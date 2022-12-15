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Маленький херсонець про обстріли міста: "Мені не можна матюкатися, але одне слово я скажу...". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Хлопчик з Херсона нецензурно відреагував на черговий обстріл його міста російськими окупантами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, попри розуміння, що нецензурну лексику вживати не варто, він не підібрав іншого слова на адресу росіян.
"Мені не можна матюкатися, але одне слово я скажу - п#дараси кончені", - сказав маленький херсонець, стоячи біля будинку в який влучили окупанти.
Топ коментарі
+72 phantom4
показати весь коментар15.12.2022 12:56
+54 Myroslav Hrabovsky 9c770479
показати весь коментар15.12.2022 12:57
+49 Підлога Маккартні
показати весь коментар15.12.2022 13:01
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Будь ласка, зачекайте...
Вони ще гидотніші.
А ти уяви: пройде кілька років і заява: "Я - УКРАЇНЕЦЬ!" буде звучать, гордо - як гасло: "Я- ПЕРЕМОЖЕЦЬ! Бо ми перемогли те жахіття, яке лякало половину світу!"
Но вот сейчас должны всех этих артиллеристов отогнать за пределы досягаемости ствольной артиллерии и градов - т.е. на дальность Хаймарса. Иначе будет как в Харькове.
Порівняння з Харковом доречне… ще Нікополь..
на багато ваших питань, ви можете знайти відповідь самостійно. На деякі щоб відповісти, треба мати інформацію ГШ. У вас є питання до ЗСУ
///
безстрашний Мурчик з передової )))
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Я правильно зрозумів?