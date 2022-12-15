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Російський репер Птаха про війну в Україні: "Молодежь вообще не понимает за что мы воюем. "Вагнеровцы" воюют за деньги. Вы думаете они за наш флаг там воюют?". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Російський репер Давид Нурієв (Птаха) в студії кремлівських пропагандистів розповів про повне нерозуміння російською молоддю причин війни з Україною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, слова Нурієва викликали обурення пропагандистів і звинувачення на адресу співака про його невміння працювати з молодіжною аудиторією. Окрім того, Нурієв заявив, що "вагнерівці" - це звичайні найманці, які воюють за гроші.

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"Молодежь, честно говоря, мало кто понимает, что мы там делаем. Потому что границу они сюда никто не перешел. А выезжать на идеологии Советского Союза, что мы боремся с немцами, это такое себе... И у меня очень много друзей в ЧВК Вагнер воюют... Они бабки зарабатывают. Кто в Вагнер идет - зарабатывать бабки идет. Вы реально думаете, что они идут за флаг туда?", - заявив пропагандистам співак.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+21
За свихнувшегося карлика ***** схиблені ідеї . Є нелюди котрим просто подобається вбивати й гвалтувати... там різний непотріб у "фтарой арміі" назбирали. Когось як ягня на забій женуть заград отряди.
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15.12.2022 10:15
+17
Цю Птаху напевно скоро там посадять . Це вже вдруге він вщент ламає всі скрєпи пропагандонам ..
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15.12.2022 10:22
+16
Каанєшна за трицвєт, атєчєство і *****.
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15.12.2022 10:15
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Каанєшна за трицвєт, атєчєство і *****.
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15.12.2022 10:15 Відповісти
***** ********** РОССИЯНЕ ПЕТИЦИЮ МОЛ ВОВА ХОРОШ ****** МАЯТСЯ ЗАКАНЧИВАЙ СВОЕ ПЕСОЧНОЕ СВО ПРИДУРОК НАБРАЛИ М ГНОВЕННО 25 ТЫСЯЧ ПОДПИСЕЙ... а тут как ********* пропаГАНДОНЫ боятся потерять зарабогток чем же и где они столоваться то будут... именно эти политические гандоны на ТВ истерят об окончании войны понмиая-- что им больше никто на ТВ не даст работу в качестве даже уборщика..все вернос казат пацан молодые вообще не впендрились
ЗА ШО? ЗАЧЕМ? И НА КОЙ ЛЯД...
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15.12.2022 10:46 Відповісти
За свихнувшегося карлика ***** схиблені ідеї . Є нелюди котрим просто подобається вбивати й гвалтувати... там різний непотріб у "фтарой арміі" назбирали. Когось як ягня на забій женуть заград отряди.
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15.12.2022 10:15 Відповісти
Птаха?петух даже украинское слово ******* ******** дырявая,сын шлюхи
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15.12.2022 10:16 Відповісти
Цю Птаху напевно скоро там посадять . Це вже вдруге він вщент ламає всі скрєпи пропагандонам ..
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15.12.2022 10:22 Відповісти
Якби він комусь щось ламав, то другого разу не було би. Так шо нікого не посадять. Не переймайтесь.
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15.12.2022 11:01 Відповісти
Та я й не переймаюсь , посадять - не посадять мені зовсім пох .. Просто дивно . Цей чувак вже вдруге за тиждень ріже правду матку на телеканалі , про те що ж насправді відбувається , чим вганяє матьорих пропагандонів в ступор .. Вагнерівці дійсно воюють лише за гроші , всякі шизофренічні ідеї ***** - їм пох . І він це озвучив на всю паРашу . !! Хіба не дивно ?
Про мобілізацію , ще раніше , він теж сказав правду - гребуть всіх підряд , і калік і наркош і алкашню .
Таке на паРаші озвучувати великий гріх , але йому це сходить з рук . Тому й - дивно .
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15.12.2022 11:32 Відповісти
Блін, ну як мала дитина . Яка нафіг правда-матка? Всі ті шоу на 100% зрежисовані. Крок в бік від сценарію і вас там більше ніколи не буде. Так шо той говнорепер не правдоруб, а просто розставляє потрібні акценти.
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15.12.2022 11:34 Відповісти
Тобто - по сценарію цей птаха мав озвучити наративи які йдуть в розріз з офіційною пропагандою кремля . ?? . Навіщо це пропагандонам . ?
Ну нехай навіть - розставляє акценти , але ж вони правдиві ,, бо вагнерівці дійсно воюють лише за гроші .
 То що не так . ?
