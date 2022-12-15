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Бійці 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону за допомогою бойового дрона нищать окупантів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Бійці 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону за допомогою бойового дрона знищили кілька груп окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозаписи успішних атак бійці опублікували у соцмережах.
Топ коментарі
+20 Wlad West
показати весь коментар15.12.2022 19:10
+8 walshebneg
показати весь коментар15.12.2022 19:15
+7 Evgeny N
показати весь коментар15.12.2022 19:37
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ЗСУ не можуть бути для народу, вони і є украінський народ, який захищає Неньку.
Від таких відео і на душі тепліше стає, і посмішка знову повертається на обличчя.
Дякую вам, захисники, за вашу роботу (і за свій гарний настрій також, але то вже донатом)!
Але не забувайте й таке
Кровавый штурм российских позиций с камеры украинского воина Сергея Шутькова. ВИДЕО 18+
Істина за обрієм..