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війна (56389) інформація (170) Тимошенко_Кирило (494) Офіс Президента (1750)

"Пане Кириле, а для чого ви туди їздили, якщо воно й так усе працює", - заступник керівника ОП Тимошенко пояснює причини свого відрядження в ефірі телемарафону "Єдині новини". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів про причини своїх відряджень регіонами України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Тимошенко зробив це у відповідь на питання ведучої Яни Брензей.

"Пане Кириле, а для чого ви туди їздили, якщо воно й так усе працює", - запитала вона і наголосила на тому, що більшість питань, про які йдеться, має вирішувати місцева влада.

"Місцева влада також це робить. Щось може місцева влада вирішити самотужки, для чогось їм потрібна обласна влада,.. для чогось потрібна і київська влада - офіс Президента, Кабінет Міністрів, інші центральні органи виконавчої влади", - сказав Тимошенко. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Заступник глави ОП Тимошенко їздить на Chevrolet, який передали як гуманітарну допомогу, - Bihus.Info. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+61
порш сам обкатку не пройде. що незрозумілого?
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15.12.2022 10:50
+44
Їздить тому що ніякої користі від його діяльності в ОП нема, тому доводиться примазуватися до чужих досягнень щоб попіаритися, а ще щоб видивитися де що не так лежить, може машину яку в волонтерів можна вкрасти...
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15.12.2022 10:53
+43
собиратель помета и откатов ублюдок.. тому Зеленский и сказал САМ ЧТО СРАЗУ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ ОН УЖЕ НЕ БУДЕТ ПРЕЗИДЕНТОМ нас ждут ДОСРОЧНЫЕ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ ..пацанва из Оппы и Рады КМУ порнмиает пока то да се салюты парадыф надо самим сделать ноги из ст раны а то потом народ начнет копать глубоко и сильно и вылезет статьями 109-11 УК Украины + мелочевка Ковид асфальт и прочая галимая хрень... и получим все хором..до 15 лет... баланды и место у параши...
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15.12.2022 10:50
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порш сам обкатку не пройде. що незрозумілого?
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15.12.2022 10:50 Відповісти
Треба терміново міняти авто, вже пробіг завеликий, і хай трохи перепочине а то вже і ніс почервонів від навантаження.
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15.12.2022 11:42 Відповісти
И нал (кэш) собирать на порше сподручнее по регионам..
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15.12.2022 11:59 Відповісти
****** брехливий.
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15.12.2022 13:01 Відповісти
Кiрюша народився класичним гидроцефалом...В цьому всi його проблеми..
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15.12.2022 13:39 Відповісти
А в чем он сбрехал? Поподробнее плиз.
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15.12.2022 18:58 Відповісти
Подробнее тебе не поможет, как я понимаю, проблемы с возрастом старый солдат? )))
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15.12.2022 19:07 Відповісти
Ну, сделайте попытку, а вдруг. Итак, повторяю простой, даже для ЗЕдебила вопрос или умственно недоразвитого человека (впрочем это одно и тоже) - а в чём он сбрехал? С нетерпением жду ответа, хотя бы и з трёх пунктов.
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15.12.2022 19:12 Відповісти
Так, что , наташа П....маша, поподробнее не получаться или как?
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15.12.2022 19:29 Відповісти
Алёууу, натаха простима...ха, так, что там с вашей попыткой за поподробней? Ну хотя бы 2 пункта а не три.
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15.12.2022 19:38 Відповісти
Але, наташка из Парашки или наташка заПодляцкая, так, что там хотя бы с одним пунктом?
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15.12.2022 20:04 Відповісти
Так, что, соска, даже одного пункта поподробнее не получается?
Прошмндовка ты дешёвая привокзальная, наташа, и не более. Хочешь опровергнуть? тогда по пунктам, 1,2, 3, что ты не ************ сортирная. Жду опровержения.
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15.12.2022 20:39 Відповісти
Не могла вам вчасно відповісти, бо плетемо зимові сітки для маскувння наших воінів. Як я зрозуміла, пане старий солдате, ви ще і контужений. Тому що тільки хвора людина здібна написати таке. Що стосується тих пунктів з доказами, то коли приступ у вас пройде, то пошукайте інформацфю в інтернеті. Бажаю успіхів в лікувані.
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15.12.2022 20:54 Відповісти
Ответить получается, хотя бы одним пунктом ты не в состоянии парашная лживая хвойда.
Я не верю в то, что ты и тебе подобные плетут масксети для ВСУ.
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16.12.2022 06:42 Відповісти
Я у ОПи преЗЄка робота така -

