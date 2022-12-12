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Путін вперше за 10 років не проводитиме пресконференції. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Великої щорічної пресконференції російського диктатора Володимира Путіна цього року не буде.

Про це повідомив прессекретар Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується великої пресконференції, до Нового року не буде. Але розраховуємо, що він знайде можливість поговорити з кремлівським пулом", - сказав Пєсков.

Зазначимо, щорічна пресконференція Путіна відбувається в грудні - починаючи з 2012 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо Путін помре, то війни не буде. Інституції зупиняться, оскільки в авторитарному режимі багато залежить від однієї людини, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+27
Чемодан забився
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12.12.2022 14:20
+22
а чьто такое ??? сецобсірація ведь ідет по плану ???
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12.12.2022 14:16
+18
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12.12.2022 14:24
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а чьто такое ??? сецобсірація ведь ідет по плану ???
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12.12.2022 14:16 Відповісти
А що трапилось?
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12.12.2022 14:17 Відповісти
Чемодан забився
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12.12.2022 14:20 Відповісти
говорят на днях ***** на лестнице нае***сь и копчик сломало, да так удачно, что требуется срочная операция... на прямой кишке...
хоть письков и вся королевская срать отбрехиваются и отрицают сей конфуз))) но телеграмм-каналы (сруцкие первыми) возвестили о чудном кульбите престарелого мачо )))) и описали его походку после подъема... как прихрамывал и подволакивал))))
потом, ессествено, комменты мерзкие про этот победный))) антраша или глиссад (с перепугу не разобрали) везде и всюду вымарали... но...людскую радость не убить! )))
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12.12.2022 14:40 Відповісти
он когда на сраку присел говорят еще и обосрался
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12.12.2022 14:44 Відповісти
это настолько предсказуемый и естественный процесс шо у челяди не вызывает никаких эмоций
(кстати говорят, шо перед длительным перелетом или прессухой ***** делают клизму с ромашкой)))) шобы чемоданчик с охранником не смердели с гостями или прессой рядом))))

фу-фу-фуууу...зачем я это написал??? ))))
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12.12.2022 14:49 Відповісти
Навєрна шота случілась...
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12.12.2022 14:18 Відповісти
краще хай здохне...
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12.12.2022 14:19 Відповісти
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12.12.2022 14:24 Відповісти
https://youtu.be/VNTMDCfcGQ0...

Неизвестные страницы Финской войны 1939 года в чЛенинграде...
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12.12.2022 14:24 Відповісти
Забрехалось падло,нову казочку для свинособак мають придумати,бо багато хороших свинособак не сховаєш в посадках.
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12.12.2022 14:24 Відповісти
Пресс-конференция накрылась половым признаком бабушки потому, что Рашей рулит половой признак дедушки !
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12.12.2022 14:25 Відповісти
Невже росіянці не почують як космические корабли бороздят просторы Вселенной…
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12.12.2022 14:26 Відповісти
Фюреров на рабZee аж трое.. кого из них оставят в живых загадка..., фишка в том что один путлер ездил по Керченскому мосту,а второй в это же время проводил встречу с так называемым матерями ЧМОбиков...🤣
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12.12.2022 14:29 Відповісти
ты сенатор занимался таймингом...?
докажи поминутно свой постик...!
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12.12.2022 15:07 Відповісти
Він такою "херньою" не займається! Він "Істини прорікає" А ми повинні (на його думку) сприймать їх на віру
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12.12.2022 17:58 Відповісти
А х...ли там собирать. И так все очевидно. Осталось только собаку подобрать и ствол для самострела
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12.12.2022 14:30 Відповісти
Після останнього бенефісу з бокальчиком "да, ми бамбім іх інфраструктуру" цей жалюгідний упир ще не очуняв.
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12.12.2022 14:30 Відповісти
Чеченський опозиційний блогер, який, як повідомляється, був убитий раніше цього місяця, дав свідчення в суді в Німеччині в листопаді, і суд, де він виступав, заявив, що, за його даними, він все ще живий, повідомляє Радіо СвободаКоментарі, отримані Радіо Свобода 11 грудня, підтверджують попередні повідомлення Шведського радіо та німецьких медіа про те, що Тумсо Абдурахманов живий. Це суперечить численним повідомленням раніше цього тижня про те, що його вбили. Анзор Масхадов, відомий лідер чеченської діаспори, також повідомив північнокавказькій службі Радіо Свобода, що Абдурахманова вбили невідомі.

