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В окупованому Ірміно на Луганщині злетів у повітря склад боєприпасів росіян. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти повідомляють, що склад боєприпасів злетів у повітря в Ірміно, Луганська область.

Про це пише Цензор.НЕТ.

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Топ коментарі
+42
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15.12.2022 22:15
+36
"Все нормально" (с)
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15.12.2022 22:14
+28
...а озвучка тягне на Оскара...
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15.12.2022 22:21
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"Все нормально" (с)
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15.12.2022 22:14 Відповісти
Свет, то салют раніше спрацював, наливай
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15.12.2022 22:50 Відповісти
Хорошоо! ))
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15.12.2022 23:10 Відповісти
Красівоє!
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15.12.2022 23:19 Відповісти
"просто он был легче воздуха". такий собі монгольфьєр.
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15.12.2022 22:15 Відповісти
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15.12.2022 22:15 Відповісти
га, нормальна? та нармальна...
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15.12.2022 22:16 Відповісти
Сладкіх снов кацапскіє свіньї...
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15.12.2022 22:17 Відповісти
...а озвучка тягне на Оскара...
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15.12.2022 22:21 Відповісти
Дай бог щоб це жахіття скінчилось так ржати ми з цього добре будемо... років 100...
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15.12.2022 22:51 Відповісти
Бать, ты как?
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15.12.2022 22:20 Відповісти
"^бать! Б<ять!" -- з другого ролика 😂🤣
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15.12.2022 22:30 Відповісти
Це точно на зміну погоди.
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15.12.2022 22:23 Відповісти
Гріються?
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15.12.2022 22:26 Відповісти
40 км. Хороший прилёт. На Соледаре будет легче.
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15.12.2022 22:32 Відповісти
Он наверное хотел спеть "ой у лузі червона калина",но дар речи потерял)
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15.12.2022 22:35 Відповісти
В окупованому Ірміно на Луганщині злетів у повітря склад *********** росіян

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15.12.2022 22:38 Відповісти
Good job, boys!
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15.12.2022 22:39 Відповісти
- бать тебе нормально?
- оымыоанны..
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15.12.2022 22:42 Відповісти
Ойойойойойой! Кажется, это будет новый мем.
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15.12.2022 22:45 Відповісти
согласен с вами, да.
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15.12.2022 22:57 Відповісти
"Трудо вые бу дни"...))
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16.12.2022 09:00 Відповісти
Гарный салют. Просим повторить.
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15.12.2022 22:44 Відповісти
4 залпа с интервалом 7 секунд это хаймарс
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15.12.2022 22:45 Відповісти
8 лєт дамбили бамбас
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15.12.2022 22:47 Відповісти
Долбілі драм-н-бас, а сьогодні НАРЕШТІ прилетів HIMARS. Точно в ціль!
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15.12.2022 22:52 Відповісти
Сами свой фосфор отведали
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15.12.2022 22:48 Відповісти
ждем еще лучше салютов на рождество и новый год. Но этот был неимоверно красив. Просто неподражаем.
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15.12.2022 22:56 Відповісти
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15.12.2022 22:58 Відповісти
И вот так вот целых восемь лет...
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15.12.2022 22:59 Відповісти
шоколодка с видеоподтвержением вкусный контент!
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15.12.2022 23:00 Відповісти
8 лет дамбили, но так пугаются...
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15.12.2022 23:02 Відповісти
А кто, кто эта сделал?
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15.12.2022 23:02 Відповісти
У другому роліку, схоже, у хлопця ерекція сталася і він потягнув свою подружку у ліжко.
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15.12.2022 23:03 Відповісти
Епічно. Ой, йой, йой, йой!
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15.12.2022 23:04 Відповісти
У тимчасово окупованому Залізному Порту на Херсонщині сталась «бавовна» в готелі «Салімар», де розміщувались співробітники ФСБ.
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15.12.2022 23:07 Відповісти
Знімай нормально, а не ойкай...
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15.12.2022 23:21 Відповісти
К ногтю єту молекулу)
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16.12.2022 00:06 Відповісти
Шакотись О` Нил - это громадный литовский баскетболист.
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15.12.2022 23:23 Відповісти
Так і ***** з шаманом говорять- все нормально. Да нормально. А тут навіть собака не так напужалась як тіктокер
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15.12.2022 23:23 Відповісти
Оце так Бавовнятко.
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15.12.2022 23:33 Відповісти
Оце лугандонцю засадили. Від кадирівців мабуть так не кайфував!
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15.12.2022 23:46 Відповісти
Це ще навіть не починали.
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15.12.2022 23:58 Відповісти
Ойойойойойой...
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16.12.2022 01:14 Відповісти
Ойойойойойой...Ойойойойойой...Ойойойойойой...Все нормально...!
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16.12.2022 03:49 Відповісти
О, і світло є, та і погрітись можна...
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16.12.2022 05:29 Відповісти
Щоб им всем сгореть в Аду в наступающем году!
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16.12.2022 06:46 Відповісти
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16.12.2022 07:33 Відповісти
 
 