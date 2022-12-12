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Знищення групи російських окупантів поблизу Бахмута. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Українські воїни знищили групу російських окупантів поблизу Бахмута.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували в соцмережах.
Топ коментарі
+28 Danger Zone
показати весь коментар12.12.2022 14:42
+23 Garry Grant
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+21 МГМ
показати весь коментар12.12.2022 14:42
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