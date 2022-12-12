У Росії до "Дня героев Отечества" рідним ліквідованих в Україні окупантів вручили квіти та солодощі. ВIДЕО

В одному з регіонів Росії до "Дня героев Отечества" рідним ліквідованих в Україні окупантів вручили квіти та солодощі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сюжет про це вийшов на місцевому телеканалі.

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