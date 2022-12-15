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Єдиний шлях припинити війну – відтискати крок за кроком російських терористів з української землі, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян Україна наприкінці 295 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Лише від початку цієї доби Росія вже більше 16 разів обстріляла Херсон! Лише за один день! І так щодня. Знову обстрілювались громади Харківської області. На Донбасі, як і в усі попередні тижні, продовжуються жорстокі російські атаки. Окупанти кидають у наступ усіх і все, що тільки мають. Вони не можуть здолати нашу армію, а тому фізично знищують кожне місто й село, щоб не було жодних будівель, жодних навіть стін, які можна використовувати для будь-якої оборони.

Єдиний шлях, як це припинити, – це відтискати крок за кроком російських терористів з української землі. Це продовжувати тиск на Росію. Це шукати нові й нові способи притягнути кожного російського терориста, кожного російського олігарха, який допомагає державі-терористу, і всіх російських посадовців і пропагандистів – притягнути до відповідальності за все те, що вони роблять. Роблять проти України і проти свободи як такої", - сказав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наступні пів року стануть багато в чому вирішальними та вимагатимуть ще більших зусиль, - Зеленський звернувся до Європейської Ради

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+15
Сліпий прозрів ! а як же росийская армія передвигает кордон ? надо просто перестать стрелять ? война в голове закончилась ?
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15.12.2022 23:18
+15
зараз перед українським народом постало ще одне завдання окрім як перемогти московську Орду - це зупинити узурпацію влади ось цим Зе-чмом.

Все менше часу - спрут стає сильнішим
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15.12.2022 23:20
+14
І не чіпати Залужного!!! Бо за Валерія Федоровича можна опинитися в одній ямі з кацапами.
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15.12.2022 23:24
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Мда,на фоні Залужного, Сирського ,Наєва і інших Генералів, не сприймається відео.
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15.12.2022 23:17 Відповісти
Так хіба це погано? Навпаки, дурість розум кожного розгледіти легше.
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15.12.2022 23:27 Відповісти
Сліпий прозрів ! а як же росийская армія передвигает кордон ? надо просто перестать стрелять ? война в голове закончилась ?
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15.12.2022 23:18 Відповісти
зэ-иуда лохам на уши вешал
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16.12.2022 00:20 Відповісти
так он и сейчас вешает лапшувсем подряд двуличный зеленый поц -позорище Украины за всю историю - даже янукович был адекватнее и не таким тупым
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16.12.2022 08:42 Відповісти
зараз перед українським народом постало ще одне завдання окрім як перемогти московську Орду - це зупинити узурпацію влади ось цим Зе-чмом.

Все менше часу - спрут стає сильнішим
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15.12.2022 23:20 Відповісти
Один спрут вже чалиться в ростові.
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15.12.2022 23:22 Відповісти
Не чалится , а балдеет на Рублевке с вывезенными миллиардами , в странах НАТО скупает недвижимость сынок
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16.12.2022 08:56 Відповісти
Не переоценивайте возможности Зеленского.

И не недооценивайте Народ Украины.

Украина умеет находить управу на свою «власть»- доказано двумя Майданами.

Конечно «власть» должна чувствовать дыхание в спину своего народа. И одним местом «чувствовать» когда и за что она Может получить с носка.

Тем не менее- основная задача сейчас это Победа над ху&лом.
Все для фронта. Все для Победы.

А полный разбор «полетов и залетов» можно провести и после Победы.
Все ходы записаны.
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16.12.2022 01:18 Відповісти
"народ" Украины уже обосрался раз выбрав зеленых предателей себе на голову
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16.12.2022 08:43 Відповісти
Уже зедерьмаки узурпировал- СМИ ,силовые органы , судовую мафию , телеэфир ……
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16.12.2022 08:58 Відповісти
Я так розумію, що Зе не лох, але сцикло!

Йому складкр вимовити фразу "Вбити всіх окупантів, що приперлися в Україну!"

