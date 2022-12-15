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В окупованому Ірміно на Луганщині злетів у повітря склад боєприпасів росіян. ВIДЕО
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Російські окупанти повідомляють, що склад боєприпасів злетів у повітря в Ірміно, Луганська область.
Про це пише Цензор.НЕТ.
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+42 Kiev_Kiev_777
показати весь коментар15.12.2022 22:15
+36 Дмитрий 297cdebe
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+28 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар15.12.2022 22:21
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