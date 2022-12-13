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Ворог готується до нових ракетних атак і може вдарити в будь-який час, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 292 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодня ми додаємо Україні нових енергетичних сил. Після кожного російського удару – відновлюємо систему. Настільки, наскільки це можливо. Робимо все, щоб завезти в Україну якнайбільше обладнання, яке може компенсувати шкоду від влучань ракет. І я дякую всім українським підприємцям, волонтерам, усім нашим партнерам, які із цим допомагають.

Але всі ми маємо бути свідомими того, що Росія не відмовилась від цієї своєї тактики терору. Відсутність масованих ракетних ударів говорить лише про те, що ворог до них готується і може ударити в будь-який час. Хоча очевидно, що і без світла ми добре знаємо, куди стріляти і що звільняти, Росія все одно надіється на блекаути. Це остання надія терористів...

Тож, поки в них є ракети – а вони ще в Росії є, – будь ласка, сприймайте серйозно всі попередження від українського військового командування, від наших Повітряних сил і сигнали повітряної тривоги. На всіх рівнях маємо бути готовими до будь-яких ворожих намірів. І зробимо все, щоб пройти цю зиму", - сказав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Говорили про дані розвідки щодо планів росіян, - Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+21
не нагнетай... скоро Новый год... оливье там...шампаньское...сыр-ковбаса...Буковель...
да???
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12.12.2022 22:51
+20
Ну чисто провидець.
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12.12.2022 22:47
+15
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12.12.2022 22:56
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Ну чисто провидець.
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12.12.2022 22:47 Відповісти
Та вже якось похер на його провідіння гундіння. Його посіпаки вже довели до того, що у нас вже подають електрику на кілька годин на добу, як і обіцяли більше місяця тому. І все це за час без обстрілів, за крайній тиждень, довели час відключень з 8 до 16-20 годин. І що то трапилося за ці 4-ре дні?
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13.12.2022 05:28 Відповісти
Спасібо, кеп!
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12.12.2022 22:48 Відповісти
це означає "Дайте ще грошей!"
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12.12.2022 22:49 Відповісти
Або трансформаторів. Які параша знову роздовбає, бо клепає ракети навіть в умовах "санкцій".
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12.12.2022 22:51 Відповісти
Ну і чудово, головне, що не в ЗСУ.
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12.12.2022 22:52 Відповісти
на ВСУ летят другие.
у каждого вида, свои цели.
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13.12.2022 04:48 Відповісти
Бред несешь, на нас и на всу летят одни и те же ракеты. Специальных ракет для трансформаторных будок не существует.
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31.12.2022 23:56 Відповісти
что предлагаеш сделать,поднять руки перед плешивым?
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13.12.2022 00:14 Відповісти
самі Штати, деякі спецслужби Ізраїлю та Європи могли б вирішити питання з диктатором рф володимиром путіним за п'ять-сім годин, але він не є метою номер один

"Була б виведена з гри основна фігура - і війна б закінчилася. Але вони цього не хочуть робити, я думаю, тому що розуміють: ніхто, крім путіна, не здатний Довести росію до Остаточного Краху, до остаточного розсипання, а це позбавить їх від необхідності застосовувати нехай і конвенційну, але все ж таки якусь Серйозну Зброю", - заявив N.

Він вважає, що путін усе Зробить сам, оскільки настільки бездарний і не здатний передбачати наслідки своїх вчинків, а також настільки садистичний, що "Руйнування Росії вирішили довірити йому, тому він ще живий". (с)
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12.12.2022 23:27 Відповісти
Не закінчиться війна із смертю пуйла.Там 90%таких.Все,що вони загарбали,вони всі вже вважають«ісконно рюзькімі тєрріторіямі»
Війну закінчать лише ЗСУ
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13.12.2022 06:40 Відповісти
не нагнетай... скоро Новый год... оливье там...шампаньское...сыр-ковбаса...Буковель...
да???
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12.12.2022 22:51 Відповісти
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12.12.2022 22:56 Відповісти
ну растёт...колысь и беня осознает,шо восточнее харькова живут токо дикие арабы.
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12.12.2022 22:56 Відповісти
Не араби, а азіати. І не дикі, а з менталітетом рабів. Але це моє ІМХО
Бєня це розуміє, тому й не біжить туди. Адже тут в нього гарна "криша" і його не чіпають. Навіть спонсорують з бюджету, справи закривають...
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12.12.2022 23:02 Відповісти
ну наверное ты прав...хуйлосапиенсы тады.
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12.12.2022 23:07 Відповісти
Ворог готується підім'яти під ОПу Крнституцій суд.
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12.12.2022 22:57 Відповісти
« Не так страшны зловредные враги, как хитрожопые друзья »
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12.12.2022 22:59 Відповісти
та то уйня... во там автомобіль якогось шістьорки підірвали ото панімаїшь новасть...а то шо нема ракет на 1500+ км то фсьо папєрєднікі розікрали
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13.12.2022 00:23 Відповісти
https://youtu.be/mHQ7Wh-9QdA...

Моцкалям надо готовится к задымлениям и отключениям света...🤣 аргументированный видосик
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13.12.2022 00:27 Відповісти
Во времена Майдана Ющенко Я колись казав...Кучмисты ещё сделают много сюрпризов для Украины...Данилыч зна шо робе...😝🤒 Опытный палитик..
Надобраніч...
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13.12.2022 00:31 Відповісти
под новостями про Зе вся зрадоботная психбольница собирается.
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13.12.2022 00:34 Відповісти
Где ты новости видел?
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13.12.2022 00:58 Відповісти
Ну что еще можно ожидать от позеленевшего идиота
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13.12.2022 02:41 Відповісти
18 декабря день рождения Джугашвили...которого путлер до сих пір цалует в ноздри...
Готовимся ..
Спю...🛌
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13.12.2022 00:34 Відповісти
Вот видишь, даже ты знаешь когда у него Денюха.
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13.12.2022 04:52 Відповісти
Я знаю все,что ничего не знаю,другие не знают и этого...
Наверно в школе плохо учился...😝
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13.12.2022 05:27 Відповісти
Хмырь мавзолейный любит сакральные советские даты...и напал 23 февраля...в день сраной красной армии..,хотя кажуть что 24...просто дал своей быдлоте побухать 23...а 24 начать бомбить Киев за три дня...
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13.12.2022 05:30 Відповісти
Най- Най- Найвеличніший брехун року ,що минає.
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13.12.2022 06:20 Відповісти
https://youtube.com/shorts/Qt-g60vdZBY?feature=share...

РабZeю накрыли повальные пожары..а не только Санкции...🤣 классный видос 👆
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13.12.2022 06:44 Відповісти
Ти Вова нагнітаєш хуже Скабаєвой...
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13.12.2022 08:12 Відповісти
Це повідомлення до того щоб ЗСУ не починали не якого наступу.
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13.12.2022 12:18 Відповісти
 
 