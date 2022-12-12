У Росії до "Дня героев Отечества" рідним ліквідованих в Україні окупантів вручили квіти та солодощі. ВIДЕО
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В одному з регіонів Росії до "Дня героев Отечества" рідним ліквідованих в Україні окупантів вручили квіти та солодощі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, сюжет про це вийшов на місцевому телеканалі.
Топ коментарі
+22 Вася Шевченко f77d76ba
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+17 Urs
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показати весь коментар12.12.2022 11:15
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