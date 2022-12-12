9 054 41
Путін вперше за 10 років не проводитиме пресконференції. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Великої щорічної пресконференції російського диктатора Володимира Путіна цього року не буде.
Про це повідомив прессекретар Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.
"Що стосується великої пресконференції, до Нового року не буде. Але розраховуємо, що він знайде можливість поговорити з кремлівським пулом", - сказав Пєсков.
Зазначимо, щорічна пресконференція Путіна відбувається в грудні - починаючи з 2012 року.
Топ коментарі
+27 Андрей Моисеенко 5be38f2c
показати весь коментар12.12.2022 14:20
+22 vuiko dobrui
показати весь коментар12.12.2022 14:16
+18 Mganga Zambezi
показати весь коментар12.12.2022 14:24
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
хоть письков и вся королевская срать отбрехиваются и отрицают сей конфуз))) но телеграмм-каналы (сруцкие первыми) возвестили о чудном кульбите престарелого мачо )))) и описали его походку после подъема... как прихрамывал и подволакивал))))
потом, ессествено, комменты мерзкие про этот победный))) антраша или глиссад (с перепугу не разобрали) везде и всюду вымарали... но...людскую радость не убить! )))
(кстати говорят, шо перед длительным перелетом или прессухой ***** делают клизму с ромашкой)))) шобы чемоданчик с охранником не смердели с гостями или прессой рядом))))
фу-фу-фуууу...зачем я это написал??? ))))
Неизвестные страницы Финской войны 1939 года в чЛенинграде...
докажи поминутно свой постик...!
Відповідаючи на електронний лист Радіо Свобода із запитанням про стан і місце перебування Абдурахманова, Лоран Лафлер, речник Вищого регіонального суду Мюнхена, сказав, що той дав свідчення як свідок 8 листопада і що, «наскільки відомо суду, свідок, якого ви назвали, живий».
«Суд не має інформації про поточне місце перебування свідка», - додав він. Інших подробиць судового розгляду він не повідомив.
Шведська поліція неодноразово відмовлялася коментувати цю справу, повідомляючи Радіо Свобода та іншим медіа, що не має інформації про будь-які повідомлення про вбивства чи розслідування, які були б викликані запитами журналістів.
Чемодан переполнился? Или ***** алина капризничает?
Ничего, придёт время и ВСЕМ твоим выкидышам на лбу поставят клеймо.
Жить бы мне,в такой стране...
Чтобы ею гордится....
Только мне в таком дерьме...
Довелось родиться...🤣😝
Есть..Герр путлер...
Подъехал на Мерседесе к кремлевским воротам, часовой орет..стоять, буду стрелять..
Штирлиц каже... чувак ты чего охренел..Я штандартенфюрер SS Макс Отто фон Штирлиц..
Часовой..ах ты казел нацистский и стрелянул прямо в Лоб...🤣
Немного о двойниках путлера... убойный видос 👆
Ещё один видос в тему
"12.12.2022
Спеціалістами [Государственный Научный Центр Колопроктологии (ГНЦК) им. А.Н. Рыжих ] проведена операція президенту РФ Володимиру Путіну. Подробиці уточнюються. "
tZE: Група зовнішнього моніторингу tZE inform (timeze2019.blogspot.com)