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Бійці 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону за допомогою бойового дрона нищать окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Бійці 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону за допомогою бойового дрона знищили кілька груп окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозаписи успішних атак бійці опублікували у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 10 ОГШБр показали наслідки чергової спроби прориву рашистів. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+20
Смотрю такие видимо и прямо бальзам на душу.
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15.12.2022 19:10
+8
Видео
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15.12.2022 19:15
+7
Красівоє (с)
Від таких відео і на душі тепліше стає, і посмішка знову повертається на обличчя.
Дякую вам, захисники, за вашу роботу (і за свій гарний настрій також, але то вже донатом)!
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15.12.2022 19:37
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Смотрю такие видимо и прямо бальзам на душу.
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15.12.2022 19:10 Відповісти
Видио
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15.12.2022 19:12 Відповісти
Видео
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15.12.2022 19:15 Відповісти
**@ный Т-9 с олбанью замучили
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15.12.2022 19:22 Відповісти
Оркам бы твои проблемы!
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16.12.2022 15:45 Відповісти
Такі світлини і є відповіддю на усі домисли,помисли і маніпуляції з пропагандою .ЗСУ з народом і для народу
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15.12.2022 19:15 Відповісти
Шо там за «домисли, помисли та маніпуляції з пропагандою» у вас на Гєрманії? Там сумніваються, що ЗСУ з народом та для народу?

ЗСУ не можуть бути для народу, вони і є украінський народ, який захищає Неньку.
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15.12.2022 19:24 Відповісти
Красівоє (с)
Від таких відео і на душі тепліше стає, і посмішка знову повертається на обличчя.
Дякую вам, захисники, за вашу роботу (і за свій гарний настрій також, але то вже донатом)!
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15.12.2022 19:37 Відповісти
У першому кліпі рашист прикинувся, що вражений? Бо вибух задалеко від нього. А в останньому кліпі взагалі встигли за щось заховатись. Щось якось воно... того...
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15.12.2022 19:37 Відповісти
ага, прикинувся, йому пощастило вхопити просто найжирніший уламок, який його одразу завалив. У ф-1 великі уламки можуть далеко полетіти.
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15.12.2022 19:45 Відповісти
Потому что это не вог а ргд. Она раза в два мощнее и разлет на 20 метров. Это вог можно кинуть в паре метров и разве что поцарапать. После ргдэшки в 10ти метрах это стабильно тяжелый трохсотый как минимум.
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15.12.2022 22:08 Відповісти
Оце так справжнє кіно, а не лайно від «квартал 95»!
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15.12.2022 20:04 Відповісти
Там пакеты уже подготовленные стояли
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15.12.2022 20:11 Відповісти
Це простенькі відео які втілюють надію на гарні сподівання щодо ситуації та фіналу...
Але не забувайте й таке
Кровавый штурм российских позиций с камеры украинского воина Сергея Шутькова. ВИДЕО 18+

Істина за обрієм..
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15.12.2022 22:28 Відповісти
 
 