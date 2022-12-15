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Танк окупантів вибухає на міні під час бою: "На выход! На выход! Cъ#бываем!". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
В мережі опублікований відеозапис фрагменту бою, на якому зафіксований момент вибуху танку окупантів на протитанковій міні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зробив один з танкістів-окупантів. На відео видно рух танку вздовж лісосмуги. На наступних кадрах - прильот поряд з російською бронемашиною. Окупанти роблять постріл з танкової гармати, а за мить - вибухає міна.
"На выход! На выход! Cъ#бываем!", - кричить на записі ворожий танкіст.
Топ коментарі
+46 Frol Fedoroff
показати весь коментар15.12.2022 19:27
+29 irenka ko
показати весь коментар15.12.2022 19:27
+27 walshebneg
показати весь коментар15.12.2022 19:32
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Будь ласка, зачекайте...
Якщо ти не бачиш різниці - то в тебе невиліковний рашизм головного мозку.
з цим ти ще не знайомий?
Кровавый штурм российских позиций с камеры украинского воина Сергея Шутькова. ВИДЕО 18+
Таких ситуацій за 4 місяці вже більше сотні, Бутусов про все писати не може, зверніть увагу на протокольні слова.
На цьому прикладі найдіть відмінності від мобиків. Особливо на слова "а оказалось то наші хлопці з попереднього штурму" - тобто щодо стану справ підрозділи не проінформовані... Знаючі що планування в МО від єрмаків у вас ще є впевненість що там по розуму наших хлопців на кулемети кидають?... а паралельно про лендліз замовкли... Ось тут і думайте чим це відрізняється від порошенківського приказу не стріляти у відповідь чи 1915-1917-х років...
А ярлики то для дурників щоб простіше бло своє "фє" проявляти... Якщо і ти такий, то .. .просто втрата часу.
Головне, що боневтік, Стефанчук та решта подоляків-тимошенків вдягнуті добре!
Вибачте за такий чорний сарказм, але знов в телевізорі побачив "аткравєнія від ОПи" (брехню) і невтримався
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Это домыслы Фарятьева.