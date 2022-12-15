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Танк окупантів вибухає на міні під час бою: "На выход! На выход! Cъ#бываем!". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

В мережі опублікований відеозапис фрагменту бою, на якому зафіксований момент вибуху танку окупантів на протитанковій міні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зробив один з танкістів-окупантів. На відео видно рух танку вздовж лісосмуги. На наступних кадрах - прильот поряд з російською бронемашиною. Окупанти роблять постріл з танкової гармати, а за мить - вибухає міна.

"На выход! На выход! Cъ#бываем!", - кричить на записі ворожий танкіст.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни затрофеїли ворожий танк. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+46
Одно плохо., что еще осталось кому "съ#бывать"
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15.12.2022 19:27
+29
В танкє главноє нє абасрацца.
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15.12.2022 19:27
+27
трал, він же міну і піймав
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15.12.2022 19:32
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щось пхає поперед себе?
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15.12.2022 19:25 Відповісти
трал, він же міну і піймав
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15.12.2022 19:32 Відповісти
В танкє главноє нє абасрацца.
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15.12.2022 19:27 Відповісти
не впевнеий, що ти там бувала, але твоя правда....головне шоб подліва унезапно не ...
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15.12.2022 19:30 Відповісти
Одно плохо., что еще осталось кому "съ#бывать"
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15.12.2022 19:27 Відповісти
в том і сіль що зброї насиплять з обох сторін та так щоб одна одну за мить не виграла... в унітаз побільше злити хочуть ....
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15.12.2022 22:23 Відповісти
З нашого боку - зброю "насипають" десятки країн, і стареньку, і новітню, навчають хлопців в ******** таборах з кваліфікованими інструкторами, надають HIMARS-и, HARM-и, Javelin-и та Patriot-и. А з того боку - гонять на фронт іржаві танки Т-62 та кладуть під українськими кулеметами ненавчених мобілізованих довбодятлів тисячами.

Якщо ти не бачиш різниці - то в тебе невиліковний рашизм головного мозку.
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16.12.2022 08:19 Відповісти
Якщо знати що відбувалось в тих же пісках чи зараз в бахумуті так впевнено писати не будешь... ЗМІ гарно полощє мізки... совок ще довго не вивітриться з макітр.
з цим ти ще не знайомий?
Кровавый штурм российских позиций с камеры украинского воина Сергея Шутькова. ВИДЕО 18+
Таких ситуацій за 4 місяці вже більше сотні, Бутусов про все писати не може, зверніть увагу на протокольні слова.

На цьому прикладі найдіть відмінності від мобиків. Особливо на слова "а оказалось то наші хлопці з попереднього штурму" - тобто щодо стану справ підрозділи не проінформовані... Знаючі що планування в МО від єрмаків у вас ще є впевненість що там по розуму наших хлопців на кулемети кидають?... а паралельно про лендліз замовкли... Ось тут і думайте чим це відрізняється від порошенківського приказу не стріляти у відповідь чи 1915-1917-х років...

А ярлики то для дурників щоб простіше бло своє "фє" проявляти... Якщо і ти такий, то .. .просто втрата часу.
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16.12.2022 15:27 Відповісти
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15.12.2022 19:42 Відповісти
Бойовий кріт з наших біолабораторій, мабуть, перше завдання виконував і трішечки помилився. Але то буде виправлено з досвідом. Але де бойові бджоли в зимньому одягу від МО, щоб довершити розпочате? Чи та "левова частка", про яку вони говорять, не всім "левам" дісталася?
Головне, що боневтік, Стефанчук та решта подоляків-тимошенків вдягнуті добре!

Вибачте за такий чорний сарказм, але знов в телевізорі побачив "аткравєнія від ОПи" (брехню) і невтримався
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15.12.2022 19:46 Відповісти
В останнє так повинні кричати кацапи в Криму
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15.12.2022 19:51 Відповісти
Козломордые....
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15.12.2022 20:04 Відповісти
Шкода що не здохли ...
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15.12.2022 20:05 Відповісти
Тут вже 8 місяців оруть хто розминував Чонгар? Якщо ума нема дивіться оце й відос.
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15.12.2022 20:25 Відповісти
А конкретнее? Что вы хотели сказать? Какая взаимосвязь между не взорванными мостами и ездой танка по полю? В Чонгаре им по полям ехать не пришлось... По полям они разьехались уже за Чонгарским п-островом... И то немного... Основная часть ушла на Мелитополь по трассе... И прям с трассы расстреливали одиночные очаги сопротивления на БТРах и БРДМах...
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15.12.2022 20:38 Відповісти
Взаимосвязь очевидная - и мост и дорогу разминировали сапёры и тралы противника.
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30.12.2022 01:19 Відповісти
Нельзя разминировать, то что было давно разминировано... Ты определись в показаниях... Мне ты УТВЕРЖДАЕШЬ, что разминировал противник, на комент ниже, ты уже выдвигаешь лишь версию, что мог... Ты хоть немного представляешь какое количество мостов ТУТ? Сколько ПУСТЫХ укрепрайонов? Понимаешь, пустых...
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30.12.2022 19:52 Відповісти
Я вам ничего не утверждаю, поскольку первый камент адресован не вам а публике. Соответственно так же для публики я повторяю, что мосты мог разминировать или разминировал противник сапёрным подразделением, куда входят тралы, рэб, собаки, роботы и ещё много чего. Недооценивать противника и списывать все проколы на Мыколу это расписаться в собственной тупости. Так делали кацапы, разгоняя 20 лет пропаганду про колхозных недовояк, которых захватят за 3 дня. Вы желаете уподобиться этим агитаторам?
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30.12.2022 21:40 Відповісти
то что было давно разминировано
===
Это домыслы Фарятьева.
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30.12.2022 21:43 Відповісти
а у тебя ума есть? в каком месте? это зона активных боевых действий, какого ты приклеил сюда Чонгар ? высер неуместен
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15.12.2022 22:56 Відповісти
Ты для начала научись вопросы задавать. Для особо одарённых повторяю, Чонгар мог разминровать противник.
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30.12.2022 01:21 Відповісти
- та ні , планувалось "майськими шашликами " занять людей ...
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16.12.2022 00:55 Відповісти
Вторая армія голактікі как нікак))) вміє сйобувати)
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15.12.2022 20:29 Відповісти
"мамулечка, сьабываем в деревянный домик, с портков всё вытряхнуть" )
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15.12.2022 20:49 Відповісти
Мне кажется это не мина а прилет...
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15.12.2022 21:52 Відповісти
С'******* кацапи поки що.До слідуючої міни.
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15.12.2022 22:10 Відповісти
Ваня довоєвался 😁
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15.12.2022 23:36 Відповісти
Ой клоуны тупые обосранные. Сделайте это в масштабах Украины. Свалите нахрен!
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16.12.2022 04:05 Відповісти
 
 