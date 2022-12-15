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армія РФ (13470) війна (56389) знищення (4109) перехоплення (328)

Окупант розповів про обстановку на фронті: "Перед нами хохлы, справа - хохлы, слева - хохлы! Мобиков по 17 штук в день отгружаем! Мне жить осталось - х#й да них#я!". АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Російський окупант у телефонній розмові розповів про критичну ситуацію на ділянці, де його підрозділ воює з українськими військовими.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант відзначив надзвичайно низький рівень забезпечення, нефаховість командирів, високу смертність серед російських військових.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Вагнерівець", який воював під Бахмутом, втік до Росії та просить врятувати його від ПВК: "Бросали нас на мясо, на танки с автоматами". ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+77
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15.12.2022 14:49
+56
400 років московія вигравала тільки ті війни, до яких залучала українських козаків. Наразі вона воює не те, що без козаків, а проти них. Чим для московії закінчиться ця війна зрозуміти не важко!
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15.12.2022 14:51
+48
Український ветеранський фонд

@veteranfundua

·

4 ч

Офіцеру Михайлу Матюшенку був 61 рік. Геть не призовний вік, правда ж? Але він став до строю. Повернувся до авіації, бився у небі,був одним із "Привидів" Києва. Тіло полковника знайшли аж в Болгарії - він загинув у бою 26 червня 2022 в небі над Чорним морем біля острова Зміїний.

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15.12.2022 15:02
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15.12.2022 14:49 Відповісти
Рукожопи патамушта..
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15.12.2022 14:51 Відповісти
А як може розвалитись купа лайна,з якої винули стріжень?!
Вони самі кажуть: " Украина,это стержень,на котором держиться расея!"
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15.12.2022 14:54 Відповісти
Тут живе кацапська смерть.
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15.12.2022 14:50 Відповісти
400 років московія вигравала тільки ті війни, до яких залучала українських козаків. Наразі вона воює не те, що без козаків, а проти них. Чим для московії закінчиться ця війна зрозуміти не важко!
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15.12.2022 14:51 Відповісти
Беги ваня беги ... щас патриоты появятся, вам ваще, ***** будет ,всем
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15.12.2022 14:54 Відповісти
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15.12.2022 14:57 Відповісти
Всех свинособак убьём!...
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15.12.2022 14:59 Відповісти
Всё идет по плану... )))
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15.12.2022 15:00 Відповісти
Гарні історії...продовжуйте...
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15.12.2022 15:01 Відповісти
Киев там впереди не видно? А в бинокль?
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15.12.2022 15:01 Відповісти
Кому *изливаешь злость*,їй пофіг.
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15.12.2022 15:02 Відповісти
"Она разочарована.Ужо давно должен бить талон на ладу-каліну, а он падла єщє звоніт обосцавшийся."
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15.12.2022 15:14 Відповісти
надежда еще не пропала, успокаивает, чтоб не саскочил, как командир впереди всех при отрицательном наступлении
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15.12.2022 16:04 Відповісти
Український ветеранський фонд

@veteranfundua

·

4 ч

Офіцеру Михайлу Матюшенку був 61 рік. Геть не призовний вік, правда ж? Але він став до строю. Повернувся до авіації, бився у небі,був одним із "Привидів" Києва. Тіло полковника знайшли аж в Болгарії - він загинув у бою 26 червня 2022 в небі над Чорним морем біля острова Зміїний.

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15.12.2022 15:02 Відповісти
Земля пухом ЛЮДИНІ! Він знав за що ішов у бій
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16.12.2022 12:44 Відповісти
Прогрес, уже скрізь "хохли". А як же "війська нато" і "польская речь"?
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15.12.2022 15:02 Відповісти
От на свої очі і переконалися. Від солов'йова чули про НАТО та польських найманців,- вірили дурні, а насправді... усе не так.
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15.12.2022 16:43 Відповісти
А как они отличат львовянина от поляка?
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15.12.2022 18:28 Відповісти
Та хрін їх, орків, знає. Мабуть що ніяк, тому за поляка могли і львівʼяни зійти))
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15.12.2022 18:49 Відповісти
Кожен хто не розмовляє *по расейські*іноземець з НАТО.
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15.12.2022 19:03 Відповісти
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15.12.2022 15:08 Відповісти
Соловьиный помет каже куда ни глянь везде войска НАТО...🇱🇷🇨🇦🇬🇧🇦🇮🇦🇺🇺🇦😁🤣🤣🤣
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15.12.2022 15:12 Відповісти
А ***** вы сюда припёрлись?
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15.12.2022 15:13 Відповісти
П.Тичина(1943)-Московіє!Мене ти пожирала як вішала моїх дочок,синів і як залізо,хліб та вугіль крала...О,як твій дух осатанів! На слободжанських нивах,на подільських,на Чорному морі Я прошу, молю-вбивайте ворогів злодюг кремлівських,вбивайте без жалю!
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15.12.2022 15:22 Відповісти
В смислі не "польскіє нєгри і румини"? Ви ж у своєму телевівзорі вже усе ЗСУ поклали.
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15.12.2022 15:33 Відповісти
На фіг нам вислуховувати їх соплі?
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15.12.2022 15:34 Відповісти
Молодцы ВСУ.
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15.12.2022 15:53 Відповісти
Перед нами хохлы, справа - хохлы, слева - хохлы!

Після війни так і лишиться!
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15.12.2022 15:54 Відповісти
*****, я не зрозумів, де НАТО? Де голі негри з поляками?
Шо тільки від українців пи..ди вигрібаєте? З елеватором їб..сь більше місяця, зато Київ за три дні. Лайно кацапське.
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15.12.2022 15:58 Відповісти
Скаржиться, що хохли всюди. Дивно, а кого він чекав зустріти в Україні, зулусів чи команчей?
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15.12.2022 16:24 Відповісти
Не вірю. Треба більш переконливо жалітись, більше паніки в голосі так би мовити. Цапська самиця не повірить.
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15.12.2022 16:41 Відповісти
Но что характерно, бункерный жулик всё равно хороший.
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15.12.2022 17:42 Відповісти
Якась дивна реакція самки. Я доповню, щоб склався пазл:

Хватіт, хватіт! Ти чьо гаваріш то? [По тєліку сказалі, что Кієв бєрєм]
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15.12.2022 18:44 Відповісти
жги дибилов с болот мацковии
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15.12.2022 19:32 Відповісти
сдавайся урод пока не поздно!
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15.12.2022 21:17 Відповісти
 
 