Російський репер Птаха про війну в Україні: "Молодежь вообще не понимает за что мы воюем. "Вагнеровцы" воюют за деньги. Вы думаете они за наш флаг там воюют?". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Російський репер Давид Нурієв (Птаха) в студії кремлівських пропагандистів розповів про повне нерозуміння російською молоддю причин війни з Україною.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, слова Нурієва викликали обурення пропагандистів і звинувачення на адресу співака про його невміння працювати з молодіжною аудиторією. Окрім того, Нурієв заявив, що "вагнерівці" - це звичайні найманці, які воюють за гроші.
"Молодежь, честно говоря, мало кто понимает, что мы там делаем. Потому что границу они сюда никто не перешел. А выезжать на идеологии Советского Союза, что мы боремся с немцами, это такое себе... И у меня очень много друзей в ЧВК Вагнер воюют... Они бабки зарабатывают. Кто в Вагнер идет - зарабатывать бабки идет. Вы реально думаете, что они идут за флаг туда?", - заявив пропагандистам співак.
Будь ласка, зачекайте...
ЗА ШО? ЗАЧЕМ? И НА КОЙ ЛЯД...
Про мобілізацію , ще раніше , він теж сказав правду - гребуть всіх підряд , і калік і наркош і алкашню .
Таке на паРаші озвучувати великий гріх , але йому це сходить з рук . Тому й - дивно .
Ну нехай навіть - розставляє акценти , але ж вони правдиві ,, бо вагнерівці дійсно воюють лише за гроші .
То що не так . ?
Ну і далі. Він виступає проти війни? Ні. Він викриває недостатню політроботу з населенням, коли не до всіх доведена пропаганда. А це не "в розріз" а "конструктивна критика".
Просто мене дивує що він говорить речі , які йдуть в розріз з кремлівською пропагандою , і все .
І це ніяк не означає, що там зʼявився Небутерброд№2, який відкриє очі кацапам.
Захотелось пирожков которые обычно употребляют на поминках
Долги, конечно, надо отдавать...
Но почему она - в уплату долга -
С вас требует кого-то убивать?
И коль у вас пред ней долги такие,
Что даже жизнь - в уплату их - пустяк,
То хочется спросить вас, дорогие,
Зачем же вы одалживались так?
Коль Родина удар наносит сзади,
Да так, что аж в глазах потом круги,
То лучше, дорогие, не влезайте
Вы к этой страшной Родине в долги!
Начинает песнь свою со "свиста"...
дурачки умирают за рейтинг путина.
- Ви сможетє снять ролік і абьясність, што ми там дєлаєм?
- Я сам асоба нє панімаю
хоч хтось зміг сказати те що і так у усіх в голові крутиться