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15.12.2022 11:46 Відповісти
Поперше вагнерівці не всі воюють за гроші. Дехто воює лише за те, шо його з тюряги випустили. Ось він вже і скиздів. А навіщо все це пропагандонам, можна зʼясувати чітко і однозначно. Але для цього треба занурюватися в тему, дивитися всі ті шоу. А мені це бридко, та і часу нема.
Ну і далі. Він виступає проти війни? Ні. Він викриває недостатню політроботу з населенням, коли не до всіх доведена пропаганда. А це не "в розріз" а "конструктивна критика".
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15.12.2022 12:02 Відповісти
Та він не виступає ні проти війни ні проти ідей ***** . І я не говорю про нього як про - хорошого руського . ? . Мені на нього начхати . ЗОВСІМ .
Просто мене дивує що він говорить речі , які йдуть в розріз з кремлівською пропагандою , і все .
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15.12.2022 12:47 Відповісти
Я вважаю так (і ви звісно можете не погоджуватися). Оскільки випадкових людей там майже нема і всі ці шоу повнистю зрежисовані, то коли ви бачите там шось, шо вам здається проти кремлівської пропаганди вдруге (перший раз не рахуєм, бували в них випадки, коли чуваки стартували на ведучіх і політику партії, але вони одразу зникали, причом деякі - зовсім), то це полюбому в сценарії. Значить політтехнологи вирішили або налити в вуха якійсь таргетгруппі, або застосовують правило 80% брехні+ 20%правди, шоб брехня теж здавалася правдою.
І це ніяк не означає, що там зʼявився Небутерброд№2, який відкриє очі кацапам.
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15.12.2022 13:54 Відповісти
Щасти вам у пошуках "хороших рузьких" та пропагандонських токшоу
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15.12.2022 13:44 Відповісти
*та = на
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15.12.2022 13:55 Відповісти
Те що мене заспамили-не дивуюся.Такі барани,як ти тільки на таке й спроможні. І де це і коли говорив про "хорошого рузького"?Деякі іноді задають пропагандонам хороші запитання.Побільше б таких запитуючих.
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15.12.2022 15:53 Відповісти
Кісо, я не спамлю тих, з ким не згоден. Спамлю тільки дебілів. Тож покищо я на тебе цю кнопку не використовував. Який сенс писати тобі відповідь і спамити? Але в тебе все ще може бути попереду
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15.12.2022 15:56 Відповісти
Вася, ти читати не вмієш? "Дехто воює лише за те, шо його з тюряги випустили." Які гроші, кисо? Об чьом ти?
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15.12.2022 13:45 Відповісти
І наостанок. Тест на українця . Вася, в боротьбі з Зеленим Змієм переміг хто?
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15.12.2022 13:47 Відповісти
Російський репер- це як російський борщ,який насправді щі
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15.12.2022 10:22 Відповісти
ему подавались разные обычные в трактирах блюда, как-то: щи с слоеным пирожком, нарочно сберегаемым для проезжающих в течение нескольких неделей, мозги с горошком, сосиски с капустой, пулярка жареная, огурец соленый и вечный слоеный сладкий пирожок, всегда готовый к услугам
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15.12.2022 10:36 Відповісти
Блеать ночная смена 4 утра
Захотелось пирожков которые обычно употребляют на поминках
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15.12.2022 10:39 Відповісти
Гурман
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15.12.2022 11:09 Відповісти
Реп - це взагалі музика для, м'яко кажучи, не надто розумних людей, а рюсскій реп - тим більше...
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15.12.2022 11:24 Відповісти
Російський репер - це як афроамериканець з балалайкою.
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15.12.2022 11:36 Відповісти
Это "культ смерти.." Путин же сам недавно сказал: "все равно от водки умрут". А так получится, что "погиб за родину". Вы же знаете классика "Когда государство становится убийцей, оно всегда называет себя Родиной".
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15.12.2022 10:25 Відповісти
Пред Родиной, конечно, неудобно...
Долги, конечно, надо отдавать...
Но почему она - в уплату долга -
С вас требует кого-то убивать?
И коль у вас пред ней долги такие,
Что даже жизнь - в уплату их - пустяк,
То хочется спросить вас, дорогие,
Зачем же вы одалживались так?
Коль Родина удар наносит сзади,
Да так, что аж в глазах потом круги,
То лучше, дорогие, не влезайте
Вы к этой страшной Родине в долги!
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15.12.2022 10:49 Відповісти
Ну хоч чесно сказав.
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15.12.2022 10:33 Відповісти
Да , только у него очень много друзей в ЧВК Вагнер. Такой же урод , как и все в раше .
