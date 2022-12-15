Солдати НАТО співають український "Щедрик". ВIДЕО
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Бійці контингенту НАТО в Латвії заспівали "Carol of the bells" - англомовну версію твору українського композитора Миколи Леонтовича "Щедрик".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, хоровий спів солдатів НАТО опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+29 Ан Мур
показати весь коментар15.12.2022 12:01
+23 Алекс Скела
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+22 Envoy
показати весь коментар15.12.2022 12:01
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Дякую!
Україна Симона Петлюри випроводжає в світ свого місіонера - Українську республіканську капелу (пізніше перейменовану в Український національний хор), керовану Олександром Кошицем, і за п'ять з лишком років та обспівує не тільки всю Європу, а й Америку.
У рідних же краях бродили завбачливо запущені чекістами чутки, що нібито це була справа рук злодіїв.
Тільки після того, як стали доступними в 1990-х архіви КДБ, ось цей документ - рапорт начальника Гайсинського повітового відділу міліції - спростував цю живучу вигадку.
Копія рапорту начальника Гайсинського повітового відділу міліції, що засвідчує факт загибелі М. Д. Леонтовича в січні 1921 року від руки агента ВЧК
У рапорті чітко сказано, що вбивцею є чекіст Грищенко (Афанасій). Так московська рука розправилася з митцем України, який, до того ж, ще й не бажав зрікатися своєї віри й належності до Української автокефальної православної церкви.
Нищення цвіту нації виллється в 1930-х у вседержавну акцію, названу істориками сталінським
терором.
За націю болить... А ще більше жалю та суму коли бачиш як олігархія сміється та бавиться на кістках...
Низький уклін. Дякую за просвітницьку роботу.
хор їм Верьовки
ІРІНА ФАРІОН https://youtu.be/v-43Xbn1ANw
‼️‼️‼️КАЦАПАМ НЕ ДИВИТСЯ
Ну - і так далі! Все по нотах Леонтовича!
...ком у горлі...
Дякую!