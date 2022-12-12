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Покинуті окупантами два танки Т-72Б, один - Т-72Б3, дві САУ 2С3 "Акація". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Російські окупанти покинули в одному з населених пунктів п’ять бойових бронемашин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, серед трофеїв українських бійців два танки Т-72Б, один - Т-72Б3, дві САУ 2С3 "Акація".

"Покинуті два Т-72Б, один Т-72Б3, дві 2С3 "Акація", які в умілих руках наших хлопців дуже швидко прийдуть до тями і відправляться знищувати русню!", - пише у коментарі до опублікованого відео з трофеями автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці затрофеїли рідкісний російський танк Т-90 "Прорив". ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+29
скінчилась соляра і вялічіє заглохло......
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12.12.2022 18:56
+20
Ленд ліз від лапатнікав триває...
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12.12.2022 18:57
+16
авжеж, така собі бронегрупка по ленд-лізу
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12.12.2022 19:03
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12.12.2022 18:54 Відповісти
авжеж, така собі бронегрупка по ленд-лізу
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12.12.2022 19:03 Відповісти
Achtung! Hersonen Partizanen!

Первый вице-губернатор Херсонской области Виталий Булюк получил ранение в результате подрыва автомобиля.
Его состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести. «Водитель автомобиля погиб на месте. По моим данным, сработала мина направленного действия, автомобиль сгорел»
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12.12.2022 19:35 Відповісти
скінчилась соляра і вялічіє заглохло......
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12.12.2022 18:56 Відповісти
Ну если за 43 бакса за бочку торговать, то лучше не продавать совсем и не заливать в бак. Логика Зэков с Залесия.
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12.12.2022 21:49 Відповісти
Ленд ліз від лапатнікав триває...
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12.12.2022 18:57 Відповісти
раша ленд-лиз, плиз ))))
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12.12.2022 18:57 Відповісти
Хороший знак
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12.12.2022 18:58 Відповісти
В 1941-ом под Гродно генерал Кирпонос бросил в подарок вермахту кажется 267 новых танков.В общем можем повторить решили орки.
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12.12.2022 18:59 Відповісти
Це не Кирпонос кинув а начгенштаба Червоної армії Жуков який видав дві директиви на провокации не поддаваться і відкинути противника танковими контрударами (без підтримки авіації).
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12.12.2022 19:07 Відповісти
Кирпонос радяньська ****, але командував Київським ВО, а не Західним ВО, де було Гродно
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12.12.2022 19:39 Відповісти
Гродно входило в территорию киевского особого округа, которым командовал Кирпонос? Гродно это Белоруссия, а Белоруссия входила в состав западного особого округа, которым командовал генерал Павлов. Его расстреляли в 41-м за потерю управления войсками и самоустранение от командования.
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12.12.2022 19:45 Відповісти
А це під Дубно-Броди:
Йдеться про участь п'яти механізованих корпусів (8, 9, 15, 19 та 22-й) і частини шостого (4-й).

На їхньому озброєнні станом на початок битви було 3 356-3 430 танків, зокрема:
33 танки КВ-2.116 танків КВ-1.318 танків Т-34.450 бронеавтомобілів.

Втрати радянських військ:
безповоротні (включно із полоненими) - більше 172 тис. осіб;санітарні - близько 70 тис. осіб;середньодобові - понад 16 тис. осіб.

Серед техніки було втрачено абсолютну більшість озброєння, задіяного у битві: 4 381 танк, 5 806 гармат і мінометів, а також 1 218 бойових літаків.

Втрати німецьких військ - непорівнянно низькі, йдеться про 3 817 смертей та 85 танків.
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12.12.2022 19:57 Відповісти
тими танками, покинутими совєтами під Дубно, німці і москву брали і берлін в 45-му захищали... але...ні москви не взяли(жаль), ні берлін не вберегли...
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12.12.2022 23:25 Відповісти
бо полководці типу жукова закидали трупами ті танки..як і зараз пуйло хоче чмобіками закидати. Але час вже не той і війна не та
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13.12.2022 09:27 Відповісти
Саме головне, вже нема для москви американського Ленд-лізу, який був вирішальний в перемозі над ІІІ Рейхом. А кацапські трупи, то для наших земель міндобрива, чим більше - тим краще... і ніякої пощади окупантам.
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13.12.2022 14:31 Відповісти
ймовірно повний вибухових пасток Спочатку потрібно розвідати його за допомогою камери на довгій волосіні або щось подібне.
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12.12.2022 18:59 Відповісти
грілись кацапи поки пальне не випалили.... зато носи не відморозили....
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12.12.2022 19:01 Відповісти
Ну так без саперів туди ніхто не полізе,
на то вони і військові сапери.
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12.12.2022 19:03 Відповісти
Справжній Ленд ліз, безоплатний
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12.12.2022 19:02 Відповісти
***** скзало выработка нефти сокращается орки удалились пешкодралом...
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12.12.2022 19:03 Відповісти
А московитський "ленд-ліз" нічим не гірший за штатівський. Так розумію, це поздоровлення наших Сухопутних військ з їх святом сьогодні.
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12.12.2022 19:14 Відповісти
Андрей Шор

2 д. ·

.....В Херсоне местные жители задержали мужчину, который начал ссориться с военными из-за приветствия "Слава Украине"

Херсонец, вероятно, не знал об освобождении города от оккупации. Поэтому стал угрожать военнослужащим поездкой в воображаемую российскую комендатуру за "бандеровские лозунги"
..Лауреат премії Дарвіна .!! .
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12.12.2022 19:23 Відповісти
Похоже что он с запоя только вышел, а может и не выходил.
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12.12.2022 20:51 Відповісти
Саме так . В тг пишуть що чувак більше місяця був в безпробудному запої , і протверезівши навіть не зрозумів що влада в Херсоні - змінилась . 🤣.
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12.12.2022 21:35 Відповісти
Це підтверджує,що наші ракети знищують бензовози...а орки пішли пішки..
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12.12.2022 19:24 Відповісти
А мені ось цікаво де це сталося?! Бо якщо потвори залишили десь техніку, то наші туди зайшли! Тобто, десь, щось звільнено!!!
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12.12.2022 20:13 Відповісти
Даже деньги постеснялись получить
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12.12.2022 20:47 Відповісти
Moskalskii lend liz rabotajet operativneje Amerikanskoi. Otshen nadejus shto i amery zapuskajut obeshannoje...
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12.12.2022 22:23 Відповісти
Шикарне відео, але оцей хрипатий голос на початку їй-Богу зайвий..
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13.12.2022 06:28 Відповісти
 
 