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Під Мелітополем пошкоджено автомобільний міст, який використовували окупанти для перекидання техніки. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Запорізькій області біля окупованого Мелітополя пошкоджено міст, що використовувалося для перекидання техніки армії РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"У Мелітополі "втомився" міст, що з'єднував місто із селом Костянтинівка. Це один із стратегічно важливих мостів після втоми Кримського мосту. Саме через нього окупанти перевозили військову техніку зі східного напрямку", - повідомив мер Мелітополя Федоров.

Водночас у телеграм-каналі незаконно створеної окупаційної адміністрації міста стверджується, що міст не зруйнований, проте вибухом пошкоджено його опори і тому рух через нього припинено. Вибух, за даними окупантів, стався близько 21:00.

На виїзді з Мелітополя поблизу села Костянтинівка протікає річка Молочна, довжина мосту над нею – близько 130 м. Дорога йде у бік Бердянська на березі Азовського моря на сході Запорізької області. За даними з відкритих джерел, міст було збудовано 1969 року і капітально відремонтовано 2021.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки "прильоту" по російській базі в окупованому Мелітополі. ВIДЕО 18+

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+29
"міст було збудовано 1969 року і капітально відремонтовано 2021." Джерело: https://censor.net/ua/v3386602

Це один з етапів підготовки влади до повномаштабного вторгнення такий - зробити надійними та широкими дороги на основних напрямках вторгнення?
Ой! Яж забув! Тепер вони нічого не знали про вторгнення, а Данілов вдягнув чорну сорочку на знак трауру через смерть улюбленого таргана (в його голові, напевно). А директор ЦРУ у січні приїздив за контрмарками на травневі шашлики від найвеличнішого для Байдена з сином. А військова частина в Гостомелі була розформована через виявлення надлишкового майна в ЗСУ, яке можна продати і закатати в асфальт (на радість Бєні з агрохімією)...

Зате яких героїв-пабєдунів з цих членів ОПи робить "єдиний анал"! Навіть на сльозу пробивають з "розбавленою мівіною"!
Зборисько брехливих покидьків (що в ОПі, що на "єдиному аналі").
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12.12.2022 22:32
+20
Черножапі, зараз навіть пливти не треба - доки не пізно йдить пішки до своїх баранів та волохоногих жінок.
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12.12.2022 22:27
+12
знову за надувні матраци подеруться
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12.12.2022 22:27
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Черножапі, зараз навіть пливти не треба - доки не пізно йдить пішки до своїх баранів та волохоногих жінок.
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12.12.2022 22:27 Відповісти
мост через р. Молочная, в 10 км второй мост.
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13.12.2022 04:57 Відповісти
ці калюжі можна вброд перейти.
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13.12.2022 12:18 Відповісти
знову за надувні матраци подеруться
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12.12.2022 22:27 Відповісти
За утят и надувных тетек)))
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12.12.2022 22:47 Відповісти
блін,завжди окупанти використовували,як міст кохання...але тут прийшли кацапи.
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12.12.2022 22:28 Відповісти
Перечитайте ще раз, що написали
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12.12.2022 22:33 Відповісти
а що не так?жидоугробуряти колись використовували мости не для перекидання техніки?
чи то хіппі колись у кацаповійську відмовлялось домінувати?
трактати про сраказми треба читати уважно.
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12.12.2022 22:41 Відповісти
Та тут треба в Ваш мозок залізти, щоб зрозуміти Ваші райти.
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12.12.2022 22:49 Відповісти
любий допис сприймати абсолютно однозначно невірно...
колись "піонери"вміли читати "мєжду строк".
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12.12.2022 23:03 Відповісти
Don Bessam dc0e2bc1 приколюється з заголовка статті, і має на увазі що можливо не обов'язково було конкретизувати, що по мосту перекидали техніку, бо це є очевидним. З іншого боку заголовок досить стандартний.
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12.12.2022 23:34 Відповісти
це точно не подіє на редактора заголовків...але все вірно.
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13.12.2022 00:37 Відповісти
"міст було збудовано 1969 року і капітально відремонтовано 2021." Джерело: https://censor.net/ua/v3386602

Це один з етапів підготовки влади до повномаштабного вторгнення такий - зробити надійними та широкими дороги на основних напрямках вторгнення?
Ой! Яж забув! Тепер вони нічого не знали про вторгнення, а Данілов вдягнув чорну сорочку на знак трауру через смерть улюбленого таргана (в його голові, напевно). А директор ЦРУ у січні приїздив за контрмарками на травневі шашлики від найвеличнішого для Байдена з сином. А військова частина в Гостомелі була розформована через виявлення надлишкового майна в ЗСУ, яке можна продати і закатати в асфальт (на радість Бєні з агрохімією)...

