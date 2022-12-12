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Бійці 243-го батальйону 241-ї бригади ТрО ЗСУ зазнали під Бахмутом суттєвих втрат в автомобільній техніці. Просять українців допомогти з придбанням буса. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці 243-го батальйону 241-ї бригади ТрО ЗСУ просять українців допомогти з придбанням вантажно-пасажирського буса для перевезення особового складу, озброєння та боєкомплекту.

Про це повідомляє волонтерський центр UAHELP, передає Цензор.НЕТ.

"Бійці 243-го батальйону 241-ої бригади ТрО ЗСУ пройшли найжорсткіші бої, захищаючи Бахмут та підступи до міста. Крім людських втрат, підрозділи батальйону зазнали суттєвих втрат в автомобільній техніці.

Наразі хлопців відвели на кілька тижнів на доукомлектацію й захисники звернулися до нашого Волонтерського центру UAHELP з проханням забезпечити їх вантажно-пасажирським бусом для перевезення особового складу, озброєння, боєкомплекту тощо. Такий автомобіль буде їм вкрай потрібен для виконання бойових завдань коли вони незабаром повернуться "на нуль".

Наш волонтерський центр вже знайшов та забронював відповідну машину, лишилося зібрати приблизно 6200 євро, щоб ми змогли доставити її бійцям.

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Закликаємо всіх долучитися, аби ми встигли до повернення підрозділу на фронт! А кожному, хто пожертвує 2000 грн і більше, ми надішлемо гільзу від боєприпасу американського гранатомету, яким працює по ворогах співзасновник нашої партії людей праці Нaродовладдя Вадим Фещенко. Ці гільзи безпосередньо з Бахмутівської передової й їх можна використовувати як чудові підсвічники. :)

Щоб отримати гільзу надсилайте скрін про ваш внесок та дані куди нам її відправляти у Telegram чи Viber 0632993996, або пишіть нашому Вадиму Кудовбенку в приват сюди: facebook.com/v.kudovbenko

Дякуємо вам за допомогу!

Слава ЗСУ!

P. S. Всі реквізити Ви знайдете нижче, але окремо закликаємо підписуватися на автоматичні щомісячні внески на Patreon нашого волонтерського центру (patreon.com/uahelp), щоб ми могли оперативно закривати дрібніші запити наших захисників, (а кожний новий підписник ще й подарунок отримує - футболку з "Піонами" нашої підшефної 43-ої арт. бригади)!

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Ось окрема "банка" Монобанку для збору на цей бус:

https://send.monobank.ua/jar/2TngHsxA8Q

Інші реквізити "UAHELP":

Приват: 4731219619498052
Моно: 5375414116170464
PayPal: [email protected]" - йдеться у повідомленні.
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Топ коментарі
+13
дивлюсь звернення а з боку реклама
любі машини, від 2000 до 5000 тис баксів
невже. ****, ВР ОП чи просто дуже багаті люди, не можуть виділити
парі лямів баксів і закупити достатньо бу бусів, пікапів та позашляховиків
чи не на часі, вашу мать???
два ляма це 500-700 машин
вони ж на передку як одноразові рукавиці
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12.12.2022 17:47
+11
Чекаю гільзу Тримайтеся
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12.12.2022 17:43
+11
Олексій Резніков ОСОБИСТО має нести відповідальність за неналежне, не швидко як має бути забезпечення Захисників України!
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12.12.2022 18:10
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12.12.2022 17:40 Відповісти
Чекаю гільзу Тримайтеся
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12.12.2022 17:43 Відповісти
скинь цим людям праці хоч тисяч 40!!
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12.12.2022 18:12 Відповісти
Та скинув, чекаю, але на жаль не Ахметов...
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12.12.2022 18:16 Відповісти
А гільза в мене вже є. Вона дорогого коштує... Я на неї авто та генератор поміняв. Хоча, по нинішнім реаліям - генератор і автівку.
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12.12.2022 18:19 Відповісти
дивлюсь звернення а з боку реклама
любі машини, від 2000 до 5000 тис баксів
невже. ****, ВР ОП чи просто дуже багаті люди, не можуть виділити
парі лямів баксів і закупити достатньо бу бусів, пікапів та позашляховиків
чи не на часі, вашу мать???
два ляма це 500-700 машин
вони ж на передку як одноразові рукавиці
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12.12.2022 17:47 Відповісти
в нас по місту стількі класних автівок в камуфах катає -по саунах,по суші,по шашлики...в тилу мабудь "неначасі"
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12.12.2022 17:50 Відповісти
+++
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12.12.2022 17:53 Відповісти
+++ Слава Нації!!!
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12.12.2022 17:56 Відповісти
По Києву бігає величезна кількість бусиків і повнопривидних позашляховиків. Все це має бути на передовій. Міністерство оборони має забирати цю техніку за умови поступовоі виплати власникам коштів потягом 3-5 років. На передовій НЕМАЄ НА ЧОМУ ЇЗДИТИ І ВИКОНУВАТИ БОЙОВІ ЗАДАЧІ. Чому цей дурнуватий уряд корупціонерів не працює на перемогу?

