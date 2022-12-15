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Маленький херсонець про обстріли міста: "Мені не можна матюкатися, але одне слово я скажу...". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Хлопчик з Херсона нецензурно відреагував на черговий обстріл його міста російськими окупантами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, попри розуміння, що нецензурну лексику вживати не варто, він не підібрав іншого слова на адресу росіян.

"Мені не можна матюкатися, але одне слово я скажу - п#дараси кончені", - сказав маленький херсонець, стоячи біля будинку в який влучили окупанти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни знову вдарили по центру Херсона. Є інформація про 2 загиблих

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+72
Молодець хлопець !
Вони ще гидотніші.
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15.12.2022 12:56
+54
Це кацапи, братику, кацапи.
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15.12.2022 12:57
+49
А зачем зебил разминировал Чонгар, сдал азовцев и построил для кацапов дороги вместо ракет??? Это звенья одной зеленой цепи
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15.12.2022 13:01
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Молодець хлопець !
Вони ще гидотніші.
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15.12.2022 12:56 Відповісти
А как точно сказал . Цензурными словами .
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15.12.2022 13:01 Відповісти
Солнышко ☀️, Вы все - Герои❤️💙💛‼️Берегите себя🙏🍀🍀
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15.12.2022 13:20 Відповісти
Радій! Виростає покоління, яке не буде не тільки поважать кацапів! Воно навіть не буде їх бояться! Вони їх будуть просто зневажать!
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15.12.2022 15:19 Відповісти
Землячка моя, із Ягідного, казала влітку: "Прийшли Питають: "У вас видеокасеты есть?" "Немає...." Вот дикари! Вы даже "видик" не смотрите?!...."
А ти уяви: пройде кілька років і заява: "Я - УКРАЇНЕЦЬ!" буде звучать, гордо - як гасло: "Я- ПЕРЕМОЖЕЦЬ! Бо ми перемогли те жахіття, яке лякало половину світу!"
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16.12.2022 12:15 Відповісти
Це кацапи, братику, кацапи.
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15.12.2022 12:57 Відповісти
Чому не ведеться контрбатарейна боротьба? Чому дозволяємо безкарно руйнувати в хлам Херсон і вбивати його патріотичне населення? На лівому березі теж атомна станція,як навпроти Нікополя? Чи може це договорняк? Чому ворогу дали спокійно переправитись,навіть не спробував його знищити? Чому кацапню випустили безкарно з напівоточення на київщині,під Ізюмом,Лиманом? Не вистачило сил? бк ? Чи тут шото друґоє?
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15.12.2022 12:59 Відповісти
А зачем зебил разминировал Чонгар, сдал азовцев и построил для кацапов дороги вместо ракет??? Это звенья одной зеленой цепи
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15.12.2022 13:01 Відповісти
Это ФАКТ ,но сейчас можно как-то обезопасить Херсон , от зверств варваров-террористов⁉️Когда освобождали , ясно было , что *******-рашистюги будут МСТИТЬ ‼️
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15.12.2022 13:25 Відповісти
Кацапню выпустили, чтобы не втягиваться в уличные бои - тогда гражданским был бы армагеддон.
Но вот сейчас должны всех этих артиллеристов отогнать за пределы досягаемости ствольной артиллерии и градов - т.е. на дальность Хаймарса. Иначе будет как в Харькове.
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15.12.2022 14:26 Відповісти
Маючи за спиною річку шириною до 1км, і плавні, їм не дуже хотілось і самим втягуватися у вуличні бої.
Порівняння з Харковом доречне… ще Нікополь..
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15.12.2022 14:41 Відповісти
Все підряд, один на одному. Після «а може це договорняк?» немає сенсу вам щось писати.
на багато ваших питань, ви можете знайти відповідь самостійно. На деякі щоб відповісти, треба мати інформацію ГШ. У вас є питання до ЗСУ
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15.12.2022 14:37 Відповісти
Заткнись , "уй*бок"! Б"ють туди куди треба і туди - куди можна! Ти "набрав лайків" - поздоровляю! "Лайки" людей "недоганяючих" От тільки ти тут "времнноє явлениє"
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15.12.2022 16:29 Відповісти
А що тебе так порвало,виродку ? Ти тут за лайками ганяєшся,портянка совкова? По суті є що сказати з приводу подій? Чи,ти,падло, рознервувався тому,що я знаю ТЕ,що знають твої хазяї?
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15.12.2022 16:48 Відповісти
А на левом берегу не точно такие же наши населенные пункты? Или сравняем с землей Олешки, чтобы кацапы не стреляли по Херсону? Или перед этим, как вы предлагали, нужно было сравнять с землей Херсон, чтобы уничтожить всех кацапов? А вместе с ним и все население, о котором вы сейчас переживаете?
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15.12.2022 18:42 Відповісти
Тамжєнашєлюді? Вже чув. З 14-го. Розберіться спочатку з терміном «контрбатарейна боротьба»,а потім «ровяйтє с земльой » Олешки
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16.12.2022 00:42 Відповісти
Понос виключи… Роздристався… Тут головне в тому, що мені відомо хто "твої хазяї" І ти зрозумів, що мені це відомо
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16.12.2022 12:21 Відповісти
Украину невозможно победить .
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15.12.2022 12:59 Відповісти
саме тому "поціновував кави" її очолив...
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15.12.2022 13:49 Відповісти
путін, наступні 100 років твій народ буде відмиватись від фащистської чуми. Ти став володарем хворої та деградуючої нації. путін президент бидло-маси!
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15.12.2022 12:59 Відповісти
Разве быдло массу можно назвать народом
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15.12.2022 13:21 Відповісти
Это все равно ,что обращаться к бешеному шакалу , **** и вся его ***************** утилизации и дезенфикации
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15.12.2022 13:30 Відповісти
Справжній укоаїнський козак...
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15.12.2022 13:03 Відповісти
...український...
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15.12.2022 13:15 Відповісти
Устами младенца глаголет истина (значение) - дети не обманывают, говорят правду (русская пословица)
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15.12.2022 13:06 Відповісти
Пора переименовать страну на питарасию
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15.12.2022 13:08 Відповісти
московія. гомо і канібалізм було нормой...
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15.12.2022 13:51 Відповісти
Правильний хлопець!!! Війна багато кого зробила Українцями. В цієї ганебної підлої війни є лише один плюс, це те, що майже все "насєлєніє" нарешті ідентифікували себе, як Українців! Шкода тільки, що кацапські лапті та онучі роблять з нас українців, а не наша свідомість. Був би такий склад та настрій в суспільства у 2014-му, то не було б 2022-го.
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15.12.2022 13:08 Відповісти
З тикими дітьми нам ніяка красна-фашиськая чума не страшна.
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15.12.2022 13:09 Відповісти
Слова не мальчика, но мужа
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15.12.2022 13:14 Відповісти
Це новий мем. Молодець, в даному випадку не треба приховувати емоції.
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15.12.2022 13:16 Відповісти
безстрашні діти наші і безстрашні коти наші.... русні-піда**сні нас не здолати!!!
///
безстрашний Мурчик з передової )))

