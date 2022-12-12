Під Мелітополем пошкоджено автомобільний міст, який використовували окупанти для перекидання техніки. ВIДЕО
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У Запорізькій області біля окупованого Мелітополя пошкоджено міст, що використовувалося для перекидання техніки армії РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"У Мелітополі "втомився" міст, що з'єднував місто із селом Костянтинівка. Це один із стратегічно важливих мостів після втоми Кримського мосту. Саме через нього окупанти перевозили військову техніку зі східного напрямку", - повідомив мер Мелітополя Федоров.
Водночас у телеграм-каналі незаконно створеної окупаційної адміністрації міста стверджується, що міст не зруйнований, проте вибухом пошкоджено його опори і тому рух через нього припинено. Вибух, за даними окупантів, стався близько 21:00.
На виїзді з Мелітополя поблизу села Костянтинівка протікає річка Молочна, довжина мосту над нею – близько 130 м. Дорога йде у бік Бердянська на березі Азовського моря на сході Запорізької області. За даними з відкритих джерел, міст було збудовано 1969 року і капітально відремонтовано 2021.
Будь ласка, зачекайте...
чи то хіппі колись у кацаповійську відмовлялось домінувати?
трактати про сраказми треба читати уважно.
колись "піонери"вміли читати "мєжду строк".
Це один з етапів підготовки влади до повномаштабного вторгнення такий - зробити надійними та широкими дороги на основних напрямках вторгнення?
Ой! Яж забув! Тепер вони нічого не знали про вторгнення, а Данілов вдягнув чорну сорочку на знак трауру через смерть улюбленого таргана (в його голові, напевно). А директор ЦРУ у січні приїздив за контрмарками на травневі шашлики від найвеличнішого для Байдена з сином. А військова частина в Гостомелі була розформована через виявлення надлишкового майна в ЗСУ, яке можна продати і закатати в асфальт (на радість Бєні з агрохімією)...
Зате яких героїв-пабєдунів з цих членів ОПи робить "єдиний анал"! Навіть на сльозу пробивають з "розбавленою мівіною"!
Зборисько брехливих покидьків (що в ОПі, що на "єдиному аналі").
"Це один з етапів підготовки влади до повномаштабного вторгнення такий - зробити надійними та широкими дороги на основних напрямках вторгнення?"
Ты что, вообще ку-ку? Кто весной-летом 2021 года знал, предполагал что будет зимой 2022 года?
А потом все мы резко становимся "умными," главное - найти "виновника"..
А они наступали бы и по неотремонтированным дорогам, колдобины, ямки для танка или БТР - не помеха..
Ліньки шукати, але в гуглі ви це зможете знайти, якщо це вас дійсно цікавить.
новые поставили, места крепления были повреждены.
Думаю, якщо будуть там техніку ганяти, цей міст також довго не простоїть.
Лет 10 назад я на цензоре говорил о знаменитом Азербайджанском долгожителе Ширали Мислимове.. который прожил 168 лет.... выше видос об этом феномене...👆