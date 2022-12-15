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Волонтери привезли до Харкова бронежилети для дітей. ВIДЕО
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Волонтери привезли до Харкова 20 бронежилетів для дітей, які можуть використовуватись при евакуації з небезпечних місць
Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Для забезпечення безпеки дітей ми були змушені замовити бронежилети для дітей. Дехто вважає, що ця партія в рамках військових дій, перша у світі", – повідомила волонтерка Наталія Попова.
Бронежилети для дітей з’явилися за підтримки Львівського оборонного кластера, фонду Renew Democrace Initiative та посольства України в Японії. 20 бронежилетів для діток від 4 до 14 років у 3-х різних розмірах вже відшили та привезли до Харкова.
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далі, спасітє, памагітє
мужику з Бучі чи Ірпіня зателефонували туда куда ві втік і сказали
в твому крутячому особняку посилились орки і під забором куча техніки
він скинув локацію будинку військовим і сказав що орки там
роз,ібали нах і будинок і орків з технікою
а другі бояться покинути свою халупу і покуй на себе і на дітей