"за Родиной смотреть" 😕
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15.12.2022 14:00 Відповісти
та ні... іздить дивиться шо ще можна смародернічать на халяву
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16.12.2022 19:57 Відповісти
собиратель помета и откатов ублюдок.. тому Зеленский и сказал САМ ЧТО СРАЗУ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ ОН УЖЕ НЕ БУДЕТ ПРЕЗИДЕНТОМ нас ждут ДОСРОЧНЫЕ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ ..пацанва из Оппы и Рады КМУ порнмиает пока то да се салюты парадыф надо самим сделать ноги из ст раны а то потом народ начнет копать глубоко и сильно и вылезет статьями 109-11 УК Украины + мелочевка Ковид асфальт и прочая галимая хрень... и получим все хором..до 15 лет... баланды и место у параши...
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15.12.2022 10:50 Відповісти
"Зеленский и сказал САМ ЧТО СРАЗУ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ ОН УЖЕ НЕ БУДЕТ ПРЕЗИДЕНТОМ" - а можно узнать когда или где он так сказал. Если это правда, то это самый большей подарок для всего мирового и украинского сообщества.
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15.12.2022 11:06 Відповісти
Ти спробуй погуглити
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15.12.2022 12:47 Відповісти
хорош трепаться.. в мене таке відчутя що його без майдана від влали не відгониш ніколи.
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16.12.2022 19:59 Відповісти
Це має одну назву-позичати очей у Сірка...
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15.12.2022 10:51 Відповісти
Зате. як він ними класно кліпає.
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15.12.2022 10:59 Відповісти
Треба прослідкувати за долею цієї журналюги.
Мабуть недовго вже працюватиме на марахвоні!
Ич яка! Питання незручні сміє ставити!
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15.12.2022 17:32 Відповісти
Всією країною вже керує ОПа на чолі з гундосиком.
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15.12.2022 10:51 Відповісти
Не керує, а довбе. Це різні речі, які ведуть до різного результату.
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15.12.2022 10:58 Відповісти
Эта гнида купила две тачки...одну за 8 лямов вторая за 7... И это во время войны...🦍 обезьяна позорная....
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15.12.2022 10:52 Відповісти
Наглядати їздив, грамоту від кардинала привіз ...
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15.12.2022 10:53 Відповісти
починаються тЬорки-гонки за лідера.. або хтось бере в обхід какаси
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15.12.2022 10:53 Відповісти
Їздить тому що ніякої користі від його діяльності в ОП нема, тому доводиться примазуватися до чужих досягнень щоб попіаритися, а ще щоб видивитися де що не так лежить, може машину яку в волонтерів можна вкрасти...
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15.12.2022 10:53 Відповісти
Зелені потвори наживаються на війні.
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15.12.2022 10:53 Відповісти
Він не просто так їзде, він героїчно та незламно їзде.
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15.12.2022 10:53 Відповісти
Чим частіше ставитимуть такі запитання, тим швидше зникне зелене болото
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15.12.2022 10:54 Відповісти
Ось так просто? Гадаєте від запитань совість їх замучає і вони самоліквідуються?
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15.12.2022 11:02 Відповісти
яка гидка і тупа рожа ......ще б дермака продажного упиря показали
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15.12.2022 10:57 Відповісти
В нас це ж в крові -- я начальник - ти дурак . От він і робить вояжі шоб показати хто в домі хазяін .
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15.12.2022 10:58 Відповісти
Зелена тварина, письтит как троцкий!
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15.12.2022 11:03 Відповісти
"Щоб мене показували в ефірі телемарафону кожен день, або й кожної години". Чому вона таке дурне питає подумав ТиМошонка...
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15.12.2022 11:06 Відповісти
Питання які вирішувати потрібно на місці всім звісно відомі.....
Палиться
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15.12.2022 11:07 Відповісти
Одни твари в этой зеленой гоп компании. И самое удручающее , что опять Боневтика выберут, а он опять свою команду мародеров и крадунов притащит.
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15.12.2022 11:07 Відповісти
Печерский холм:

