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Січеславські десантники знищили групу російських окупантів та їхню бронемашину. ВIДЕО безпілотника

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Артилеристи 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади знищили групу російських окупантів та їх бронемашину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної бойової роботи бійці опублікували у соцмережах.

"Окупантам не сховатися від Січеславських десантників! Налякані росіяни кинулися тікати від наших захисників, але спроба виявилася невдало", - написав у коментарі до відео головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бій десантників 25-ї бригади з російськими окупантами. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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15.12.2022 11:10 Відповісти
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15.12.2022 11:16 Відповісти
Кокошніки й лапті над полем летять,
Січеславці розбили "отряд вагнерят".
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15.12.2022 11:32 Відповісти
Po 10 miesiącach wojny rosyjska propaganda nie pochwaliła się ani jednym takim nagraniem, przynajmniej my w Polsce nic takiego nie widzieliśmy. Rosja nie ma dronów z kamerami, czy ich armii nie udało się opanować takiej techniki prowadzenia wojny?
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15.12.2022 12:22 Відповісти
Склеили ласты уставшими !
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15.12.2022 12:41 Відповісти
жописдан! (Job is done)
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15.12.2022 13:48 Відповісти
Якщо Січеславська, то чому "російських", а не московських, чи москальких?
Російський - це приналежний до басейну ріки Рось, а це Україна!
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16.12.2022 01:21 Відповісти
 
 