Бійці 243-го батальйону 241-ї бригади ТрО ЗСУ зазнали під Бахмутом суттєвих втрат в автомобільній техніці. Просять українців допомогти з придбанням буса. ВIДЕО
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Бійці 243-го батальйону 241-ї бригади ТрО ЗСУ просять українців допомогти з придбанням вантажно-пасажирського буса для перевезення особового складу, озброєння та боєкомплекту.
Про це повідомляє волонтерський центр UAHELP, передає Цензор.НЕТ.
"Бійці 243-го батальйону 241-ої бригади ТрО ЗСУ пройшли найжорсткіші бої, захищаючи Бахмут та підступи до міста. Крім людських втрат, підрозділи батальйону зазнали суттєвих втрат в автомобільній техніці.
Наразі хлопців відвели на кілька тижнів на доукомлектацію й захисники звернулися до нашого Волонтерського центру UAHELP з проханням забезпечити їх вантажно-пасажирським бусом для перевезення особового складу, озброєння, боєкомплекту тощо. Такий автомобіль буде їм вкрай потрібен для виконання бойових завдань коли вони незабаром повернуться "на нуль".
Наш волонтерський центр вже знайшов та забронював відповідну машину, лишилося зібрати приблизно 6200 євро, щоб ми змогли доставити її бійцям.
Закликаємо всіх долучитися, аби ми встигли до повернення підрозділу на фронт! А кожному, хто пожертвує 2000 грн і більше, ми надішлемо гільзу від боєприпасу американського гранатомету, яким працює по ворогах співзасновник нашої партії людей праці Нaродовладдя Вадим Фещенко. Ці гільзи безпосередньо з Бахмутівської передової й їх можна використовувати як чудові підсвічники. :)
Щоб отримати гільзу надсилайте скрін про ваш внесок та дані куди нам її відправляти у Telegram чи Viber 0632993996, або пишіть нашому Вадиму Кудовбенку в приват сюди: facebook.com/v.kudovbenko
Дякуємо вам за допомогу!
Слава ЗСУ!
P. S. Всі реквізити Ви знайдете нижче, але окремо закликаємо підписуватися на автоматичні щомісячні внески на Patreon нашого волонтерського центру (patreon.com/uahelp), щоб ми могли оперативно закривати дрібніші запити наших захисників, (а кожний новий підписник ще й подарунок отримує - футболку з "Піонами" нашої підшефної 43-ої арт. бригади)!
Ось окрема "банка" Монобанку для збору на цей бус:
https://send.monobank.ua/jar/2TngHsxA8Q
Інші реквізити "UAHELP":
Приват: 4731219619498052
Моно: 5375414116170464
PayPal: [email protected]" - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
любі машини, від 2000 до 5000 тис баксів
невже. ****, ВР ОП чи просто дуже багаті люди, не можуть виділити
парі лямів баксів і закупити достатньо бу бусів, пікапів та позашляховиків
чи не на часі, вашу мать???
два ляма це 500-700 машин
вони ж на передку як одноразові рукавиці
Може таки час вводити Військову Адмінімьрацію з управління Україною. На роль генерала Аугусто Піночета українські вояки можуть обрати генерала Сергія Кривоноса.
"Взять и все падєліть" - уже проходили!!! Тоєсть мерзота при владі закатала гроші в асфальт, а в людей значить треба віджимати авто. Типовий ЗЕ-виборець!!!
1-ої ліній та займіться СВОЇМИ прямими завданнями!
І не ганьбіться, беручись коментувати ситуацію на фронті та дії ЗСУ, адже на це у вас немає ні повноважень, ні компетенцій!
Слава ЗСУ!!