Може таки час вводити Військову Адмінімьрацію з управління Україною. На роль генерала Аугусто Піночета українські вояки можуть обрати генерала Сергія Кривоноса.
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12.12.2022 18:02 Відповісти
Он воно як! А що б ти заспівав, якби у тебе у самого був джип??!!!

"Взять и все падєліть" - уже проходили!!! Тоєсть мерзота при владі закатала гроші в асфальт, а в людей значить треба віджимати авто. Типовий ЗЕ-виборець!!!
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12.12.2022 20:02 Відповісти
Олексій Резніков ОСОБИСТО має нести відповідальність за неналежне, не швидко як має бути забезпечення Захисників України!
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12.12.2022 18:10 Відповісти
партія людей праці "Народовладдя"? щось,мені дещо сумнівні ці люди праці-рятівники України....скільки їх уже було до цього...останній на пам"яті рятівник народу Слуга Коля Котлета,нагороджений за героїзм при обороні Мукачева іменною зброєю...
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12.12.2022 18:11 Відповісти
Про зброю нагородну то наче фейк був.
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12.12.2022 19:43 Відповісти
для фанатиків Секти Свідків 95-го кварталу,все що дає якийсь негатив про Зе та його Слуг фейк...
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12.12.2022 20:12 Відповісти
В тут знову наш Вовік Зе і Беня не при справах...Яка ж їхня роль у забезпеченні воїнів авто.тех та матеріальними засобами?
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12.12.2022 20:26 Відповісти
Чому ТРО відводять для доукомплектації, а регулярні війська б'ються до останнього солдата? Їм *** ще машини подавай, судячи по зовнішньому вигляду цей боєць щось не дуже змучений.
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12.12.2022 23:51 Відповісти
Тому, що ЗСУ стояли ЗА ТРО, і ТРО були на "0", це так, для розуміння.
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13.12.2022 09:13 Відповісти
Зеленський, шмигаль, арахамія, завгосп....КОЛИ ВИ ПОКАЖЕТЕ НА СВОЄМУ ПРИКЛАДІ, ЯК ЛЮБИТЕ СВОЮ БАТЬКІВЩИНУ НЕ НА СЛОВАХ, А НА ПРАКТИЦІ І ПОЧНЕТЕ ФІНАНСОВО ЗІ СВОЇХ КИШЕНЬ ПІДТРИМУВАТИ ЗСУ???!!!
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13.12.2022 09:24 Відповісти
Кіріл тімашенка і опа шашличника вже зайнялися цим питанням. Досвід є.
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13.12.2022 11:56 Відповісти
Пане Резніков! Зверніть увагу на постійні проблеми з матеріально- технічним забезпеченням 0-ої та
1-ої ліній та займіться СВОЇМИ прямими завданнями!
І не ганьбіться, беручись коментувати ситуацію на фронті та дії ЗСУ, адже на це у вас немає ні повноважень, ні компетенцій!
Слава ЗСУ!!
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13.12.2022 12:56 Відповісти
Дрброго дня. Поясніть, будь ласка, а до чого тут реклама партії? Це дуже недоречно.
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14.12.2022 17:36 Відповісти
 
 