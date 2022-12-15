УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4209 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна Мобілізація в РФ
17 119 34
армія РФ (13470) війна (56389) розвідка (3618) мобілізація (1454) перехоплення (328)

"Такого навіть у Чечні не було": російський окупант на Донеччині плачеться батькові на нестерпні умови служби, - перехоплення ГУР. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Мобілізований окупант на Донеччині плаче і скаржиться батькові на нестерпні умови служби.

Їхню розмову опублікувало ГУР Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

"Я знаю, що в Чечні відбувалося. У Першій, Другій, блін. Але те, що тут — такого навіть у Чечні не було... Це такий п*здець! У всіх нерви здають. Вже не можу!" - плаче окупант.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант розповів про обстановку на фронті: "Перед нами хохлы, справа - хохлы, слева - хохлы! Мобиков по 17 штук в день отгружаем! Мне жить осталось - х#й да них#я!". АУДIО

Росіянин каже, що у його взводі вже троє "трьохсотих", тобто поранених. За його словами, їх покинули напризволяще, зв’язку майже немає. Він з товаришами по зброї сидить на одному місці, а по них постійно "працюють" міномети, артилерія, самохідні гаубиці "Краб" тощо: "Відповіді від наших немає, просто вбивають".

"Немає жодної контрбатарейної боротьби. Ми тут сидимо непідготовлені", - скаржиться окупант.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+53
А ти шо думав, довбойоб, шо "на учєнія" їдеш? Е-е-е ні, у нас таке не катить.
показати весь коментар
15.12.2022 21:04
+26
В ІІ Світову війну було вже таке. На Букринському плацдармі Жуков і Ворошилов кидали на переправу через Дніпро тільки що мобілізованих українців з відбитих у німців українстких земель, непідготованих, з палками замість зброї. Розрахунок був на те, що німці по них вистріляють весь боєзапас, а потім вже на переправу підуть озброєні кацапи, і німцям не буде чим по них стріляти. Таким чином під німецькими кулями полегло біля 30 тисяч беззбройних непідготованих українських селян "чорносвитників". А Ватутін ще й заявив, що вони мали "іскупить сваю вину" за те, що залишились в окупації, а не пішли пізньої осені з малими дітьми і худобою пішки в евакуацію. Самі ж кацапи і їхні приспішники - зрадники Українського народу - при наближенні німців втекли на автомобілях і підводах, забравши все, що змогли, і залишили селян в "калхозах" без їжі.
показати весь коментар
15.12.2022 21:18
+24
Нет ненависти к россиянам, но есть чуство брезгливости, как к дохлому скоту".- Джохар Дудаев.
показати весь коментар
15.12.2022 21:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дай Бог його папані контрартилерію гробиком...
показати весь коментар
15.12.2022 21:03 Відповісти
А ти шо думав, довбойоб, шо "на учєнія" їдеш? Е-е-е ні, у нас таке не катить.
показати весь коментар
15.12.2022 21:04 Відповісти
"червоний" диплом
показати весь коментар
18.12.2022 20:41 Відповісти
wAm ***** 4UK4I !
показати весь коментар
15.12.2022 21:05 Відповісти
возьми автомат и в россию. стреляй в тех, кто тебя и твоих чмобиков послал на эту войну. тебе никогда не достанутся яхты, виллы, дворцы пукина и его олигархов.
показати весь коментар
15.12.2022 21:05 Відповісти
Не працює в них черепушка в цьому напрямку.
показати весь коментар
16.12.2022 06:04 Відповісти
показати весь коментар
15.12.2022 21:09 Відповісти
СВИНОЦАБАКИ - вам тяжело в Украине...?\только для вас - вам будет легко в гробу...\
показати весь коментар
15.12.2022 21:12 Відповісти
Джохар Дудаєв казав-Расєє прідьот конец когда взойдьот украінскоє сонце.Українске сонце саме у цей час і сходить...
показати весь коментар
15.12.2022 21:14 Відповісти
Нет ненависти к россиянам, но есть чуство брезгливости, как к дохлому скоту".- Джохар Дудаев.
показати весь коментар
15.12.2022 21:15 Відповісти
В ІІ Світову війну було вже таке. На Букринському плацдармі Жуков і Ворошилов кидали на переправу через Дніпро тільки що мобілізованих українців з відбитих у німців українстких земель, непідготованих, з палками замість зброї. Розрахунок був на те, що німці по них вистріляють весь боєзапас, а потім вже на переправу підуть озброєні кацапи, і німцям не буде чим по них стріляти. Таким чином під німецькими кулями полегло біля 30 тисяч беззбройних непідготованих українських селян "чорносвитників". А Ватутін ще й заявив, що вони мали "іскупить сваю вину" за те, що залишились в окупації, а не пішли пізньої осені з малими дітьми і худобою пішки в евакуацію. Самі ж кацапи і їхні приспішники - зрадники Українського народу - при наближенні німців втекли на автомобілях і підводах, забравши все, що змогли, і залишили селян в "калхозах" без їжі.
показати весь коментар
15.12.2022 21:18 Відповісти
Український письменник Анатолій Дімаров, ветеран 2 Св. війни (інтерв'ю 2012 року):

