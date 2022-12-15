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В аеропорту російського Новосибірська загорівся літак Ан-12БК. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

В аеропорту російського Новосибірська загорівся літак Ан-12БК.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, епіцентр загорання був на крилі літака. Пожежу вдалося загасити. 

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+28
Нехай згорить разом з аеропортом. Ми не проти.
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15.12.2022 13:42
+21
Ворона из Правого Сектора в мотор залетела.
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15.12.2022 13:41
+20
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15.12.2022 13:54
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Апять курєніє...
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15.12.2022 13:41 Відповісти
Імпортозамєщєніє аналоговнєтнимі технологіями в дєйствіі
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15.12.2022 13:46 Відповісти
Ворона из Правого Сектора в мотор залетела.
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15.12.2022 13:41 Відповісти
На крило сіла,жаль,що не в мотор.
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15.12.2022 13:45 Відповісти
Валя! Ви не авіатор - тому не знаєте Раз горить крило в районі двигуна - значить двигун теж горить Бо з нього пішло загоряння А це значить, що пошкоджений сам двигун, пілон двигуна і крило Значить потрібна ПОВНА заміна цих трьох елементів А літак військовий (кабіна бортстрілка у хвості) Тому армію позбавили ще одного транспортника А такі транспортники перекидають на Україну ракети для стрільби по наших хлопцях і по наших містах
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15.12.2022 15:05 Відповісти
🇷🇺💩🪃🪃🪃🪃🪃получайте пид#расы вонючие ,и это только капля 💧 возмездия
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15.12.2022 13:49 Відповісти
Приказываю:
1. Представить Ворону (позывной Ворон) за проявленные мужество и героизм в борьбе с иноземным захватчиком к государственной награде (посмертно)
2. Внести её в список личного состава Правого Сектора навечно с зачитыванием её имени и кратким описанием совершённого ею подвига ежедневно перед строем.
3. Установить на родине гранитный памятник в масштабе 10:1, изображающей подлёт к цели, и мемориальной табличку с датой рождени и датой гибели размером 30 на 50 см, выполненную из бронзы с надписью, выполненной позолотой.
Приказ зачитать на построениях личного состава во всех частях, соединениях, экипажах кораблей и эскадрильях.
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16.12.2022 05:38 Відповісти
Нехай згорить разом з аеропортом. Ми не проти.
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15.12.2022 13:42 Відповісти
Це новосибірські миши - вони агенти ЦРУ
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15.12.2022 13:45 Відповісти
Український літак не бажає служити кацапам.
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15.12.2022 13:45 Відповісти
Вчера приснился сон прекрасный -
Москва сгорела вся дотла !
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15.12.2022 13:45 Відповісти
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15.12.2022 13:54 Відповісти
💥🔥Чтобы , сон стал явью ‼️
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15.12.2022 13:50 Відповісти
Да какіх пор будєт праісхадіть русафобия?
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15.12.2022 13:58 Відповісти
Лепота свинособачья!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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15.12.2022 13:59 Відповісти
маладцы!!!

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15.12.2022 14:02 Відповісти
Расєя має згоріти до тла 😡
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15.12.2022 14:03 Відповісти
Пока россияне едут убивать в Украину, в России будет все гореть и сгорать. Таков закон природы.
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15.12.2022 14:47 Відповісти
Интересно, где козломордых берут к ним некоторые запчасти к АН- ам? Те, которые у них не производились?
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15.12.2022 14:50 Відповісти
...смерть тварям болот мацковии
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15.12.2022 19:36 Відповісти
просто Полтавського Палія мобілізували
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15.12.2022 21:07 Відповісти
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16.12.2022 01:11 Відповісти
 
 