Маленький херсонець про обстріли міста: "Мені не можна матюкатися, але одне слово я скажу...". ВIДЕО

Хлопчик з Херсона нецензурно відреагував на черговий обстріл його міста російськими окупантами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, попри розуміння, що нецензурну лексику вживати не варто, він не підібрав іншого слова на адресу росіян.

"Мені не можна матюкатися, але одне слово я скажу - п#дараси кончені", - сказав маленький херсонець, стоячи біля будинку в який влучили окупанти.

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