​​🏛️А вы обратили внимание насколько нескучной стала жизнь у заместителя Ермака и куратора "Большого строительства" Кирила Тимошенко? Если нет, то напомним.
🚗Для начала Тимошенко поймали ездящим на джипе "Шевроле Таху", переданном компанией "Дженерал Моторс" для гуманитарных операций. Скандал вышел некрасивый.
🏬Пресса с радостью подхватила тему Тимошенко, появились материалы о его особняке и прочей недвижимости. О том что Тимошенко живет не по средствам, известно давно. Его образ жизнии и раньше вызывал много вопросов.
🤦🏼И вот 1 декабря в ход пошла тяжелая артилерия. Издание "Украинская правда" сообщило, что Тимошенко прямо во время войны пересел на новенький "Порш Кайен" и теперь на нем рассекает по столице. Историю попытались просто замолчать, однако к делу подключилось Национальное агенство по противодействию коррупции. Его глава Александр Новиков сообщил что ведомство проверяет информацию о машинах Тимошенко.
⚖️В последнее время НАПК развернула бурную деятельность. Например, агенство заявило что Юрий Витренко незаконно занимал пост главы "Нафтогаза". После такого заявления как минимум должно быть открыто расследование. Далее НАПК обвинило еще одного заместителя Ермака, Андрея Смирнова в том что он несколько месяцев не передавал на подпись президенту 10 решений СНБО (!!!) о введении антироссийских санкций. Такое обвинение тянет уже не на уголовку, а на преступление против государственной безопасности. Не удивительно, что реакцией Смирнова была форменная истерика с обвинением руководства НАПК что ему, мол заняться нечем.
😮Предрекаем. Кроме НАПК у господина Тимошенко скоро усилятся проблемы с НАБУ. Проблемы уже есть, всего лишь в октябре НАБУ провело обыск по делу о расхищении гуманитарной помощи у Елены Симоненко, советника Тимошенко. Характерно что Симоненко работала так же на Юрия Голика, одного из кураторов "Большого строительства". Как говорится, лиха беда начало.
🇺🇸Видите ли, НАПК и НАБУ, это как раз антикорупционные органы созданные прсле Революции Достоинства, при активном участии структур Запада. Запад не раз демонстрировал, что своего влияния на эти структуры он не потерял. Однако.
😢Еще недавно чиновники высокого ранга на все дела антикорупционных органов плевать хотели. Все обвинения они разбивали в судах по уже отработанной технологии. Однако. Санкции США введенные против печально известного судьи Павла Вовка и последовавшее за ними голосование Рады о ликвидации Окружного административного суда, который возглавляет Вовк, среди судейских породили полноценную панику. Всем стало понятно, под санкции завтра попасть может каждый.
🤠И вот ведь что интересно. Свое раздражение присутсвием Тимошенко в ОП Зеленскому не раз высказывали послы Британии и США. Зеленский их слова игнорировал и вот за Тимошенко взялись НАПК и НАБУ. А там дойдет и до судов, которые резко станут несговорчивыми. Господину Тимошенко прямо намекают, что пора покинуть финансовые потоки и уходить в отставку. А то...
🤷🏻‍♂️И это намек не только Тимошенко. Мы писали, что пожелание уйти в отставку госпожа Нуланд вместе с послом Бринк высказали в лицо Андрею Ермаку. Сейчас руководитель ОП на примере Тимошенко наблюдает что случится вскоре с ним самим. Если не прислушается.
🤔Продолжение следует, как говорится.
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15.12.2022 11:10 Відповісти
Тимошенко - очень непосредственный человек: живет не по средствам!
)))
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15.12.2022 11:19 Відповісти
За інформацією джерел УП заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з посади.