«Нам дали по півцеглини і погнали під кулі»

- Потім вас удруге мобілізували. І те, як повелися з новобранцями, не вкладається в межі здорового глузду...

- Коли село звільнили, всіх чоловіків від 16 до 60 років - всіх, аби була нога-рука, а чи сліпий-глухий - не важливо - стали брати до війська. Нас «озброїли» - дали по півцеглини і - «йдіть, іскупайтє вину кров'ю», бо ми на окупованій території були. Мовляв, ви жбурляйте цеглу, а німці нехай думають, що то гранати! Нас 500 душ вигнали на кригу водосховища, навпроти - якийсь комбінат, німці вибили в мурі бійниці. Сам мур - висотою метрів три. Попробуй через нього перелізти та по кризі до нього добігти. Німці нас підпустили і вдарили кинджальним вогнем. Повернутися назад не можна було - там сиділи смершівці з нацiленими нам у спину кулеметами... Вибухнула міна, мене знову контузило, я впав. Коли мене, непритомного, підібрали, в госпіталі не могли ту цеглину витягнути, так я в неї вчепився і вона в мене вмерзла. Я, як справжній солдат, зброю на полі бою не залишив (сміється). Хлопці казали, що з 500 душ лише 15 уціліли! А під Ізюмом десять тисяч таких беззбройних поклали! І так винищували чоловіків по всій Україні. Ніхто про це не пише. Я єдиний написав. Решту - мов заціпило.

