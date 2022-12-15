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В аеропорту російського Новосибірська загорівся літак Ан-12БК. ВIДЕО
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В аеропорту російського Новосибірська загорівся літак Ан-12БК.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, епіцентр загорання був на крилі літака. Пожежу вдалося загасити.
Топ коментарі
+28 Валентина Саюн c856325a
показати весь коментар15.12.2022 13:42
+21 govtva
показати весь коментар15.12.2022 13:41
+20 Владимир fd08a616
показати весь коментар15.12.2022 13:54
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1. Представить Ворону (позывной Ворон) за проявленные мужество и героизм в борьбе с иноземным захватчиком к государственной награде (посмертно)
2. Внести её в список личного состава Правого Сектора навечно с зачитыванием её имени и кратким описанием совершённого ею подвига ежедневно перед строем.
3. Установить на родине гранитный памятник в масштабе 10:1, изображающей подлёт к цели, и мемориальной табличку с датой рождени и датой гибели размером 30 на 50 см, выполненную из бронзы с надписью, выполненной позолотой.
Приказ зачитать на построениях личного состава во всех частях, соединениях, экипажах кораблей и эскадрильях.
Москва сгорела вся дотла !