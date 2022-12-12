Путін вперше за 10 років не проводитиме пресконференції. ВIДЕО

Великої щорічної пресконференції російського диктатора Володимира Путіна цього року не буде.

Про це повідомив прессекретар Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується великої пресконференції, до Нового року не буде. Але розраховуємо, що він знайде можливість поговорити з кремлівським пулом", - сказав Пєсков.

Зазначимо, щорічна пресконференція Путіна відбувається в грудні - починаючи з 2012 року.

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