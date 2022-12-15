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війна (56389) Росія (47203) ПВК "Вагнер" (1476)

"Вагнерівець", який воював під Бахмутом, втік до Росії та просить врятувати його від ПВК: "Бросали нас на мясо, на танки с автоматами". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Колишній командир відділення штурмового загону ПВК "Вагнера" Андрій Медведєв, побачивши ставлення ПВК до військових, втік з передової та звертається до російської влади по допомогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Він розповів, що підписав контракт на 4 місяці та відправився на війну проти України. Медведєв брав участь у боях під Бахмутом.

Чоловік скаржиться, що ПВК продовжило контракт без його відома спочатку до 6 місяців, а потім до 8.

Після цього він самовільно залишив фронт та повернувся до Росії та скаржиться Путіну і правоохоронцям на ПВК "Вагнер".

"Мені не дуже подобається, що там почало відбуватися. Дивні речі. Почали на військові службу приходити засуджені. Вбивства від своїх же, служби безпеки "Вагнера", засуджених. Тупі накази, які давало наше командування, кидаючи нас на "м'ясо", на танки з автоматами. Ставлення, образи, побиття", - розповів він.

Медведєв шкодує, що погодився поїхати на війну.

Також чоловік розповів, що після його втечі ПВК "Вагнера" почала його переслідувати за підтримки ФСБ РФ та МВС.

Читайте: Росіяни кидають в бій штурмові загони із завербованих ПВК "Вагнер" ув’язнених, - Центр національного спротиву

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+14
тому що в касабів замість голови і мозгів-срака і гівно
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15.12.2022 14:45
+13
долго не протянет, если не уйдет на Васюганские болота.
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15.12.2022 14:45
+9
Ну майже як дідів! Тільки тих кидали на танки з ******* і на конях!
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15.12.2022 14:47
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тому що в касабів замість голови і мозгів-срака і гівно
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15.12.2022 14:45 Відповісти
Має назву "мозговніна"!
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15.12.2022 14:48 Відповісти
долго не протянет, если не уйдет на Васюганские болота.
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15.12.2022 14:45 Відповісти
немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...

хороший кацап - дохлий кацап!

"Бросок мангуста"на концерт кабздона в гундяївський рай!!
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15.12.2022 14:49 Відповісти
разница есть. Сдохнуть должен эффективно, отстреливаясь от таких же из унесённого пулемёта.
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15.12.2022 19:53 Відповісти
- Холмс, кто это там воет, на болотах?
- Элементарно, Ватсон. Это чмобики..
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15.12.2022 16:29 Відповісти
Ну майже як дідів! Тільки тих кидали на танки з ******* і на конях!
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15.12.2022 14:47 Відповісти
Жалко що тільки живим залишився паскуда, хоча може свої цей недолік виправлять.
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15.12.2022 15:06 Відповісти
Ачєрєдной кувалдін друг...
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15.12.2022 14:49 Відповісти
Орки нищать орків?
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15.12.2022 14:51 Відповісти
Это у них народная забава такая.
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15.12.2022 15:59 Відповісти
мэйд-на-рф, здичавілі..
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15.12.2022 21:44 Відповісти
З нетерпінням чекаю на відео, де кувалда каже привіт його голові.
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15.12.2022 14:57 Відповісти
Навіщо нам ця новина??? Мені що, поспівчувати цьому уроду, чи вареників вислати???
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15.12.2022 14:57 Відповісти
Можете виказати глибоку стурбованість.
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15.12.2022 15:08 Відповісти
Ремонтую порваний раніше баян і вже готуюсь знову "сумувати"
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15.12.2022 16:43 Відповісти
Наївний.
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15.12.2022 14:57 Відповісти
Ще в поліцію хай звернеться, ті його спакують і прігожину видадуть. Або ще можна на коліна стати і записати відос зі зверненням до путіна. Пофіг, дні його злічені
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15.12.2022 15:04 Відповісти
ВЖЕ!
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15.12.2022 15:15 Відповісти
офігіти, оперативненько! Нушож, тоді амінь чуваку.
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15.12.2022 18:52 Відповісти
По сообщениям роСС СМИ сего вагнеровцы таки схватили и планируют передать "Службе безопасности Евгения Пригожина" для расправы и убийства при помощи кувалды. "шикарное" ЧВК организовал "повар" )(уйла, оказаться в нём можно, а вот выйти живым никак, или смерть на фронте, или смерть в тылу. Не уверен, что при таких темпах смертности среди рашистов и таком отношении к воюющим бабы на Рашке что то успеют нарожать. Ведь как не крути ********* это не СССР, где было пости 400 млн человек населения и коммунистическая пропаганда хоть как то стимулировала людей на самопожертвование ради "вЯликой" цели. Сейчас врядли кто то на Рашке реально готов жертвовать СОБОЙ, предпочитая пожертвовать кем то другим. А те кто пошёл добровольно на войну против Украины, просто больны детским инфантилизмом, когда не понимают что их реально могут убить, думая что кого угодно, но "не его"!!!
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15.12.2022 15:13 Відповісти
най готується під молотки підар *******
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15.12.2022 15:17 Відповісти
така сама тактика як маршала фашиста Жукова