Відповідаючи на електронний лист Радіо Свобода із запитанням про стан і місце перебування Абдурахманова, Лоран Лафлер, речник Вищого регіонального суду Мюнхена, сказав, що той дав свідчення як свідок 8 листопада і що, «наскільки відомо суду, свідок, якого ви назвали, живий».

«Суд не має інформації про поточне місце перебування свідка», - додав він. Інших подробиць судового розгляду він не повідомив.

Шведська поліція неодноразово відмовлялася коментувати цю справу, повідомляючи Радіо Свобода та іншим медіа, що не має інформації про будь-які повідомлення про вбивства чи розслідування, які були б викликані запитами журналістів.
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12.12.2022 14:31 Відповісти
Переживем .
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12.12.2022 14:31 Відповісти
Абиделся
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12.12.2022 14:31 Відповісти
дарагіє расєянє началі штото падазрєвать, тому робить вигляд, що єдина проблема в ерефії - це пагана дорога в мурманській області і відсутність песика у шестикласниці маші вже не получиться.
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12.12.2022 14:31 Відповісти
В говне сидит наверное, сказать людям нечего 100 к трупаков в пакетах, тотальный позор. Какая к черту конференция.
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12.12.2022 14:32 Відповісти
А шо случилось?
Чемодан переполнился? Или ***** алина капризничает?
Ничего, придёт время и ВСЕМ твоим выкидышам на лбу поставят клеймо.
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12.12.2022 14:32 Відповісти
Сегодня в Подмосковной Балашихе был огромный пожар..., также был пожар в Барнауле...ТунгуSSkий метеорит бабахнул на РабZeю..с особо тяжкими...🤣🦍🦍🦍 невезучую НедоИмперию пожары сжигают...💥🔥💥🔥🤒🤒🤒🤒 курють Сигары Гаванский 😝🤣
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12.12.2022 14:39 Відповісти
Опять в бараньем ауле (Барнауле) ....
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12.12.2022 18:02 Відповісти
Хто ж кацапській біомасі розповість про «новиє тєріторії»?
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12.12.2022 14:48 Відповісти
Як казав Эльдар Александрович Рязанов...
Жить бы мне,в такой стране...
Чтобы ею гордится....

Только мне в таком дерьме...
Довелось родиться...🤣😝
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12.12.2022 14:51 Відповісти
он занят, у него в заду покопались проктологи, и теперь он не может сидеть. а тут еще и говорить надо.
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12.12.2022 14:52 Відповісти
Штирлиц,нужна помощь,срочно в Мавзолей...
Есть..Герр путлер...
Подъехал на Мерседесе к кремлевским воротам, часовой орет..стоять, буду стрелять..
Штирлиц каже... чувак ты чего охренел..Я штандартенфюрер SS Макс Отто фон Штирлиц..
Часовой..ах ты казел нацистский и стрелянул прямо в Лоб...🤣
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12.12.2022 15:04 Відповісти
ну были дети лейтенанта Шмидта - ты видно сын Штирлица...\и радистки Кэт...\
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12.12.2022 15:09 Відповісти
Такой пустячок, но как приятно.
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12.12.2022 15:07 Відповісти
Як кажуть у Одеcі.. Мавзолєйним дебілам тяжко довести що вони Довбодятли з 7 листопада 1917 року...🦍🦍🦍Карма така у Одноклеточных та ще й з лишней Хромосомой...в роде вяликая Ысландия🦍🦍🤣🤣
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12.12.2022 15:20 Відповісти
А що сталось? Може, вже здох?
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12.12.2022 15:29 Відповісти
https://youtu.be/WAjMaRJS8HI...

Немного о двойниках путлера... убойный видос 👆
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12.12.2022 15:39 Відповісти
https://youtu.be/2td28zfkh0o..

Ещё один видос в тему
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12.12.2022 15:52 Відповісти
Забухали тупін з дімасіком-кримлівський пул в ауті
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12.12.2022 15:59 Відповісти
якщо комусь цікаво "чому?" - тоді так: йому відрізали півдупи, важко буде сидіти рівно)))

"12.‎12.‎2022

Спеціалістами [Государственный Научный Центр Колопроктологии (ГНЦК) им. А.Н. Рыжих ] проведена операція президенту РФ Володимиру Путіну. Подробиці уточнюються. "

tZE: Група зовнішнього моніторингу tZE inform (timeze2019.blogspot.com)
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12.12.2022 17:04 Відповісти
Бобик сдох.
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12.12.2022 18:48 Відповісти
о чём эта падаль может сказать?об убитых 100 тысячах его вояк,о том что он завяз в Украине?!
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12.12.2022 18:52 Відповісти
 
 