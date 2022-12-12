Під Мелітополем пошкоджено автомобільний міст, який використовували окупанти для перекидання техніки. ВIДЕО

У Запорізькій області біля окупованого Мелітополя пошкоджено міст, що використовувалося для перекидання техніки армії РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"У Мелітополі "втомився" міст, що з'єднував місто із селом Костянтинівка. Це один із стратегічно важливих мостів після втоми Кримського мосту. Саме через нього окупанти перевозили військову техніку зі східного напрямку", - повідомив мер Мелітополя Федоров.

Водночас у телеграм-каналі незаконно створеної окупаційної адміністрації міста стверджується, що міст не зруйнований, проте вибухом пошкоджено його опори і тому рух через нього припинено. Вибух, за даними окупантів, стався близько 21:00.

На виїзді з Мелітополя поблизу села Костянтинівка протікає річка Молочна, довжина мосту над нею – близько 130 м. Дорога йде у бік Бердянська на березі Азовського моря на сході Запорізької області. За даними з відкритих джерел, міст було збудовано 1969 року і капітально відремонтовано 2021.

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