Звичайте сцикло!
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15.12.2022 23:23 Відповісти
І не чіпати Залужного!!! Бо за Валерія Федоровича можна опинитися в одній ямі з кацапами.
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15.12.2022 23:24 Відповісти
Залужний анонсував нову операцію. Так що зе біснує, а ЗСУ далі іде
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15.12.2022 23:35 Відповісти
А якого він хєра не узгодив інтерв'ю з вимогою прєкратіть ілі закончіть вайну на сачєльнік?
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16.12.2022 07:22 Відповісти
Єрмака відтисни
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15.12.2022 23:26 Відповісти
як би його самого дерьмак не "отжав", заразом з власністю, шо його решта холуїв зараз у інших віджимає.
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15.12.2022 23:29 Відповісти
каждой свиноцабаке по четыре повестки...!
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15.12.2022 23:30 Відповісти
это ты пасть по какому поводу раскрыла...?
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16.12.2022 07:30 Відповісти
Коли цей довпойоп закриє своє тупориле єпало?! Вже остогидло кожен день слухати його беззмістовні відосіки для піару його небритої морди. Краще б пояснив, як так вийшло, що партія слуга народу і рашистська опзж - це монобільшість у раді.
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15.12.2022 23:30 Відповісти
орков закатать в асфальт...
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15.12.2022 23:34 Відповісти
Невже Віслюк не відчуває, що він голий?
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15.12.2022 23:55 Відповісти
он пытается играть на рояле рукой а выходит все время членом
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16.12.2022 08:46 Відповісти
А чому ж ти, виродку, в 2019р. почав відводити Військо з відвойованих територій? Ти, покидьку, хоч попроси вибачення у Порошенка за ту маячню, яку ти плів і продовжуєш плести.
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16.12.2022 00:18 Відповісти
вкраинчик-це коли шашликі нє на майскіє а у лютому і не з барана а з баранів
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16.12.2022 00:23 Відповісти
Невже ще э люди, шо дивляться і слухають оцю бородату гниду?!
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16.12.2022 00:32 Відповісти
уявіть собі є !
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16.12.2022 00:52 Відповісти
Как можно остановить войну Путина даже вытиснивший его из Украины?

Это не заставит его перестать стрелять, бомбить и чинить другие военные действия.

Освобождение Украины это первое но не единственное условие Победы и «остановки войны».

Полный военный разгром России и ее капитуляция может быть «концов войны»
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16.12.2022 00:42 Відповісти
ты чего кацап совсем больной на голову с большой буквы рашку и путлера писать?
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16.12.2022 08:50 Відповісти
К сожалению до окончание этой войны еще не так близко как мы все хотим.

Ху&ло намерен стоять до последнего россиянина.
Тупого и трусливого населения полно.

Диктатура усилена. Силовиков хватает.

Деньги у него есть.

«Агентов влияния» ( агентуры) полно по всему миру.

И тем не мнение Победы у кацапов НЕ Будет.

Не исключено, что режим Путина падет также «неожиданно», как и Советский Союз.
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16.12.2022 00:54 Відповісти
Будем молиться на гром с ясного неба
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16.12.2022 00:57 Відповісти
Сподіваємось, що наша перемога не буде ірровою.
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16.12.2022 05:05 Відповісти
Витісняти? Як під Верденом та на Соммі у 1916-му? А чому не спробувати оточувати і нищити,як під Києвом та Вязьмою у 1941- му? Витіснялки перемоги не принесуть.
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16.12.2022 00:55 Відповісти
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16.12.2022 00:56 Відповісти
Єдиний шлях вбити всіх путінских вояк і пропагандонів і ліквідувати всіх їх лідерів і наказати все суспільство РФ !.інакше буде нова війна яку вони будуть роками виношувати і накоплювати сили.
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16.12.2022 01:06 Відповісти
А заглянути в очко вже не конає? Чи там "просто перестать стрелять"? Пацанові захотілось на море, з півасіком, в червоних труселях черговий відосік замутити
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16.12.2022 05:20 Відповісти
Скільки «слуг» зі зброєю в руках відтискають кацапів?
А, я ж забув, вони разом з *********, відтискають КС і бюджет на крадівництво
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16.12.2022 09:12 Відповісти
 
 