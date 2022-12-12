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Знищення групи російських окупантів поблизу Бахмута. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Українські воїни знищили групу російських окупантів поблизу Бахмута.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували в соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 93-ї бригади "Холодний Яр" воюють за Бахмут і Соледар. ФОТОрепортаж

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+28
Була групка, а стала купка.
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12.12.2022 14:42
+23
Welcome to Ukraine,суки.
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12.12.2022 14:53
+21
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12.12.2022 14:42
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Проклятый ковид!
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12.12.2022 14:39 Відповісти
Купно лягли. Мабуть путінськський спєцназ
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12.12.2022 14:40 Відповісти
Душевно так, па дамашнєму.
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12.12.2022 15:12 Відповісти
Там вже ніхто не смикається.
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12.12.2022 15:19 Відповісти
Була групка, а стала купка.
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12.12.2022 14:42 Відповісти
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12.12.2022 14:42 Відповісти
сиділи б вдома, хоч і у кацапській в'язниці, але були б живі.
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12.12.2022 14:44 Відповісти
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12.12.2022 16:59 Відповісти
Ни один уважающий себя зек не пойдет добровольно на убой. А в пригожинцы идут обиженные, шныри и простые "мужики", которые надеются на знаменитое руцькое "авось"
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12.12.2022 18:28 Відповісти
Respect! LoL !Super! Bravoooo!😻
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12.12.2022 14:47 Відповісти
Вроде как у Гепарда то ли у шведских БМП есть такие снаряды к его пушке которые срабатывают по принципу бесконтактного подрыва над по3ициями вражеской пехоты 3асыпая тучей мелких осколков. Всего один 3алп и вражеские по3иции превращаются в тихое кладбище орков
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12.12.2022 14:48 Відповісти
Welcome to Ukraine,суки.
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12.12.2022 14:53 Відповісти
***
миною по репе
в клочья жопа-лапти
вот тебе.. be happy
и ..don't worry.. как бы
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12.12.2022 14:54 Відповісти
Amen, brother!
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12.12.2022 21:05 Відповісти
тупорылые кацапы прибежали точно и вовремя на "стрелку" с ЗСУ
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12.12.2022 15:19 Відповісти
ЗСУ так якісно обслужили козломордих, що нема кому скаржитися.
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12.12.2022 15:20 Відповісти
Ми воїни. Не ледарі. Не лежні.
І діло наше праведне й святе
Бо хто за що, а ми за незалежність
Отож нам так і важко через те
#ЛінаКостенко

Арт: Нікіта Тітов @nikita_v_titov
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12.12.2022 15:22 Відповісти
Косточки в ряд
И звездочки в ряд.
Снаряд прилетел
В орков отряд !
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12.12.2022 15:36 Відповісти
піу-піу
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12.12.2022 15:46 Відповісти
 
 