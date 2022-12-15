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Солдати НАТО співають український "Щедрик". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Бійці контингенту НАТО в Латвії заспівали "Carol of the bells" - англомовну версію твору українського композитора Миколи Леонтовича "Щедрик".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, хоровий спів солдатів НАТО опублікований у соцмережах.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+29
клас!

Дякую!
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15.12.2022 12:01
+23
Дуже зворушливо...
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15.12.2022 12:02
+22
У ху@ла в бункере истерика .
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15.12.2022 12:01
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У ху@ла в бункере истерика .
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15.12.2022 12:01 Відповісти
клас!

Дякую!
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15.12.2022 12:01 Відповісти
дуже класно, не розумію нащо їм зброя
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15.12.2022 12:02 Відповісти
Дуже зворушливо...
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15.12.2022 12:02 Відповісти
Кацапня сказиться. Ні щоб співати калінку-малінку під лабабайку.
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15.12.2022 12:03 Відповісти
Дуже гарно співають солдати НАТО український ,, Щедрик "👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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15.12.2022 12:04 Відповісти
Український Щедрик-це хіт...
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15.12.2022 12:04 Відповісти
притому-на всі часи...
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15.12.2022 12:29 Відповісти
Вот у тупых кацапов , в этом плане, промашечка, бо погнались за смаколиками(борщом).
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15.12.2022 13:34 Відповісти
Укрнацисты украинизировали сАлдат натА,заставЕли петь укрАинские песни прямА в трусикАх в Латвии где тоже живут Адни нарсыцы,кАкие ещё вам нужны дАказательства что Украфашисты зАхватили всех членАв натА и все пляшут тИперь пАд украинскую дудку.лижите сАсете
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15.12.2022 12:06 Відповісти
Чудово!
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15.12.2022 12:18 Відповісти
Кацапов разорвет от злости )))
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15.12.2022 12:18 Відповісти
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15.12.2022 12:31 Відповісти
NATO дякуємо!
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15.12.2022 12:47 Відповісти
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15.12.2022 12:51 Відповісти
Коли слухаєш мелодію «Щедрика» - аж не віриться, що Леонтович «мучився» над нею ще з ранніх 1900-х, адже нічого, здавалося б, дивного, просто низка повторів - та й усе: «Щедрик-щедрик, щедрівочка, Прилетіла ластівочка...». Але ж які повтори! Яка простота в цих розмережаних на чотири голоси - сопрано, альт, тенор і бас - нотних переливах!
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15.12.2022 12:52 Відповісти
І ось надійшов момент - Новоріччя 1916 року рік (ще за старим, юліанським, календарем), і студентський хор Київського державного університету підніс Україні й небесам над нею витвір Леонтовича і його народу.

Україна Симона Петлюри випроводжає в світ свого місіонера - Українську республіканську капелу (пізніше перейменовану в Український національний хор), керовану Олександром Кошицем, і за п'ять з лишком років та обспівує не тільки всю Європу, а й Америку.
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15.12.2022 12:58 Відповісти
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15.12.2022 12:59 Відповісти
23 січня 1921 року автор «Щедрика» був підступно вбитий у отчій хаті.

У рідних же краях бродили завбачливо запущені чекістами чутки, що нібито це була справа рук злодіїв.

Тільки після того, як стали доступними в 1990-х архіви КДБ, ось цей документ - рапорт начальника Гайсинського повітового відділу міліції - спростував цю живучу вигадку.

Копія рапорту начальника Гайсинського повітового відділу міліції, що засвідчує факт загибелі М. Д. Леонтовича в січні 1921 року від руки агента ВЧК

У рапорті чітко сказано, що вбивцею є чекіст Грищенко (Афанасій). Так московська рука розправилася з митцем України, який, до того ж, ще й не бажав зрікатися своєї віри й належності до Української автокефальної православної церкви.

Нищення цвіту нації виллється в 1930-х у вседержавну акцію, названу істориками сталінським
терором.
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15.12.2022 13:11 Відповісти


За націю болить... А ще більше жалю та суму коли бачиш як олігархія сміється та бавиться на кістках...

Низький уклін. Дякую за просвітницьку роботу.
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15.12.2022 19:18 Відповісти
Shchedryk / Щедрик. Carol of the Bells. Original Ukrainian Version with English and Ukrainian Lyrics
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15.12.2022 13:01 Відповісти
Libera - Carol of the Bells
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15.12.2022 13:08 Відповісти
https://youtu.be/lXQ15PyKM-M
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15.12.2022 13:13 Відповісти
https://youtu.be/XWsgqwk0EGo

хор їм Верьовки
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15.12.2022 13:18 Відповісти
++++++))))))))))
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15.12.2022 17:35 Відповісти
Автор найвідомішого щедрика у світі - Микола Леонтович | Велич особистості | лютий '16

ІРІНА ФАРІОН https://youtu.be/v-43Xbn1ANw

‼️‼️‼️КАЦАПАМ НЕ ДИВИТСЯ
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15.12.2022 13:37 Відповісти
Интересно, а как бы HIMARS исполнили наш "Щедрик" на Рождество?
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15.12.2022 14:14 Відповісти
"Льогко"! "Щедрик, щедрик, щедрівочка!" - "бах-бах-бабах!" Прилетіла ластівочка" - "бахбахбах бахбах!"
Ну - і так далі! Все по нотах Леонтовича!
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15.12.2022 15:26 Відповісти
Дякую
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15.12.2022 15:27 Відповісти
Чудово! дуже дякую за підтримку!
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15.12.2022 15:31 Відповісти
Дякуємо усьому цивілізованому та демократичному світу за підтримку Неньки України у нашій святій боротьбі. Ми ніколи їх не зрадимо і будемо справжніми братами. Українці вміють бути вдячними і завжди пам'ятають добро. А оркам ми ще завернемо кожуха на спину.
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15.12.2022 18:18 Відповісти
Які у виконавців натхненні та сяючі ОЧІ!
...ком у горлі...
Дякую!
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15.12.2022 22:28 Відповісти
то так )(уйла з бункеру виманюють
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16.12.2022 02:04 Відповісти
 
 