Вважаю, що після Голодомору це було друге зумисне винищення українського народу! Життя нашого солдата нічого не було варте. І коли Жукова запитали, як будемо переправлятися через Дніпро, плавзасобів же нема, він відповів: «По хохлам пройдьом!». Коли років п'ять тому я лежав у шпиталі й мені принесли медаль Жукова, я її пожбурив: цього гада не носитиму!
https://umoloda.kyiv.ua/number/2071/369/73805/
показати весь коментар
15.12.2022 21:27 Відповісти
гнали на убой українців не тільки з "палками", ще й по пів цеглини роздавали... а цифра невинноубиєнних українців на Букрині майже 500.000, ніяк не 30.000... на жаль.
показати весь коментар
15.12.2022 21:33 Відповісти
А я об этом писал троллям задолго до войны, писал что вас будут не убивать как в Чечне, а уничтожать.
показати весь коментар
15.12.2022 21:21 Відповісти
Палае на раше нафто терминал 🤣🤣
показати весь коментар
15.12.2022 21:23 Відповісти
ані еще не начіналі
показати весь коментар
15.12.2022 21:26 Відповісти
Приперся, **** фашистська, непрохана і без візи, тепер соплями давиться... тільки смерть вас, кацапські свинособаки, спасе й помилує...
показати весь коментар
15.12.2022 21:28 Відповісти
Сдыхайте дальше российские свинособаки! Пришли в чужую страну убивать... и еще возмущаются, что по ним стреляют! Российские мрази без интелекта!
показати весь коментар
15.12.2022 21:47 Відповісти
Батя: "Давай держись там, не раскисай там. Я все, что смогу сделаю отсюда. Сделаю еще одного сына"
показати весь коментар
15.12.2022 21:54 Відповісти
Це тільки мала доля з того, що ці гниди московітські заслужили! Горіти вам в Пеклі, гнити в нашій землі!
показати весь коментар
15.12.2022 21:54 Відповісти
Да нехрен вообще вам сюда было ехать, сидели бы у себя в расее, да бояру глотали.
показати весь коментар
15.12.2022 21:57 Відповісти
показати весь коментар
15.12.2022 22:25 Відповісти
Папашка такой: "Все, пока, не раскисай там, сынок, я в автосалон поехал, Ладу присматривать".
показати весь коментар
15.12.2022 22:01 Відповісти
Не факт. Если туловище аннигилируется в эпицетре взрыва, то будет считаться пропавшим без вести, если не повезёт, и кацапу просто оторвёт ноги, то в качестве приза вместо "приоры" папаша-поцриот получит самовар.
А попасть в плен на донецком направлении шансов очень мало.
показати весь коментар
15.12.2022 22:14 Відповісти
Це я, почтальон Пєчкін, приніс БАНДЕРоль з Бахмута з остаТками вашого мальчіка. Тільки я її не віддам, бо у вас ПАТЕРЬ НЕТ
показати весь коментар
15.12.2022 22:06 Відповісти
карати нещадно щоб ****** даже размовляти ні с кім не міг .раз размовляє то ще живий.
показати весь коментар
15.12.2022 22:27 Відповісти
Русские в ситуации украинцев2014 и котлов, а украинцы похоже в ситуации русских2014...Не плохо, не плохо.

Знакомый атошник, еще в 2014 году, рассказывал, что кадровые ВСУшники неохотно ехали в зону АТО....потому что, по роду деятельности, понимали какое у русских вооружение, чем воюют, и какое огромное преимущество у них перед нашей Армией..которая, к тому же была в полуразвалином состоянии после Януковича....
Ситуацию с Донбассом вытащили ДОБРОБАТЫ в кедах, которые тупо не понимали с какой силой они столкнулись и против кого воюют.....

Сейчас ситуация наоборот....РУССКИЕ КАДРОВЫЕ ВОЕННЫЕ уже начинают понимать что такое ВСУ, чем и как украинцы воюют.....Поэтому стараются не попадать в Украину, тем более на передок...а посылают сюда ЧМОБИКОВ, которым море по-колена...
показати весь коментар
15.12.2022 22:41 Відповісти
Говоряча лада
показати весь коментар
16.12.2022 00:25 Відповісти
А он петушара думал что как в Чечне будут бедный народ расстреливать. Причём бедный на вооружение. Это петушарам не чеченцы с только стрелковым оружием.
показати весь коментар
16.12.2022 01:23 Відповісти
Як гарно, коли вони скиглять! Музика! Кожен повинен розуміти, що гості не йдуть з гвинтівкою. Але кацапи не розуміють елементарних речей.
показати весь коментар
16.12.2022 03:14 Відповісти
Мы прослушали разговор двух тварей.
показати весь коментар
16.12.2022 07:56 Відповісти
І ні одного слова, чому ми в Україні, і чому ми прийшли з війною. Слава Українському Війську!.
показати весь коментар
16.12.2022 08:31 Відповісти
Но карлик всё равно хороший. Кацапы конченые свинособаки.
показати весь коментар
16.12.2022 16:54 Відповісти
 
 