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15.12.2022 11:28 Відповісти
Та це зрозуміло, що він урод. Тут жодних питань не виникає, як то кажуть.
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15.12.2022 11:30 Відповісти
Расіянін нє стидись флага своєго. Он вєдь с аквафрешем цвєта одного!
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15.12.2022 10:36 Відповісти
То есть "напасть на суверенное государство" это в порядке вещей. А проблема оказывается "за что воевать". Если это деньги, то нормально. Если без личных интересов воевать, то не хватает мотивации. Какие они конченные все.
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15.12.2022 10:36 Відповісти
ясна справа, для них працювати це некруто, красти, вбивати - це круто, тому й лоляльність у населення до урок і алкоголиків
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16.12.2022 02:27 Відповісти
Достали навіть таке лайно як ця птаха
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15.12.2022 10:47 Відповісти
Знову харошихрузкіх шукаєте? Журналісти, вам що, немає чим зайнятися? Дрочите на московитів? Дуже вам, закомплексованим дурням, хочеться, аби вони вас полюбили? Шукаєте їхнього визнання? Придурки ви.
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15.12.2022 10:51 Відповісти
Писав колись не раз - Росія почне "прозрівать" не тоді, коли відчує запах власної крові, а лише тоді, коли почне нею захлинаться Це вже починається Російсько-японська війна 1904 року теж була не зрозумілою для жителів Російської імперії Коли вони почали "захлинаться власною кров"ю" - спалахнула перша революція
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15.12.2022 10:53 Відповісти
Схоже на те, що цій Птасі скоро крила обрубають кремлівські убивці.
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15.12.2022 11:14 Відповісти
да ты просто гений "Запад" уже когда то перекупил кацапов ножками Буша - и что из этого по итогу вышло
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15.12.2022 14:46 Відповісти
Да никто там не понимает. Путин просто сумасшедший.
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15.12.2022 11:17 Відповісти
Мавзолейное стадо баранов 🦍🦍🦍 никогда ни на кого не нападало...это их мочат в сортире 600 лет подряд...🤣
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15.12.2022 11:21 Відповісти
Солопей расийский, сратый Птах,
Начинает песнь свою со "свиста"...
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15.12.2022 11:26 Відповісти
В столице Сербии официально открыли офис ЧВК Вагнер..., президент Вучич типа братан Конглагерного быдла... путлера с пригожиным...💥💥два депила это сила 🔥💥а три целая армия...🦍🦍🦍
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15.12.2022 11:28 Відповісти
"Сенатор" - ти постійно "бухаєш" чи "по жизні долбойоб"? Ну раніше ти "списував" всі "мульки" на батька - "типу "старий дурень" Коли така "мулька" перестала спрацьовувать - ти став "Сенатором" офіційно Однак продовжується та сама "пурга" Ти або "закодуйся" або роби щось інше бо тебе "пре неападецки"
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15.12.2022 16:08 Відповісти
путин решил устроить маленькую победоносную войну чтобы рейтинг себе поднять.
дурачки умирают за рейтинг путина.
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15.12.2022 11:37 Відповісти
війну щоб продемонструвати всім силу, всіх налякати, захопити території, китайці русскіх витісняють.
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16.12.2022 02:25 Відповісти
З цього відео треба залишити лише 5 секунд:

- Ви сможетє снять ролік і абьясність, што ми там дєлаєм?

- Я сам асоба нє панімаю
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15.12.2022 12:04 Відповісти
Родился в Баку. Отец армянин, мать азербайджанка, а сын стал российским патриотом.
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15.12.2022 13:31 Відповісти
Схоже птаха вирішив у США чи у Європі просити політичний притулок. Ще пару таких шоу і ми побачим його у іншій країні
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15.12.2022 13:40 Відповісти
Был такой репер Face. Уезжал с шумом, скандалом в Лондон, как будто собрался возглавить правительство в изгнании. А потом пропал с концами. Они там никому не нужны.
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15.12.2022 13:50 Відповісти
Він може про те не знає
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15.12.2022 13:57 Відповісти
Це п'ять!,
хоч хтось зміг сказати те що і так у усіх в голові крутиться
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15.12.2022 14:54 Відповісти
Идея этой войны = рабы добывают хозяину новых рабов и новые территории.
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15.12.2022 15:08 Відповісти
Походу Птаху внесуть у список неблагонадійних співаків
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15.12.2022 20:02 Відповісти
щось слабо віриться в "обурення" пропогандистів, мабуть до влади рвуться "опозиціонери" які вважають що Ураїну треба було брати не силою а хитрістю.
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16.12.2022 02:23 Відповісти
 
 