Волонтери привезли до Харкова бронежилети для дітей. ВIДЕО

Волонтери привезли до Харкова 20 бронежилетів для дітей, які можуть використовуватись при евакуації з небезпечних місць

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Для забезпечення безпеки дітей ми були змушені замовити бронежилети для дітей. Дехто вважає, що ця партія в рамках військових дій, перша у світі", – повідомила волонтерка Наталія Попова.

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Бронежилети для дітей з’явилися за підтримки Львівського оборонного кластера, фонду Renew Democrace Initiative та посольства України в Японії. 20 бронежилетів для діток від 4 до 14 років у 3-х різних розмірах вже відшили та привезли до Харкова.

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