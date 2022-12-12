9 196 31
Інструкція для окупантів, як здатися в полон за допомогою квадрокоптера. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Командування Збройних Сил України розробило інструкцію по безпечній здачі в полон російських військовослужбовців за допомогою квадрокоптеру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СтратКом ЗСУ.
"Для збереження власного життя російським військовим необхідно:
- звернутись до проєкту "Хочу жити" для верифікації та отримання координат відправної точки;
- у чітко визначений час у визначеному місці встановити візуальний контакт з квадрокоптером;
- коли контакт буде встановлено дрон позначить полоненому безпечний вектор напрямку руху;
- рухайтесь за дроном до точки зустрічі з представниками ЗСУ", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+13 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар12.12.2022 18:50
+12 Qq Qqq f1a4586b
показати весь коментар12.12.2022 18:48
+8 Яр Холодний
показати весь коментар12.12.2022 19:14
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Те що знаю я - співвідношення "обменки" 1/4.
У кого ще є інформація з цього приводу - буду радий взнати. Дякую.
Але пост то сарказм, звісно що ермаки доб'ють націю до кінця.