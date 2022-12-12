25 850 30
Покинуті окупантами два танки Т-72Б, один - Т-72Б3, дві САУ 2С3 "Акація". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Російські окупанти покинули в одному з населених пунктів п’ять бойових бронемашин.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, серед трофеїв українських бійців два танки Т-72Б, один - Т-72Б3, дві САУ 2С3 "Акація".
"Покинуті два Т-72Б, один Т-72Б3, дві 2С3 "Акація", які в умілих руках наших хлопців дуже швидко прийдуть до тями і відправляться знищувати русню!", - пише у коментарі до опублікованого відео з трофеями автор публікації.
Топ коментарі
+29 Артм Воронцов
показати весь коментар12.12.2022 18:56
+20 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар12.12.2022 18:57
+16 Алекс Мышкевич
показати весь коментар12.12.2022 19:03
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Первый вице-губернатор Херсонской области Виталий Булюк получил ранение в результате подрыва автомобиля.
Его состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести. «Водитель автомобиля погиб на месте. По моим данным, сработала мина направленного действия, автомобиль сгорел»
Йдеться про участь п'яти механізованих корпусів (8, 9, 15, 19 та 22-й) і частини шостого (4-й).
На їхньому озброєнні станом на початок битви було 3 356-3 430 танків, зокрема:
33 танки КВ-2.116 танків КВ-1.318 танків Т-34.450 бронеавтомобілів.
Втрати радянських військ:
безповоротні (включно із полоненими) - більше 172 тис. осіб;санітарні - близько 70 тис. осіб;середньодобові - понад 16 тис. осіб.
Серед техніки було втрачено абсолютну більшість озброєння, задіяного у битві: 4 381 танк, 5 806 гармат і мінометів, а також 1 218 бойових літаків.
Втрати німецьких військ - непорівнянно низькі, йдеться про 3 817 смертей та 85 танків.
на то вони і військові сапери.
2 д. ·
.....В Херсоне местные жители задержали мужчину, который начал ссориться с военными из-за приветствия "Слава Украине"
Херсонец, вероятно, не знал об освобождении города от оккупации. Поэтому стал угрожать военнослужащим поездкой в воображаемую российскую комендатуру за "бандеровские лозунги"
..Лауреат премії Дарвіна .!! .