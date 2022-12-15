Єдиний шлях припинити війну – відтискати крок за кроком російських терористів з української землі, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян Україна наприкінці 295 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Лише від початку цієї доби Росія вже більше 16 разів обстріляла Херсон! Лише за один день! І так щодня. Знову обстрілювались громади Харківської області. На Донбасі, як і в усі попередні тижні, продовжуються жорстокі російські атаки. Окупанти кидають у наступ усіх і все, що тільки мають. Вони не можуть здолати нашу армію, а тому фізично знищують кожне місто й село, щоб не було жодних будівель, жодних навіть стін, які можна використовувати для будь-якої оборони.

Єдиний шлях, як це припинити, – це відтискати крок за кроком російських терористів з української землі. Це продовжувати тиск на Росію. Це шукати нові й нові способи притягнути кожного російського терориста, кожного російського олігарха, який допомагає державі-терористу, і всіх російських посадовців і пропагандистів – притягнути до відповідальності за все те, що вони роблять. Роблять проти України і проти свободи як такої", - сказав Зеленський.

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