Замість Тимошенка на посаду планують призначити київського голову військової адміністрації Київської області Олексія Кулебу. Крім того, у відставку підуть глави ВЦА Сумської, Дніпропетровської, Запорізької і Херсонської областей.
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24.01.2023 07:52 Відповісти
Отмазка на случай если спросят про машину "Так я езжу по регионам по гуманитарным вопросам".
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15.12.2022 11:13 Відповісти
Воно (тИмошонка) повинно сидіти в ОП, та рахувати витрати на канцелярію
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15.12.2022 12:50 Відповісти
Ну навіщо висмоктувати з пальця ще одну сенсацію?І будинок він орендує,і машину йому дали напрокат-правда один і той самий забудовник,який чомусь завжди виграє всі тендери.Будівництво і закази на нього-дуже вартісні,це чайові.І одним Києвом він не обмежується.За такі чайові,можна і по регіонам поїздити...
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15.12.2022 13:45 Відповісти
Нажаль оточення президента не відрізняється великими моральними якостями від звичайних бариг.Ті хто критикував попередню владу за "торгівлю на крові" самі виявилисьтне кращіми а ще гіршими.При всіх недоліках але тоді рухались питання побудови арміі а що сьогодні?А сьогодні розкрадання гуманітарки,в Запоріжжі,ОСОБИСТИМИ друзями арахаміі та к.тимошенко,вилучиння,під власну дупу,авто із гуманітарки і як "вишенка на торті" Порш, знову під тією самою дупою, від фірми яка належить ПІДОЗРЮВАНОМУ в розкраданні гуманітарки.Кірюші сподобалось "велике будівництво" ,припускаю,що тому він і лізе всюди,щоб щось урвати.
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15.12.2022 11:18 Відповісти
пан кирил... какой он пан... как был грязью, так и останется... из грязи в князи князем не становятся... быдлотность, вшивость, вонь, плебейство они остаются навсегда... какой поп - такой и приход... 4 раза уклониться от армии - значит надо подбирать себе подобных...
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15.12.2022 11:28 Відповісти
ведущая молодчинка... красиво забила гвоздяру в гроб дьячка раскольников...
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15.12.2022 12:02 Відповісти
Зелена *******!
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15.12.2022 12:02 Відповісти
Чекаємо звільнення Яни Брензей. Що це за питаннячка до тест-драйвера халявних авто Кірілкі?
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15.12.2022 12:12 Відповісти
Рішатєль обісцяний
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15.12.2022 12:48 Відповісти
Заместитель завхоза на новом Порше ездит.
Это же сколько инвентаря и туалетной бумаги надо было украсть🔨🔑🚽🔧📜💡
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15.12.2022 12:53 Відповісти
XyU !!!
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15.12.2022 12:55 Відповісти
ЗЕ-рховний мародерокомандувач рулить
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15.12.2022 12:58 Відповісти
Одним тачки зя 7 лямів, а іншм закон "про розстріл" -

https://www.facebook.com/100002424727995/posts/pfbid0GSopKgrjnmXqoGpisqPXT9Ad9kVUADT2pEsgwGjmAXR8uE5aQxKCWD9619RP6LLFl/
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15.12.2022 13:08 Відповісти
В мене більше питань чому він живе на вілі олігарха і машині за 100 тисяч евро .
Хоча ще більше питань до Арахамії ，котрий не розлий вода з тим самим олігархом в вілі якого живе говоряча голова ОП
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15.12.2022 13:33 Відповісти
Кто допустил до тела журналистку с каверзными вопросами.
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15.12.2022 14:17 Відповісти
Їздив щоб імітувати вирішення питань, бо виникає питання, а може вони зовсім не потрібні, тим більш, за такі великі державні кошти. Та й на "порші" покатався.
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15.12.2022 14:51 Відповісти
во с..ка то!
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15.12.2022 15:16 Відповісти
В Україні вже немає корупції. Всі корупціонери покинули країну. Для відпустки.
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15.12.2022 15:20 Відповісти
Пане Кириле, а для чого ви туди їздили Джерело: https://censor.net/ua/v3387132


Як для чого ? Позиції ЗСУ зливати ворогу.
Це челендж від Безумної
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16.12.2022 00:21 Відповісти
мародер шукае шо ще можна вкрасти...
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16.12.2022 19:55 Відповісти
 
 