Зате яких героїв-пабєдунів з цих членів ОПи робить "єдиний анал"! Навіть на сльозу пробивають з "розбавленою мівіною"!
Зборисько брехливих покидьків (що в ОПі, що на "єдиному аналі").
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12.12.2022 22:32 Відповісти
елементарний рефреймінг - скажуть, шо під час ремонту дерьмак та ********** особисто позакладали в опори вибухівку, яку тільки сьогодні змогли підірвати. кнопку нажав Сам. теж Особисто! )
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12.12.2022 22:39 Відповісти
Але лише після того, як верещучка сказала, що така кнопка є, а дєрьмак показав де саме та кнопка є! Сподіваюсь, найвеличнішому було боляче, коли відбувався процес пошуку кнопки та її натискання
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12.12.2022 22:47 Відповісти
"Міст було збудовано 1969 року і капітально відремонтовано 2021."
"Це один з етапів підготовки влади до повномаштабного вторгнення такий - зробити надійними та широкими дороги на основних напрямках вторгнення?"
Ты что, вообще ку-ку? Кто весной-летом 2021 года знал, предполагал что будет зимой 2022 года?
А потом все мы резко становимся "умными," главное - найти "виновника"..
А они наступали бы и по неотремонтированным дорогам, колдобины, ямки для танка или БТР - не помеха..
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12.12.2022 22:46 Відповісти
У березні 2021 вже відбувалися наради західних країн (США в тому числі) стосовно можливості повномаштабного вторгнення московії в Україну.
Ліньки шукати, але в гуглі ви це зможете знайти, якщо це вас дійсно цікавить.
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12.12.2022 22:49 Відповісти
Ну и.. Я говорю что они наступали бы и по неотремонтированным дорогам, колдобины, ямки для танка или БТР - не помеха..
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12.12.2022 23:13 Відповісти
Різна швидкість. А зменшення швидкості просування ворога - додатковий час для організації оборони. Все взаємопов'язане.
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12.12.2022 23:29 Відповісти
В колдобинки прекрасно можно мин позакладывать в отличии от ровного асфальта, уж если на то пошло.
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12.12.2022 23:36 Відповісти
попереджали ще в дев'ятнадцятому році, але до тупих і по цих пір не доходить
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12.12.2022 23:43 Відповісти
гнида Шуфрич , сдававший блокпосты , ОКАЗЫВАЕТСЯ В ТЕРОБОРОНЕ СЛУЖИЛ , а Колян Котлета волонтёрил , в ресторанах Львова жрал и не хотел платить , доказывал ,что беженцам положено бесплатно
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12.12.2022 23:27 Відповісти
Ето вам не крымский мост который сложился в трех местах от какого то пшика. А раньше строили мосты на совесть, что Антоновский что етот
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12.12.2022 22:35 Відповісти
Всё-же всё зависит от того какое количество заряда было применено там и там..
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12.12.2022 23:15 Відповісти
пролеты не сложились, а сдвинулись.
новые поставили, места крепления были повреждены.
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13.12.2022 04:59 Відповісти
Якраз і "дастыглі". Міст всьо. Інша справа, що вони зараз, через Молочну понтони перекинуть
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12.12.2022 22:36 Відповісти
це ж нада так засрать мазгі рєпоєдам... українську армію та народ назівать націоналістами будучи оккупантом.
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12.12.2022 22:42 Відповісти
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12.12.2022 22:43 Відповісти
Міст втомився. Федоров з гумором, аднака.
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12.12.2022 22:43 Відповісти
Так, міст нещодавно оновили. Не буду про "велике будівництво", але це напрошується. Бо ЗНАЮ, що мужики з мого села(Приазовський р-н), від якого до цього мосту 25 км, на ДРУГИЙ день вторгнення в Запорізьку область були в військоматі. З вимогою дати зброю оборонятися. Їх нах послали, сказали, що "можете в Бердянськ з'їздити". Наші поїхали, а там їх теж ввічливо "Та шо ви, нічєго нє будєт, єдьтє по домам"... Так що здача моїх Бердянська і Мелітотоля- це виключно ДОГОВІР, не інакше... До речі, тепер оркотня(якщо місточку ВСЕ) буде їздити далеченько між Бердянськом та Мелітополем- аже через -тудуум- Мирне, в якому ЗСУ нещодавно накрили кцпських "воєнів". Так що ЗСУ визначило маршрут для орків)))
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12.12.2022 22:50 Відповісти
Забув. Хлопці з села в ЗСУ, живі(один контужений був, але знов там, всі додому після перемоги приїдуть). Як мінімум про четверо знаю. І про одного вони вилупка знають- Рєзанов такий собі, він у Миротворці. Рєзанов, біжи, падло.
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12.12.2022 22:54 Відповісти
Слава Залужному , а выродкам сдавшим мой Мелитополь гореть в аду вместе с рашистами, 🤢🤡 😈 ЗА ОМАН ОТВЕТЯТ ‼️СДАЛИ ТЕРРОРИСТАМ "коридор"вместе с людьми , как крепостными
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12.12.2022 23:34 Відповісти
Чому через Мирне? А південне напівкільце Мелітополя?
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12.12.2022 22:56 Відповісти
Може й так, я не знав, там не їздив, а там хіба мости на танки розраховані? Якщо так, то- ЗСУ, придивіться, будь ласка на це півкільце! Якщо не помиляюсь, "с Садове"- є така автобусна зупинка, там міст, але я там не їздив, точно не знаю, що й як.
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13.12.2022 00:46 Відповісти
Саме так, біля Садового.

Думаю, якщо будуть там техніку ганяти, цей міст також довго не простоїть.
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13.12.2022 00:49 Відповісти
Теж так гадаю, ЗСУ зараз має ініціативу у війні, а цапи лише по трансформаторах та лікарнях луплять, та й то- здалеку, виродки.
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13.12.2022 08:27 Відповісти
В трьох районах Запоріжчини повідомляють про вибухи. У окупантів палає.
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12.12.2022 22:58 Відповісти
Тікайте мокші. У вас іще є шанс.
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12.12.2022 23:09 Відповісти
Будуть тепер перекидати руками..
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13.12.2022 00:24 Відповісти
Тепер техніка перекидатиметься сама.
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13.12.2022 03:21 Відповісти
https://youtube.com/shorts/fOK9goKefZk?feature=share...

Лет 10 назад я на цензоре говорил о знаменитом Азербайджанском долгожителе Ширали Мислимове.. который прожил 168 лет.... выше видос об этом феномене...👆
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13.12.2022 07:16 Відповісти
Коментатор якийсь уйобок ...
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13.12.2022 09:03 Відповісти
В объезд ехайте скотиняки.
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13.12.2022 10:22 Відповісти
 
 