тьфу ***

надіюсь Жуков горить в пеклі
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15.12.2022 15:20 Відповісти
Пишуть затримали. Кувалду мабуть уже точать.
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15.12.2022 15:28 Відповісти
Когда ж до москалей дойдет, что в Украине их ждёт только смерть скорая? Неужели эти особи настолько тупые, что и свинья и собака превосходят их по умственным способностям?
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15.12.2022 15:48 Відповісти
Саме тому Природою накладено табу на міжвидове схрещення. Велика ймовірність появи орків, що ми зараз і спостерігаємо
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15.12.2022 16:47 Відповісти
Повинні врятувати.Голову кувалдою не розбиватимуть,а просто розстріляють.
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15.12.2022 15:58 Відповісти
В неправильную сторону побежал. Надо было сдастся в плен. Убирание руин его бы не убыло.
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15.12.2022 16:00 Відповісти
Ой, а что же случилось?! Развє укропав убівать так сложна?! Может что-та пашло нє так??!
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15.12.2022 16:18 Відповісти
які ж вони тупі..., це якась хвороба там на росії..., дуже заразна...
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15.12.2022 16:42 Відповісти
вояки УПА багато про це писали ще 80 років тому..
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15.12.2022 21:42 Відповісти
Не туди ти утікав, не туди.
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15.12.2022 16:53 Відповісти
Боже, яка наївність....
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15.12.2022 17:04 Відповісти
Вроде рассуждает здраво но явно наивный идиот.
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15.12.2022 17:39 Відповісти
Обьічньій руский холоп - пошел к доброму царю на плохих бояр жаловаться
Потом пень-скотч-жбан-кувалда.
Именно об єтом гласит надпись на кованньіх воротах Аушвица - "jedem das seine".
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15.12.2022 18:25 Відповісти
Він розказує як пригожинці розстрілюють наших полонених .. Їм зверху дали наказ - в полон нікого не брати .
Він каже що у пригожинців на фронті діє розстрільна команда , і він особисто бачив як ті уй.бки розстріляли біля Бахмута - чотирьох українських полонених .
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15.12.2022 18:05 Відповісти
чекай кувалду, мразота кацапська.... пригожин йде по сліду...
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15.12.2022 18:55 Відповісти
Кувалда хорошо вправит мозги и он больше не будет убегать, тем более убегать туда, где кувалда.
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15.12.2022 19:12 Відповісти
..удобрения болот мацковии сдавайтесь плен ВСУ
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15.12.2022 19:35 Відповісти
Піздьош! дебіл не може зрозуміти, що він дебіл, бо він дебіл.. нюхне вихлору рідних говЕнь і все як рукою зніме
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15.12.2022 21:38 Відповісти
 
 