосульки сахаром посыпали и снег сиропом приправили?
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12.12.2022 11:17 Відповісти
Не пойму. У дикторши член во рту?
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12.12.2022 11:19 Відповісти
Сосулька
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12.12.2022 11:22 Відповісти
Это она по привычке. Члена нет сейчас, но челюсти то помнят
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12.12.2022 13:29 Відповісти
А-ха-ха ,даже лады калины нет . Этож надо быть такими идиотами , умирать за тортик с цветами . Я предлагаю от имени Украины , вручать им тортики ещё в военкомате , и бутылочку метанола , и проследить ,чтобы там же и здох , эт от сэкономит, кучу времени и ресурсов , Грете можно поручить такую миссию , это поможет экологии
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12.12.2022 11:19 Відповісти
Як каже дикторша: "оні храбро сражалісь за інтєрєси", тому достатньо і "цвєтов с мороженим".
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12.12.2022 11:31 Відповісти
хрен мороженый или йух моржовый
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12.12.2022 12:20 Відповісти
Як у "Пастці для котів". Вдовам квіти, сиротам смоктунець на паличці.
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12.12.2022 11:20 Відповісти
У довбайобів нема питань, - яка защіта їхнього вонючого Атєчєства може бути в сусідній країні?
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12.12.2022 11:22 Відповісти
Оце все квіти і солодощі ? Тобто квартири в Москві не роздають як обіцяли рашистам -вони ж йдуть воювати за брехливі обіцянки ПУТЛЕРА.
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12.12.2022 11:35 Відповісти
За интересы россии.. Действительно , когда нечего сказать за что - то остаётся сказать - " за интересы".
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12.12.2022 11:56 Відповісти
Нюхайте обісцяні квіти та жеріть обригані солодощі кляті виродки...
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12.12.2022 12:04 Відповісти
https://youtu.be/8BUuOfZYmqY..

Япония срочно стягивает войска поближе к границам РабZeи...
Мабуть щось заберуть👆
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12.12.2022 12:47 Відповісти
Солопощі...
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12.12.2022 13:21 Відповісти
про ладу уже и не вспоминают...
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12.12.2022 13:23 Відповісти
Как говориться. Со...ите не пересо...ите Смачного
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12.12.2022 13:27 Відповісти
Родственники погибших что то не очень радуются подарочкам.
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12.12.2022 13:39 Відповісти
А водку?
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12.12.2022 13:54 Відповісти
ладно "гости" по бырику и по домам, но аборигены та чего в верхней одежде!? в замерзающей европе чтоли живут. чурки. чурок не жалко.
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12.12.2022 14:06 Відповісти
Краще б по пляшці водяри вручили...
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12.12.2022 15:51 Відповісти
 
 