https://t.me/uaobozrevatel/59780
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15.12.2022 13:21 Відповісти
Така гнила нація,хлопчику і нічого з цим не вдієш...На жаль ,нам всім з цією так званою країною-помийкою жити по сусідству і якщо не ми їх то тоді вони нас...Молимось на наше ЗСУ...
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15.12.2022 13:25 Відповісти
На Бога надейся , а сам не плошай ! Терпели 30 лет всяких запроданцев гебнявых -Бандюковича , РЫГОВ , Шариев , дерьмаков ,каламой - купи-продай Украину и сейчас ГНИД ФИРТАША , арахламидию , Ермака, батальены продажных Вены , Монако и всех МАРАДЕРОВ , грабящих гуманитарную помощь миллиардами
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15.12.2022 13:38 Відповісти
Бережи себе, хлопчику! Майбутнє України на таких як ти і буде триматися.
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15.12.2022 13:27 Відповісти
Эти слова (с фотографией пацана) надо разместить на всех билбордах страны !!!
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15.12.2022 13:31 Відповісти
Краще нескажеш,кратко,лаконічно та всепоглинаюче! Молодець хлопче!
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15.12.2022 13:49 Відповісти
Дорослому осягнути цей сусідський "феномен" важко, а то, - дитині! Як наші діти з цим справляються? От і лайка вже не така і заборонена. Як воно буде далі? Дуже тривожно на душі. Хлопчику, тримайся!
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15.12.2022 13:51 Відповісти
Хто там казав, що единый народ ,. ??? Це справжній Українець, а на расии , одразу почав бы матерітеся
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15.12.2022 14:10 Відповісти
Саме найпростіше почати відселяти людей з Херсону, а г.командуючий для чого, може ще щось потрібно робити, крім відселення.
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15.12.2022 15:30 Відповісти
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15.12.2022 19:11 Відповісти
Яка розумна дитина!
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15.12.2022 16:03 Відповісти
намалюйте цього хлопця ,хто вміє і давайте зробимо національний мем. "кацапи-підіріси кончені"
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15.12.2022 16:17 Відповісти
Рашистська *********!!!!
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15.12.2022 17:51 Відповісти
Гидотніші за кацапів лише ті виродки, які вже зараз готують грунт для виправдовування кацапів та промоскальської тутешньої мразоти, вони вже перевзулася та стали "поЦрєотамі" більшими за хлопців на фронті...
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15.12.2022 21:46 Відповісти
Молодое поколение украинцев ненавидит кацапо-фашистов!
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15.12.2022 23:41 Відповісти
Тримайся, хлопче, кацапи й справді п@дараси кончені.
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16.12.2022 13:35 Відповісти
Це він про українську владу сказав, яка закрила всі ракетні програми і гроші бюджету замість армії витратила на асфальт і шашалики.
Я правильно зрозумів?
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16.12.2022 20:27 Відповісти
 
 