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Інструкція для окупантів, як здатися в полон за допомогою квадрокоптера. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Командування Збройних Сил України розробило інструкцію по безпечній здачі в полон російських військовослужбовців за допомогою квадрокоптеру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СтратКом ЗСУ.

"Для збереження власного життя російським військовим необхідно:

- звернутись до проєкту "Хочу жити" для верифікації та отримання координат відправної точки;
- у чітко визначений час у визначеному місці встановити візуальний контакт з квадрокоптером;
- коли контакт буде встановлено дрон позначить полоненому безпечний вектор напрямку руху;
- рухайтесь за дроном до точки зустрічі з представниками ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Нацгвардійці поблизу Авдіївки взяли в полон "вагнерівця"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
русским Сало нельзя. Для них это каннибализм.
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12.12.2022 18:50
+12
Радушие точно ні, але конвенції виконуємо ...
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12.12.2022 18:48
+8
Макс! У них не таке сало! Був перед розвалом Союзу на Уралі Пригостили мене їхнім "салом" У півтора пальця товщиною і одна "пліва" Коротше кажучи - "сальна мотузка" Жувать не можна - тільки нарізать дрібненькими шматочками і ковтать не розжовуючи
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12.12.2022 19:14
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інструкція для свинособак я не вмерзнути в грунт.....
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12.12.2022 18:40 Відповісти
русский солдат сдавайся, тебя ждет горячий чай, сухая одежда и наше радушие!...
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12.12.2022 18:42 Відповісти
Радушие точно ні, але конвенції виконуємо ...
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12.12.2022 18:48 Відповісти
Не чекай обійм і теплих слів, а от життя збережеш 100%
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12.12.2022 21:03 Відповісти
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12.12.2022 18:42 Відповісти
Як би так не повертати їх, а на відновлення держави залишати....

Те що знаю я - співвідношення "обменки" 1/4.
У кого ще є інформація з цього приводу - буду радий взнати. Дякую.
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12.12.2022 18:43 Відповісти
та як вони свою занепастили, що вони у нас тут відновлять? а потім ще проросійські депутатішки їм громадянство України зоргонізують, на фіг!
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12.12.2022 22:39 Відповісти
мова ж не про контракт з ротенбергом
Але пост то сарказм, звісно що ермаки доб'ють націю до кінця.
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12.12.2022 22:51 Відповісти
Ось це правильна діджіталізація ))
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12.12.2022 18:45 Відповісти
Хаи ідут на запах сала .
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12.12.2022 18:46 Відповісти
русским Сало нельзя. Для них это каннибализм.
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12.12.2022 18:50 Відповісти
Не порівнюйте наших свинок з ціми свинособаками!
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12.12.2022 19:14 Відповісти
Макс! У них не таке сало! Був перед розвалом Союзу на Уралі Пригостили мене їхнім "салом" У півтора пальця товщиною і одна "пліва" Коротше кажучи - "сальна мотузка" Жувать не можна - тільки нарізать дрібненькими шматочками і ковтать не розжовуючи
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12.12.2022 19:14 Відповісти
А я таки наловчился местный подчеревок солить, шоб мягкий был. Ну как "солить", процесс больше на чуть теплое копчение похож. Но получилось дуже смачно.
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12.12.2022 22:57 Відповісти
Мої "розбалувалися" - закомандували, щоб я почеревину перед коптінням ще й приварював - як на "дідове сало" (Жувать ліняться) А потім закоптив гарячим коптінням Учора увечері приварив, виклав на деко Сьогодні вранці зніму пробу Якщо по солі м"ясна складова буде нормальна, то під вечір буду коптить А якщо буде "слабосольна", то присолю на добу
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13.12.2022 02:52 Відповісти
О технології! Скоро вантажні коптери будуть відразу полонених забирати...
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12.12.2022 18:52 Відповісти
Хай командування ЗСУ розробить ще інструкцію для кацапів для здачі у полон сільським собакам та свійським кабанам.
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12.12.2022 18:57 Відповісти
Они до конца жизни перед каждым дроном будут "Ку!" делать
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12.12.2022 19:01 Відповісти
Чудово. А тепер як щодо інструкції, як здати цілий полк
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12.12.2022 19:04 Відповісти
Бл, які ми гуманні... Аж повбивати усіх хочу...
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12.12.2022 19:08 Відповісти
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12.12.2022 19:09 Відповісти
"...Улан-Уде, Чіта, Ясногорськ..." С
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12.12.2022 19:16 Відповісти
А, в Улан-Батор, на историческую родину руссских, не приглашают? Думаю, от этих свинособак еле-еле избавились и боятся что снова размножаться! Вряд ли и верблюдовода шойгу, снова примут...
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12.12.2022 20:04 Відповісти
Я би ше додав: перед тим, як вирушити здатися у полон, московиту рекомендувати знищити свого офіцера/офіцерів та вилучити у нього/них їхні документи. За додатковий компот з сосискою...
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12.12.2022 19:20 Відповісти
живцем ліпше, знищити, це коли він піддає ризику зірвання операції здачі в полон.
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12.12.2022 22:40 Відповісти
Це якщо самці кацапа путін кредит скасував, інакше ваньок не здасться, поки не перегрупірується в чорнозем
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12.12.2022 19:36 Відповісти
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12.12.2022 20:10 Відповісти
Останній "перл" від полонених "чмобіків" - вони воюють в Україні з поляками які хочуть захопить українську землю!" На запитання : "А до чого тут РОсія?" відповіді нема
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12.12.2022 20:32 Відповісти
Сподіваюся в найближчому часі, замість лікарів не будуть прилітати дрони)
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12.12.2022 23:58 Відповісти
не виповнять, тварі казламорді? - будуть розірвані на куски і *** кому лада...
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13.12.2022 03:24 Відповісти
 
 