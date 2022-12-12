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Підбитий вертоліт окупантів горить і падає, не дотягнувши до місця базування. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Підбитий вертоліт окупантів загорівся та впав, не дотягнувши до місця базування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис падіння ворожої авіамашини опублікований у соцмережах. Дата і місце знищення російського вертольота невідомі. Автор публікації зазначає, що за його інформацією, це вертоліт з "вагнерівцями".

"Долітався. Кажуть, що це гелікоптер "вагнерівців", який намагався дотягнути до своїх. Але трохи не дотягнув", - пише він у коментарі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищення російського вертольота Ка-52. Нове ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+85
горить, палає техніка ворожа,
рідна Україна переможе...
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12.12.2022 20:33
+59
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12.12.2022 20:45
+51
красота то какая, лепота!
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12.12.2022 20:34
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Свинопилотам меньше пить надо и хорошую горючку на лево толкать.
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13.12.2022 10:11 Відповісти
Це той вертольот (типу білоруський) з вагнерівцями, що збили ще в кінці жовтня?
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13.12.2022 12:44 Відповісти
От вміють кацапи красиво падати, талант.
На Біс
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13.12.2022 15:47 Відповісти
...А хотіли, як в "Рембо"......Нє палучілас.
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13.12.2022 16:23 Відповісти
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