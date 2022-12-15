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Окупант розповів про обстановку на фронті: "Перед нами хохлы, справа - хохлы, слева - хохлы! Мобиков по 17 штук в день отгружаем! Мне жить осталось - х#й да них#я!". АУДIО
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Російський окупант у телефонній розмові розповів про критичну ситуацію на ділянці, де його підрозділ воює з українськими військовими.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант відзначив надзвичайно низький рівень забезпечення, нефаховість командирів, високу смертність серед російських військових.
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Топ коментарі
+77 ПравдаЛюбка
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+48 Перехватчик
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Вони самі кажуть: " Украина,это стержень,на котором держиться расея!"
@veteranfundua
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4 ч
Офіцеру Михайлу Матюшенку був 61 рік. Геть не призовний вік, правда ж? Але він став до строю. Повернувся до авіації, бився у небі,був одним із "Привидів" Києва. Тіло полковника знайшли аж в Болгарії - він загинув у бою 26 червня 2022 в небі над Чорним морем біля острова Зміїний.
Після війни так і лишиться!
Шо тільки від українців пи..ди вигрібаєте? З елеватором їб..сь більше місяця, зато Київ за три дні. Лайно кацапське.
Хватіт, хватіт! Ти чьо гаваріш то? [По тєліку сказалі, что Кієв бєрєм]