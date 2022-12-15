Єдиний шлях припинити війну – відтискати крок за кроком російських терористів з української землі, - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян Україна наприкінці 295 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Лише від початку цієї доби Росія вже більше 16 разів обстріляла Херсон! Лише за один день! І так щодня. Знову обстрілювались громади Харківської області. На Донбасі, як і в усі попередні тижні, продовжуються жорстокі російські атаки. Окупанти кидають у наступ усіх і все, що тільки мають. Вони не можуть здолати нашу армію, а тому фізично знищують кожне місто й село, щоб не було жодних будівель, жодних навіть стін, які можна використовувати для будь-якої оборони.
Єдиний шлях, як це припинити, – це відтискати крок за кроком російських терористів з української землі. Це продовжувати тиск на Росію. Це шукати нові й нові способи притягнути кожного російського терориста, кожного російського олігарха, який допомагає державі-терористу, і всіх російських посадовців і пропагандистів – притягнути до відповідальності за все те, що вони роблять. Роблять проти України і проти свободи як такої", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
дурістьрозум кожного розгледіти легше.
Все менше часу - спрут стає сильнішим
И не недооценивайте Народ Украины.
Украина умеет находить управу на свою «власть»- доказано двумя Майданами.
Конечно «власть» должна чувствовать дыхание в спину своего народа. И одним местом «чувствовать» когда и за что она Может получить с носка.
Тем не менее- основная задача сейчас это Победа над ху&лом.
Все для фронта. Все для Победы.
А полный разбор «полетов и залетов» можно провести и после Победы.
Все ходы записаны.
Йому складкр вимовити фразу "Вбити всіх окупантів, що приперлися в Україну!"
Звичайте сцикло!
Это не заставит его перестать стрелять, бомбить и чинить другие военные действия.
Освобождение Украины это первое но не единственное условие Победы и «остановки войны».
Полный военный разгром России и ее капитуляция может быть «концов войны»
Ху&ло намерен стоять до последнего россиянина.
Тупого и трусливого населения полно.
Диктатура усилена. Силовиков хватает.
Деньги у него есть.
«Агентов влияния» ( агентуры) полно по всему миру.
И тем не мнение Победы у кацапов НЕ Будет.
Не исключено, что режим Путина падет также «неожиданно», как и Советский Союз.
А, я ж забув, вони разом з *********, відтискають КС і бюджет на крадівництво